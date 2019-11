Jennifer Koy traf es besonders bei der Geradekür hart. Die VSK-Turnerin bekam nicht nur einen ganzen Punkt abgezogen, sondern erhielt auch noch Abzüge in der Musikalität. (FR)

Osterholz-Scharmbeck. In Essen wurden die Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen ausgetragen, und mit Mareike Liebig und Jennifer Koy nahmen erstmals gleich zwei VSK-Turnerinnen daran teil. Mareike Liebig (22,1 Gesamtpunkte) erreichte als zweitbeste Niedersächsin den 18. Platz, Jennifer Koy (21,4) holte den 20. Rang.

Beide VSK-Turnerinnen starteten ihren Mehrkampf mit einem Bücksalto beim Sprung, wo Koy für ihre gute Haltung mit 6,50 Punkten belohnt wurde. Diese Wertung war eine der Besten im Feld, reichte aber knapp nicht für das Finale in dieser Disziplin. Mareike Liebig bekam für ihren Salto 6,20 Punkte, eine Wertung, mit der sie sehr zufrieden sein konnte. Im Anschluss daran zeigten die VSK-Turnerinnen, dass sie das Rhönrad auch in der Spirale beherrschen. Beim Turnen auf einem Reifen wird den Teilnehmerinnen neben einer herausragenden Körperspannung auch eine gute Orientierung und eine gefestigte Technik abverlangt. Die Kreisstädterinnen präsentierten bei ihren Übungen alle Schwierigkeitselemente sicher, allerdings hatte Mareike Liebig das Rad an einer Stelle nicht vollständig unter Kontrolle, sodass es kurz auf beide Rollreifen kippte und ein Schwierigkeitsteil nicht anerkannt werden konnte. Am Ende bekam Liebig aber trotzdem gute 8,30 Punkten, während Jennifer Koy für ihre Darbietung von der Jury 8,20 Zähler erhielt. Mit dieser Ausbeute zeigten sich beide dennoch zufrieden.

In der abschließenden Geradekür wollten die VSK-Turnerinnen noch einmal zeigen, was in ihnen steckt. Liebig turnte ihre Kür sauber und ohne größeren Fehler, allerdings konnte sie ihren Strecksprung mit ganzer Drehung am Ende ihrer Übung nicht sicher stehen und musste einen Punktabzug hinnehmen. Ihre Übung wurde daher nur mit 7,60 Punkten bewertet. Ihre Teamkollegin erwischte es bei der Geradekür allerdings noch schlimmer. Bei ihrer Darbietung gelang Jennifer Koy eines der Schwierigkeitsteile nicht fehlerfrei, sodass sie nicht nur einen ganzen Punktabzug verkraften musste, sondern auch noch zusätzlich Abzüge in der Musikalität erhielt. So sprangen für sie lediglich 6,70 Punkte heraus, was sich denn auch in der Endabrechnung niederschlagen sollte.

Und trotzdem: Die Teilnahme als solches war für den VSK Osterholz-Scharmbeck bereits als Erfolg zu betrachten, war das 26-köpfige Starterfeld stark besetzt. Trainer Torsten Lutz stellte bereits bei den Regionalmeisterschaften dieses Jahres eine große Leistungsdichte aller Turnerinnen fest. Dies sei immer im Vorjahr der Weltmeisterschaften zu beobachten, erklärte Lutz weiter. So ragten diesmal die beiden Erstplatzierten Lilia Lessel (SSG GW 1921 Darmstadt) und Kira Homeyer (SV Taunusstein Neuhof) mit über 30 Gesamtpunkten besonders heraus. Die Drittplatzierte Isabel Pietro (Berliner Turnerschaft) folgte erst mit zwei Punkten Rückstand.