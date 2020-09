Landkreis Rotenburg. Am Sonnabend beginnt die Fußball-Kreisliga Rotenburg mit einem Match zwischen der SG Westerholz/Hetzwege und dem Rotenburger SV II. Aufsteiger TuS Tarmstedt bekommt es einen Tag darauf mit dem Topfavoriten auf den Titelgewinn, der SG Unterstedt, zu tun. Auch der Mitaufsteiger aus der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord, der TSV Gnarrenburg, trifft gleich am ersten Spieltag mit dem TuS Zeven auf einen der hoch gehandelten Klubs im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga 3. Der TSV Bülstedt/Vorwerk möchte nach jahrelangem Abstiegskampf endlich einmal eine sorgenfreie Saison absolvieren. Darauf hofft auch der TSV Karlshöfen. Insgesamt 16 Teams werden nur einmal aufeinandertreffen, ehe dann jeweils acht Formationen eine Auf- und Abstiegsrunde bestreiten. Dabei steigen gleich vier Mannschaften ab.

TSV Bülstedt/Vorwerk: Bülstedts Trainer Florian Kahrs gibt als klares Saisonziel das Erreichen der Aufstiegsrunde aus. Sein Team müsste demnach einen der ersten acht Plätze erreichen. „Dieses Ziel verfolgen wir nicht, um dann um den Aufstieg mitspielen zu können, sondern um nicht gegen den Abstieg kämpfen zu müssen“, verrät Kahrs. Dieser setzt sich dabei auch ein wenig selbst unter Druck: „Wenn wir unser Minimalziel nicht erreichen, dann weiß ich nicht, ob ich noch der richtige Trainer hier bin.“ Seine Neuzugänge verfügten allesamt über großes Potenzial. Florian Kahrs setzt voll auf seine junge und hungrige Formation. „Wir hatten in einem Vorbereitungsspiel einmal acht Spieler in der Startelf, die noch keine 21 Jahre alt sind“, teilt Kahrs mit. Dieser war schon einmal sieben Jahre Coach beim TSV Bülstedt/Vorwerk, als er beinahe den Durchmarsch aus der 2. Kreisklasse Rotenburg in die Bezirksliga 3 geschafft hätte. Nach vier Jahren Abstinenz kehrte Florian Kahrs wieder nach Bülstedt zurück und geht dort nun wieder in seine zweite Spielzeit. „Wir sind richtig heiß auf die drei Punkte“, kündigt Kahrs vor dem Auftakt beim TSV Groß Meckelsen an.

TSV Gnarrenburg: Das Erreichen der Aufstiegsrunde ist für den Liganeuling eher unrealistisch. „Wir wissen, dass wir vor einer schwierigen Saison stehen, sind aber bereit, diese Herausforderung anzunehmen“, sagt TSV-Teammanager Fabian Tietjen. Die Gnarrenburger sind als Vizemeister der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord hinter dem TuS Tarmstedt mit einem knappen Vorsprung vor dem drittplatzierten FC Ostereistedt/Rhade so gerade eben in die Kreisliga aufgestiegen und profitierten dabei auch von der coronabedingten Aufstiegsregelung. „Wir wollen uns in der Kreisliga etablieren und dabei unsere Jugendspieler einbauen“, erklärt Tietjen.

Die Vorbereitung sei allerdings durch großes Verletzungspech sehr holprig verlaufen. „Positiv war aber der daraus resultierende Zusammenhalt innerhalb des Teams“, stellt Fabian Tietjen fest, der auch als Spartenleiter fungiert. Das Team führen soll Kapitän Sven Schostak gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern Jascha Lamp sowie Martin Kaliebe. „Aber auch andere haben diese Qualitäten wie zum Beispiel Yilmaz Akin“, ist Tietjen überzeugt. Er sei ansonsten von den vielen Verletzungen überrascht gewesen. „Wir vertrauen aber dennoch auf unsere eingespielte Mannschaft“, sagt der Abteilungsleiter.

TSV Karlshöfen: Ohne die Corona-Pandemie würde der TSV Karlshöfen vermutlich jetzt nicht mehr in der Kreisliga mitmischen. Der TSV war schließlich mit nur neun Punkten aus 17 Begegnungen abgeschlagen Letzter. „Aus diesem Grunde machen wir uns nichts vor. Wenn wir Fünftletzter werden und somit die Klasse halten, wäre das schon ein Erfolg für uns“, betont der neue TSV-Übungsleiter Stephan Ehlers. Der 43-Jährige war zuletzt beim Vertreter aus der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd, dem TuS Elsdorf, tätig, mit dem er als Vorletzter ebenfalls knallhart gegen den Abstieg spielte. Ihm zur Seite stehen die Co-Trainer Florian Mahnken und Harald Grabau.

„Ich trage aber die Verantwortung. Es ist also auch mein Kopf, der rollt, wenn es nicht läuft“, merkt der neue Coach an. Die positive Vorbereitung stimme ihn jedoch optimistisch, dass es so schnell keine Trainerdiskussion geben wird. „Die Trainingsbeteiligung und das Engagement sind gut. Die Spieler sind auch sehr lernwillig“, lässt Stephan Ehlers wissen. Dessen Team besiegte den SV Werder Bremen IV in der Vorbereitung auch immerhin mit 7:1. Es folgten eine 1:3-Schlappe beziehungsweise ein 4:4-Remis gegen die Stader Kreisligisten FC Mulsum/Kutenholz und SV Ottensen.

