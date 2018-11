Der aus der Kreisliga gekommene Keno Liebschner (Mitte) hat es in Hambergen zur echten Angriffs-Alternative geschafft. (Wiebke Denker)

Hambergen. Wohin führt die Reise des amtierenden Vizemeisters? Nach der überragenden letzten Bezirksliga-Saison, die nur deshalb nicht in einem Aufstieg in die Landesliga mündete, weil der FC Verden 04 noch einen Tick besser war, waren sich viele Fußballer im Kreis und darüber hinaus sicher: Dieses Jahr ist der FC Hambergen dran.

Trotz namhafter Absteiger wie TSV Ottersberg und TSV Etelsen hatte der FC Hambergen die Favoritenrolle in der Bezirksliga und hat sie natürlich immer noch. Daran ändert auch die zweite Saisonniederlage gegen Aufsteiger Heeslingen II nichts, wobei die Pleite schon recht unglücklich zustande kam. „Das war absolut unnötig, und wir hätten eigentlich Mittel und Wege gehabt, das Spiel zu gewinnen“, ärgerte sich Hambergen-Coach Eric Schürhaus auch noch Tage nach dem 1:3 über die Entstehung der Niederlage, die dazu führte, dass Etelsen die Spitzenposition in der Liga eingenommen hat – jene Mannschaft, die den „Zebras“ die erste Pleite der aktuellen Spielzeit zugefügt hatte (3:5).

Den ersten Punktverlust musste Hambergen erst am 3. Oktober hinnehmen. Beim FSV Langwedel-Völkersen schaffte die Schürhaus-Elf nur ein 2:2-Unentschieden, war vorher durch die Liga marschiert wie eine britische Leibwache der Queen. Nichts und niemand schien die Hamberger aufhalten zu können, selbst personelle Probleme steckten sie locker weg. Taktische Flexibilität lautet die Zauberformel, die auch mit den Neuzugängen daherkam. Ein Beispiel dafür ist Keno Liebschner, der den Sprung aus der Kreisliga wagte und schon sechsmal ins Schwarz traf. Dem Coach Eric Schürhaus bietet er damit eine Alternative zu den Toptorjägern Finn-Niklas Klaus (17 Tore) und Dennis Heineke (12 Tore).

Dass nach dem abgesagten Spiel gegen Wörpedorf zwei Spiele folgten, in denen die Hamberger ohne Sieg blieben, sieht Schürhaus als nicht ganz so schlimm an: „Eine Saison wird nie linear verlaufen. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Das war uns schon vorher klar.“ Trotzdem sollen das nur Ausrutscher bleiben. Und dass Etelsen auch noch patzen wird, da sind sie sich in Hambergen alle einig. Zumal die Mannschaft von Gerd Buttgereit auch noch selbst an die Bremer Straße muss.

Ähnlichkeiten zur letzten Saison sind aber dennoch nicht von der Hand zu weisen. Damals verspielten die Hamberger ihre Meisterschaftschancen im Herbst, blieben fünf Spiele in Folge ohne Sieg, während Verden munter punktete und sich in der gesamten Spielzeit keine solche Schwächephase erlaubte. Damit nun nicht eine ähnliche Negativserie entsteht, müssen die „Zebras“ gegen den SV Vorwärts Hülsen gewinnen. „Das ist ein Abstiegskandidat. Der wird sich hinten reinstellen und uns kaum Platz geben“, weiß Schürhaus aber natürlich auch, wie das Spiel vermutlich laufen wird. „Wir werden ein dickes Brett bohren müssen, aber haben die nötige Ruhe schon mehrfach in der Saison bewiesen.“

Danach stünde theoretisch, so denn das Wetter mitspielt, noch das Derby gegen den wiedererstarkten VSK Osterholz-Scharmbeck an, ehe es in die Winterpause ginge. Da Spitzenreiter Etelsen mit dem ATSV Scharmbeckstotel und dem SV Ippensen zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller vor der Brust hat, dürfte die Wintermeisterschaft für den FC Hambergen selbst bei zwei Siegen wohl futsch sein. Die Frage ist aber, ob die „Zebras“ bereit sind für den viel wichtigeren Titel des Sommermeisters. Ist der FC Hambergen soweit, endlich nach der Landesliga zu greifen, darf er sich keine Schwächephase wie im letzten Jahr erlauben. Quo vadis, FC Hambergen? Wohin geht es diese Saison?