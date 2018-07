Lilienthal. Die Nummer zehn der deutschen Rangliste zu sein – das ist für die meisten Sportler eine unerreichbare Vision. Einmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überzustreifen – davon träumen nicht nur Fußballer, sondern Aktive aller Sportarten. Raoul Kanitz hat beides geschafft. Mit 27 Jahren gehört der Lilienthaler zu den besten Dartsspielern Deutschlands, wurde im Februar erstmals für den Bundeskader nominiert und reiste in diesem Zusammenhang zum Four-Nations-Turnier in die Niederlande.

Und die Liste der imposanten Fakten lässt sich noch verlängern: Seit zwei Jahren hat Kanitz kein Ligaspiel mehr im Steeldarts verloren. Im November belegte Kanitz bei einem deutschen Ranglistenturnier in Nürnberg unter 130 Teilnehmern den zweiten Platz. Zur neuen Saison wechselt der mehrfache Bremer Meister im Elektronik-Darts in die Bundesliga zum amtierenden deutschen Steeldarts-Meister DC Vegesack. Wer all diese Dinge weiß, benötigt keine allzu ausgeprägte Fantasie, um sich vorzustellen, dass für Raoul Kanitz womöglich noch deutlich mehr gehen würde. Denn: „Das alles habe ich praktisch ohne regelmäßiges Training erreicht.“

Kanitz ist bereits mit 27 Jahren Mitinhaber einer Firma für Laboreinrichtungen. Und was noch erschwerend hinzukommt: In der Brust des Lilienthalers schlagen zwei Sportherzen. Denn eine ebenso große Leidenschaft pflegt Kanitz für den Fußball. Beim SV Lilienthal-Falkenberg II stand er seit einigen Jahren im Tor, zur neuen Spielzeit hat Kanitz nun die Rolle des Trainers beim Osterholzer Fußball-Kreisligisten übernommen. „Im Prinzip habe ich mich jetzt für den Fußball entschieden“, erklärt Kanitz, dass für die Pfeile eher noch weniger Zeit vorhanden sein wird. Dreimal die Woche will Kanitz mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung trainieren, ein durchaus ehrgeiziger Wert für einen Kreisligisten. „Wenn, dann möchte ich das auch richtig machen“, begründet Kanitz, der mit einer erfrischenden Portion Realismus über seine Darts-Laufbahn – und die möglicherweise verschenkte Profikarriere – spricht.

Ein unfassbar großer Sprung

„Ich müsste Minimum zwei bis drei Stunden am Tag trainieren, um meinen Average auf 85 bis 90 zu steigern“, sagt Kanitz. „Das wären dann aber immer noch zehn bis 15 Punkte zu wenig, um ganz oben angreifen zu können.“ Die Profis auf der mittlerweile gleichfalls beliebten wie bekannten PDC-Profitour spielen bei drei Pfeilen regelmäßig einen 100er-Durchschnitt. Weltstars wie Michael van Gerwen, Peter Wright oder Gary Anderson knacken sogar regelmäßig mal die 110 oder 115. „Ich spiele in der Regel einen Average von 75 bis 80“, sagt Kanitz.

Der Lilienthaler müsste also alles auf die Karte Darts setzen und sechs bis acht Stunden täglich trainieren, plus zusätzliche Fitnesseinheiten. Genau so machen es die absoluten Spitzenspieler. Und genau das will Kanitz – trotz all seines offensichtlichen Talents – eben nicht. Stattdessen ist er glücklich und dankbar für all die Erlebnisse und Begegnungen, die er in den vergangenen Jahren gehabt hat. Turniere im ganzen Bundesgebiet gehören dazu, aber natürlich auch die vielen Bremer Meisterschaften und Pokalsiege im E-Darts mit seinem alten Verein, den Broadway Diamonds. Er hat den belgischen Weltklassespieler Dimitri Van den Bergh, aktuell Nummer 37 der Welt, kennengelernt.

„Das Faszinierende beim Darts ist, dass ein einziger Pfeil ein ganzes Spiel komplett verändern kann. Dieser Sport ist hauptsächlich Kopfsache“, sagt Kanitz. Und Darts kann massenweise Glückshormone ausschütten, beispielsweise, wenn man auf dem Weg zu einem „perfekten Spiel“, einem sogenannten Neundarter ist. Fünf von neun perfekten Pfeilen hat Kanitz beispielsweise im vergangenen Jahr im Bremer Pokalwettbewerb einmal geworfen. „Die Leute, die völlig am Ausflippen sind, die Emotionen, die man da dann spürt, das ist unglaublich.“ Am Ende wurde es zwar „nur“ ein Zehndarter, doch auch das ist etwas, was der Großteil aller Darter niemals schaffen wird. Ebenso wie ein 170er-Highfinish, das Kanitz schon mehrfach gelungen ist.

Einen Neundarter hat der Lilienthaler dann aber auch schon einmal live gesehen, nämlich von Andre Welge, einem weiteren absoluten Topdarter aus Bremen. Den fünfmaligen WM-Teilnehmer hat Kanitz aber ebenso schon mal geschlagen wie auch Tomas „Shorty“ Seyler, die mittlerweile bundesweit bekannte deutsche „Darts-Stimme“ von Fernsehsender Sport1. Mit den beiden wird Kanitz ab Herbst dann regelmäßig auf Reisen gehen, denn auch Welge und Seyler treten für den DC Vegesack in der Bundesliga an. „Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt“, sagt Kanitz. Mit 27 Jahren könnte er sich theoretisch immer noch für eine Darts-Laufbahn entscheiden. Ernsthaft angedacht ist das aber nicht.

„Man muss wirklich sehr viel opfern, wenn man komplett auf Darts setzt“, sagt Kanitz. Und eines steht fest: Seine Fußballjungs vom SV Lilienthal-Falkenberg II wird er definitiv nicht opfern. Im Gegenteil: „Ich habe mich jetzt für den Fußball entschieden“, wiederholt Raoul Kanitz. Und wirkt dabei nicht mal im Ansatz unsicher, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist.