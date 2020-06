Herr Müller, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Ralf Müller: An diesem Wochenende findet ja nun der große Verbandstag in Barsinghausen statt, wo die Entscheidung fällt, ob es doch noch eine Saisonfortsetzung gibt oder einen -abbruch. Die Tendenz geht aber klar zu letzterer Option und dann lediglich mit Aufsteigern. Natürlich hoffe ich, dass es dann am 4. September im ländlichen Bereich mit Fußball weitergehen kann, aber auf diese Entscheidung haben wir als Sportart ja keinen Einfluss. Sollte es mit diesem Startdatum klappen, wären wir dennoch etwa einen Monat später dran als normal und haben wohlgemerkt größere Ligen als sonst. Im Winter ist auch nicht immer strahlender Sonnenschein, sodass es ein Problem sein wird, bis zum Sommer fertig zu werden. Englische Wochen sind ja auch nur begrenzt möglich, auf Bezirksebene sind die Anfahrten teilweise schon zu lang, und mancherorts existiert gar keine funktionierende Flutlichtanlage. Zum Glück hat Corona kein Mannschaftssterben ausgelöst. Mit Seebergen II und Wörpedorf III haben nur zwei Teams im Herrenbereich nicht für die neue Saison gemeldet. Das ist eine phänomenale Quote, ich hätte persönlich mit deutlich mehr Rückzügen gerechnet.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich bin Disponent beim Abfallservice und beruflich momentan sehr eingespannt. Wenn die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, sind die Mülltonnen nun einmal voll. Entsprechend habe ich mich sehr gefreut, über Pfingsten wieder in den Urlaub nach Rügen fahren zu dürfen, nachdem zuvor schon die ein oder andere Reise ausgefallen war. Über den großen Andrang auf der Insel habe ich mich andererseits aber schon gewundert, zumal nicht jeder die Vorsichtsmaßnahmen einhielt. Ich weiß nicht, wie das erst in den Sommerferien laufen wird, die Besucherzahlen lassen sich doch kaum bremsen. Daher bin ich aktuell auch ein Feind von größeren Feiern oder Konzerten. Ich vermute leider, dass da noch ein Problem auf uns zukommt. So ein Hammer wie bei der Firma „Tönnies“ wirft uns zudem um Wochen zurück.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

In erster Linie den Fußball! Als Funktionär entfiel es beispielsweise, die Spielpläne zu korrigieren oder Spielverlegungen vorzunehmen. Darüber hinaus bin ich auch Schiedsrichter und in Pennigbüttel Betreuer einer Senioren-Mannschaft. Einige Kumpel habe ich dort seit Oktober nicht mehr gesehen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sandhausen, in der ich Mitglied bin, wurde der normale Dienst auch noch nicht wieder aufgenommen. Selbst bei einem Noteinsatz kommt es wegen Abstandshaltungen und daraus resultierenden Transportproblemen manchmal dazu, dass nicht alle verfügbaren Kräfte zum Einsatzort ausrücken dürfen. Nicht nur weil ich HSV-Fan bin, macht mir das Fußballgucken ohne Zuschauer im Fernsehen keinen echten Spaß, obwohl ich die Fortsetzung der Saison nachvollziehen kann. Positiv empfand ich, dass die Menschen mehr Rücksicht genommen und weniger hektisch agiert haben. Wenn möglich, würde ich es deshalb zukünftig auch gerne etwas ruhiger angehen lassen.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Wie erwähnt kann ich meinen Hobbys nach wie vor nicht nachgehen. Auf der Arbeit kann ich mit den Einschränkungen zwar leben, es ist aber alles recht umständlich. Manche Kunden muss ich übers Fenster abfertigen, weil das Verwaltungsgebäude für Außenstehende geschlossen ist.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Ralf Müller, 54 Jahre alt, Vorsitzender des Spielausschusses im Kreis-Fußballverband Osterholz

