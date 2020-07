Herr Monsees, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Rafael Monsees: Unter den nun möglichen Wettkampfbedingungen, also mit Zweikämpfen, haben wir bislang noch nicht trainiert. Denn wir steigen erst am übernächsten Wochenende in die Vorbereitung ein. Als wir anfangs überhaupt mal wieder auf den Platz durften, war selbst dies mit zwei Metern Abstand fürs Erste okay. Es war einfach lustig, die Mannschaftskameraden und die Trainer endlich mal wiederzusehen. Ich denke, dass sich nach der langen Pause schnell wieder alles einpendeln wird und nur zu Beginn manches ungewohnt sein dürfte. Am schwierigsten wird es wohl sein, konditionell schnell wieder auf der Höhe zu sein, weil ich ehrlich gesagt in der Corona-Zeit wenig getan habe. Die vorgeschriebenen Läufe, die uns die Trainer als Aufgabe mitgeben, werden natürlich helfen, aber im Spiel ist definitiv nochmal eine andere Art von Kondition erforderlich.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

In Deutschland scheinen wir die Fallzahlen momentan unter Kontrolle zu haben, sodass ich die derzeitigen Lockerungsmaßnahmen für angebracht halte. Wenn wir vorsichtig sind und uns an die vorgegebenen Regeln halten, habe ich die Hoffnung, dass wir bald schon von weiteren Freiheiten profitieren könnten.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Da ich auch während des Lockdowns acht bis neun Stunden pro Tag weiterhin als kaufmännischer Angestellter arbeiten durfte, und unsere Firma die Kurzarbeit glücklicherweise umgehen konnte, fehlte mir der körperliche Ausgleich, den ich ansonsten im Fitnessstudio oder beim Fußballtraining habe. Ich bin nun mal nicht der Läufer-Typ. Das Grillen mit fünf bis sechs Personen fehlte mir auch, unsere Mannschaftsfahrt nach Mallorca fand logischerweise ebenfalls nicht statt. Aber am ärgerlichsten war, dass ich das Geschenk meiner Freundin zu meinem 30. Geburtstag nicht einlösen konnte. Das waren Eintrittskarten fürs Herren-Halbfinale der French Open in Paris. Wer weiß, wie lange man Federer und Nadal noch live zu sehen bekommt. Zumindest behalten die Karten für 2021 ihre Gültigkeit. Nach zwölf Jahren Pause auch tatsächlich wieder angefangen, im Verein Tennis zu spielen. Das werde ich auch weiterhin beibehalten, darüber hinaus habe ich am Online-Pokern wieder Spaß gefunden.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Im Büro bin ich von meinem Kollegen durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Die Maske soll nicht abgeschafft werden, aber ich weiß nicht, wie oft ich schon vorm Supermarkt stand und mich geärgert habe, weil sie zu Hause oder bestenfalls im Auto lag. Gerne würde ich mal wieder in die Disko oder ins Weserstadion gehen. Gerade im Sommer fehlen mir zudem die Freiluftevents, wie zum Beispiel die Schlager-Party „Bremen Olé“.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Rafael Monsees, 30 Jahre alt, Abwehrspieler des Fußball-Bezirksligisten SV „Komet“ Pennigbüttel

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Rafael Monsees, Fußballer des SV Pennigbüttel.