TuS Tarmstedt: „Ich glaube, dass wir eine ganz gute Mannschaft beisammen haben“, blickt TuS-Trainer Thomas Ziegler der Serie mit Optimismus entgegen. Vor allem die fünf Neuzugänge aus der eigenen U19 hätten sich gut entwickelt. Die Testspielergebnisse konnten sich ebenfalls sehen lassen. Der Aufsteiger besiegte den Vizemeister der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd, Veeser FC, mit 9:1 und den Osterholzer Kreisligisten SV Nordsode mit 7:0. Es folgten ein respektables 1:1-Unentschieden gegen den TuS Schwachhausen II und eine 1:3-Niederlage gegen den Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck. „Die Jungs sind richtig bei der Sache und haben super mitgezogen“, versichert Ziegler.

Der 54-Jährige steht vor seiner zweiten Serie in Tarmstedt. Hier möchte er nun die Qualifikation für die Aufstiegsrunde schaffen, um den Abstiegskampf zu vermeiden. Zum Saisonauftakt muss Thomas Ziegler mit Eugen und Kevin Zilke sowie Matthis Holsten (alle im Urlaub) gleich auf drei Leistungsträger verzichten. „Ich wäre gerne mit voller Besetzung gegen die SG Unterstedt angetreten. Aber das ist nun einmal so im Amateurbereich“, gibt Ziegler zu bedenken. Im Match gegen die SG Unterstedt habe sein Team aber ohnehin absolut gar nichts zu verlieren.

TSV Bülstedt/Vorwerk

Neuzugänge: Jonas Wahlers, Tjard Albrecht (beide TuS Tarmstedt), Noah Jagels (A-Jugend der JSG Wörpetal)

Abgänge: Nikolas Lappenberg, Zaza Sulaberidze (beide Pause), Lasse Mindermann, Lasse-Till Albinger (beide eigene Zweite), Christoph Martin (Eintracht Elbmarsch)

Restkader: Luka Bäsmann, Gerrit Privenau, André Schwarmann, Felix Bäsmann, Jarrit Cordes, Kevin Ganschof, Hauke Gieschen, Nils Jagels, Janos Lemmermann, Leon Stauch, Marlo Suhr, Dennis Brückner, Luca Hensel, Johann Koj, David Lemmermann, Luca Pot d`Or, Malte Rahn, Daniel Reer, Benedikt Steege, Alex Vasilev, Jannes Ehlen, Simon Loth, Denis Lüloff, Dennis Matys

Trainer: Florian Kahrs

Co-Trainer: Björn Kahrs

Betreuer: Silvio Gruner

Teammanager: Mario Drewes

Sportlicher Leiter: Lasse Albinger

Saisonziel: Aufstiegsrunde

Favoriten: SG Unterstedt, TuS Zeven, Bremervörder SC

TSV Gnarrenburg

Neuzugänge: Kai Bösch (eigene Jugend), Niklas Köstermann (GSV Brillit)

Abgänge: Malte Blanken (Pause), Sönke Jahn (FC Hambergen), Mick Winter (berufliche Veränderung)

Restkader: Nico Sommer, Torben Grodewald, Martin Kaliebe, Sven Schostak, Torsten Wellbrock, Marvin Dreyer, Patrick Camü, Sören Bijkersma, Niklas Köstermann, Mathis Naumann, Yilmaz Akin, Jascha Lamp, Matthis Lemmermann, Sascha Willen, Serxebun Akin, Andre Ropers, Michael Jablonski, Kai Bösch, Justin Schmidt

Trainer: Mirko Böttjer

Co-Trainer: Simon Peters

Betreuer/Torwarttrainer: Hendrik Ringe

Teammanager: Fabian Tietjen

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: SG Unterstedt, TuS Zeven, Bremervörder SC

TSV Karlshöfen

Zugänge: Florian Mahnken (SG Anderlingen/Byhusen)

Abgänge: Moritz Janning (TSV Sandbostel)

Restkader: Timo Flathmann, Patrick Lorenz, Adrian Mahler, Erik Wendelken, Marcel Bartels, Leif Böttjer, Jan-Christian Franz, Alexander Hilken, Levin Kullik, Niklas Kunz, Dominic Meyer, Jan Schröder, Max Stolzenberg, Linus Vogel, Felix Winkelmann, Johannes zum Felde, Maik Grabau, Marvin Grabau, Felix Hastedt, Bastian Kück, Jonas Kunz, Florian Lemmermann, Pascal Meyerdierks, Hanns-Christoph Nehring, Hauke Pape, Jan-Niklas Prigge, Jan Schoof, Hannes Schröder, Kenneth Böttjer, Chris Bubbel, Nico Bubbel, Maurice Ruröde, Lennart Stegmann, Michel Stolzenberg

Trainer: Stephan Ehlers

Co-Trainer: Harald Grabau, Florian Mahnken

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: SG Unterstedt, SG Anderlingen/Byhusen

TuS Tarmstedt

Zugänge: Maurice Mehrkens, Jonas Rieck, Bennet Bruns, Jan Böschen, Felix Salbert (alle eigene U19), Yannik Jagels (Heeslinger SC), Eugen Zilke (VSK Osterholz-Scharmbeck)

Abgänge: Jonas Wahlers (TSV Bülstedt/Vorwerk), Julian Bolte (eigene Ü32)

Restkader: Luca Möller; Marek Müller, Christoph Schröder, Maik Jagels, Jan Ruhnau, Ole Schnaars, Felix Möller, Edgar Moderau, Jonas Marherr, Anele Ndabeni, Eugen Zilke, Matthis Holsten, Kevin Müller

Trainer: Thomas Ziegler

Co-Trainer: Kevin Zilke

Betreuer: Gerd Müller

Saisonziel: Aufstiegsrunde

Favoriten: SG Unterstedt, TuS Zeven KH