Inga Albrecht vom RC Tempo Ritterhude gewann im vorigen Jahr auf Delilah das L-Springen ihres Vereins. In der kommenden Reitsaison soll dort ein kleineres Turnierprogramm angeboten werden. (Peter Dethlefsen)

Landkreis Osterholz/Rotenburg/Cuxhaven. Der RC Tempo Ritterhude hat für seine Pferdeleistungsschau am 9. und 10. Juni ordentlich abgespeckt. Das Reit- und Springturnier findet erstmals nur noch an zwei Tagen statt. Somit fallen die meisten Springpferdeprüfungen weg. Es wird auch nur noch ein M-Springen statt wie bisher bis zu vier Springen dieser Art ausgetragen. Der neue Vorstand um die neue Vorsitzende Imke Alpers entschloss sich zur Verschlankung.

„Ich kann das sehr gut verstehen, weil ein solches Turnier doch sehr viel Arbeit macht. Wenn sich drei Turniertage dann auch noch finanziell nicht rechnen, muss man zu solchen Maßnahmen greifen“, erklärt der Sportwart des Kreisreiterverbandes (KRV) Osterholz, Uwe Freesemann.

Mit dem Reit- und Springturnier des RV St. Jürgen beginnt am 12. und 13. Mai die grüne Saison des Verbandes. Bereits am 21. und 22. April lädt der RV Lilienthal allerdings zu seinem Dressurturnier auf der Anlage am Roschenhof ein. Der RC General Rosenberg veranstaltet am letzten August-Wochenende wieder die Bremer Landesmeisterschaften. Aber bereits am 21. April feiern die Schwaneweder ihre Premiere des „Outdoor Opening“. „Normalerweise finden im April die letzten Hallenturniere statt. Die grüne Saison startet in unserer Region erst im Mai. Doch wir wollen den Reitern bereits im April die Möglichkeit bieten, den ersten Parcours der Saison draußen unter Turnierbedingungen zu reiten. Wir hoffen, dass sich unser `Outdoor Opening` als fester Termin zur Eröffnung der grünen Saison im Turnierkalender etabliert“, sagt Rosenbergs Sportwartin Lara Holst.

Optimale Bedingungen

Fünf verschiedene Springprüfungen in den Klassen A und L werden auf dem großen Dressurplatz, auf dem sich im August die beiden Dressurvierecke befinden, ausgetragen. „Der Platz bietet auch für Springprüfungen optimale Bedingungen“, verspricht Lara Holst. Zwei Prüfungen werden für junge Pferde angeboten. „Da es sich um ein `Late-Entry-Turnier` handelt, können die Teilnehmer noch bis zu einer Woche vor dem Turnier nennen und sich die Startplätze sichern. Dies bringt den Vorteil, dass die Reiter schon abschätzen können, wie das Wetter wird und für welche Prüfungen sie fit sind“, so Holst.

An das Turnier des RV St. Jürgen in Frankenburg schließt sich das Jugendturnier des KRV Osterholz an, das erneut auf der Anlage des RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen stattfindet. „Die Hüttenbuscher hätten aber sicherlich nichts dagegen, wenn auch mal ein anderer Verein das Turnier ausrichten würde“, gibt Uwe Freesemann zu bedenken. Wenn die Veranstaltung in Hüttenbusch über die Bühne gehe, wisse der Verband aber zumindest, dass alles klappt, so Freesemann. Dies würde nicht zuletzt Jugendwartin Bärbel Goes-Mager gewährleisten. „Als kleiner Verein hat der RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen aber längst nicht die Kapazitäten, die der RV St. Jürgen mit seinen knapp 400 Mitgliedern als größter Verein des Landkreises hat“, teilt Uwe Freesemann mit. Vor allem dank des großen Engagements des Ehepaares Markus und Marion Garbade sowie von Bärbel Goes-Mager würden die Hüttenbuscher auch ihr traditionelles dreitägiges Reit- und Springturnier im August stemmen. Das Turnier vom 10. bis zum 12. August wartet erstmals mit einem S-Springen auf. „Darüber gesprochen hatten die Hüttenbuscher bereits seit Jahren“, informiert Freesemann.

Die Kreismeisterschafts-Punkte werden wie gewohnt auf den Turnieren in Frankenburg, Pennigbüttel, Hambergen und Hüttenbusch eingefahren. „In Ritterhude wollen einige nicht Dressur reiten, weil die Ablenkung für die Pferde sehr groß ist“, lässt Uwe Freesemann wissen. In Worpswede würden zum Beispiel keine A-Dressuren angeboten. „Es wäre ansonsten natürlich nicht schlecht, die Kreismeisterschaften mit dem letzten Turnier im Jahr zu beenden. Aber dann müssten die Worpsweder wohl noch einen Tag mehr anbieten“, sagt Freesemann. Dieser habe bei der Vergabe der Kreismeisterschafts-Prüfungen auch den RV Scharmbeckstotel im Blick: „Mal sehen, wie sich das Turnier unter dem neuen Vorstand um Marcus Schlösser entwickelt.“