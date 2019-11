Den Tischtennis-Herren des FC Hambergen, hier mit Tobias Krüger, ist mit dem Punktgewinn beim BTV Friesen ein echter Coup gelungen. (Brockmann)

Landkreis Osterholz. Hingegen muss sich der TSV Worpswede nach der 0:9-Pleite beim ATSV Habenhausen III langsam auf den Abstiegskampf einstellen. In diesem befindet sich der FSC Stendorf seit dem ersten Spieltag und wartet nach dem 2:9 beim SV Werder Bremen III weiter auf den ersten Zähler.

SV Werder Bremen III – FSC Stendorf 9:2: Dass die Gäste ausgerechnet beim Spitzenreiter das erste Erfolgserlebnis einstreichen würden, war sicher vermessen zu glauben. Ein erneutes Umstellen der Doppel brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nach dem 0:3 war die Partie für den FSC nahezu schon gelaufen. Lüder Rust machte eines seiner besten Hinrundenspiele, als er zunächst Christoph Bauer bezwang und später nur knapp an Christian Geis scheiterte. Den zweiten FSC-Punkt steuerte Reiner Marquart beim 3:1 über den Ex-Falkenberger Dirk Lüßen bei.

ATSV Habenhausen III – TSV Worpswede 9:0: Mit 4:0-Punkten war der TSV Worpswede in die Saison gestartet. Nach mittlerweile vier Niederlagen in Serie und dem Abrutschen auf den Abstiegsrelegationsplatz ist von dieser Euphorie wenig übrig geblieben. Rekordverdächtige zwei Monate hatten Felix Ambrosi & Co. keine Begegnung mehr bestritten. Die Wettkampfpause wirkte sich sichtbar negativ auf die Gäste aus, die zudem auf Kapitän Mirko Kück verzichten mussten. Sein Bruder Malte Kück kam beim 2:3 gegen Jörg Severin dem Ehrenpunkt noch am nächsten.

BTV Friesen – FC Hambergen II 8:8: Angeführt von seiner bärenstarken Nummer eins Tarek Raudszus, der alleine an vier Punkten der „Zebras“ beteiligt war, setzte der FCH ein echtes Ausrufezeichen. Selbst von einem 2:6-Rückstand bei den heimstarken Bremern ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. André Schindlers Fünfsatzsieg über Philipp Kleiner leitete die Hamberger Aufholjagd ein. Sascha Spiewack wehrte kurz darauf Matchbälle gegen Belmin Ahmetagic ab. Im Schlussdoppel drehten Tarek Raudszus und Tobias Krüger noch einen 0:2-Satzrückstand.

Bauer/Lüßen – Thomas/Scholze 3:1 (11:8, 11:6, 10:12, 11:8); Geis/Milles – Geils/Müller-Reich 3:1 (8:11, 11:7, 11:2, 11:1); Hünniger/Koch – Rust/Marquart 3:0 (11:6, 11:3, 11:5); Bauer – Rust 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 7:11); Geis – Thomas 3:2 (5:11, 11:8, 8:11, 11:6, 11:8); Hünniger – Scholze 3:0 (11:0, 11:4, 11:6); Lüßen – Marquart 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 4:11); Koch – Müller-Reich 3:0 (11:3, 11:6, 11:9); Milles – Geils 3:0 (11:3, 11:8, 11:6); Bauer – Thomas 3:0 (11:7, 16:14, 11:9); Geis – Rust 3:2 (11:7, 5:11, 11:9, 4:11, 11:6)

Mönch/Lüßen – Buck/Malte Kück 3:0 (11:6, 11:6, 11:5); Hohmann/Sumann – Felix Ambrosi/Julian Ambrosi 3:2 (11:6, 7:11, 7:11, 11:6, 11:6); Severin/Kuhn – Gusowski/Habeck 3:0 (11:9, 11:9, 11:3); Mönch – Felix Ambrosi 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:9); Lüßen – Buck 3:0 (11:4, 11:9, 11:6); Hohmann – Julian Ambrosi 3:0 (11:1, 11:8, 12:10); Severin – Malte Kück 3:2 (11:5, 9:11, 11:9, 10:12, 11:5); Kuhn – Habeck 3:0 (11:2, 11:4, 11:4); Sumann – Gusowski 3:1 (10:12, 11:7, 12:10, 11:3)

Marks/Ahmetagic – Sascha Spiewack/Werkmeister 3:1 (11:5, 11:7, 5:11, 11:7); Nowakovski/Bruns – Raudszus/Krüger 0:3 (9:11, 12:14, 6:11); Abraham/Mora – Steffens/Schindler 3:1 (7:11, 11:9, 14:12, 11:8); Marks – Sascha Spiewack 3:2 (13:15, 14:12, 13:11, 8:11, 11:8); Ahmetagic – Raudszus 1:3 (7:11, 11:7, 3:11, 6:11); Nowakovski – Steffens 3:0 (11:9, 11:6, 11:9); Bruns – Krüger 3:2 (9:11, 13:11, 8:11, 11:4, 12:10); Abraham – Werkmeister 3:2 (11:9, 3:11, 11:6, 8:11, 11:3); Kleiner – Schindler 2:3 (13:11, 6:11, 11:8, 6:11, 8:11); Marks – Raudszus 0:3 (9:11, 3:11, 10:12); Ahmetagic – Sascha Spiewack 2:3 (7:11, 11:4, 10:12, 11:5, 13:15); Nowakovski – Krüger 3:0 (11:7, 11:5, 11:6); Bruns – Steffens 1:3 (6:11, 9:11, 11:3, 6:11); Abraham – Schindler 3:1 (10:12, 11:7, 12:10, 11:9); Kleiner – Werkmeister 0:3 (6:11, 9:11, 3:11); Marks/Ahmetagic – Raudszus/Krüger 2:3 (11:6, 11:8, 7:11, 5:11, 10:12) FM