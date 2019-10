Auch beim Blindenfußball stehen rassige Zweikämpfe auf der Tagesordnung. (Carsten Kobow)

Landkreis Osterholz. Diese Autofahrt nach Dortmund wird Jonas Bargmann wohl nicht so schnell vergessen. Im Juni 2017 war es, als er mit Kristian Mann zusammen in ein Auto stieg, um zum ersten Mal einen Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga live mitzuverfolgen. Mehr noch: Bargmann, damals 22 Jahre alt, sollte die Partien der damaligen Veranstaltung in Dortmund kommentieren. Das Problem daran: Eigentlich hatte Bargmann zuvor noch nie etwas mit Blindenfußball am Hut gehabt.

Also sagte er zu Kristian Mann gleich zu Beginn der Fahrt: „Du hast jetzt zweieinhalb Stunden Zeit, um mir alles über Blindenfußball zur erklären, was ich wissen muss, um diese Spiele kommentieren zu können.“ Und sein Beifahrer, selbst sehbehindert und einer der Initiatoren des Projekts, legte los. Die Infos, die er Jonas Bargmann gab, schienen ganz gut gewesen zu sein. Jedenfalls gehört der gebürtige Neumünsteraner seitdem zum festen Team der Kommentatoren der Blindenfußball-Bundesliga.

„Als Kind habe ich vielleicht mal die Spiele im Fernsehen aus Spaß mitkommentiert“, erinnert sich Bargmann. Jetzt war er plötzlich mittendrin – und merkte ganz schnell, dass die Schilderung eines Blindenfußballspiels noch deutlich anspruchsvoller ist, als die einer herkömmlichen Fußballpartie. Denn – und das ist der Anspruch der Kommentatoren: „Wir machen die Moderation in erster Linie für Blinde und Sehbehinderte“, erklärt Bargmann. Und das bedeutet eben viel mehr als eine gelegentliche Kommentierung der Szenen.

„Wenn wir nicht reden, sind die Menschen wirklich blind“, umschreibt es der angehende Sportjournalist. Pausen sind deshalb beim Blindenfußball ausdrücklich nicht gewünscht, die Kommentatoren sollten möglichst dauerhaft und pausenlos schildern, was gerade passiert. Wie anstrengend das sein kann, erklärt Bargmann mit einem simplen Beispiel: „Jeder kann mal versuchen, 20 Minuten lang alles so detailliert wie möglich zu beschrieben, was man sieht und gerade tut.“ Ein Spiel beim Blindenfußball dauert zweimal 20 Minuten, deshalb teilen sich meist zwei Kommentatoren den Job bei einem Spiel.

Insgesamt spielen sechs Teams in der Blindenfußball-Bundesliga, fünf Spieltage werden den Sommer über ausgetragen, stets an einem anderen zentralen Ort in den Städten der Gastgeber. Bargmann hat es so bereits nach Marburg, Stuttgart, Saarbrücken, Gelsenkirchen oder Düsseldorf verschlagen. „So soll der Blindenfußball möglichst weit in die Mitte der Gesellschaft getragen werden“, erklärt Bargmann. In Dortmund sahen in diesem Juli immerhin 500 Zuschauer das Derby der Borussia gegen Schalke 04.

Jonas Bargmann bekommt für die Zeit, die er investiert, und die Kilometer, die er fährt, eine Aufwandspauschale. So wird die Liga überhaupt erst durch drei Träger möglich gemacht: den Deutsche Behindertensportverband, die Sepp-Herberger-Stiftung des DFB und den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV). Die Blindenfußballliga ist – im Gegensatz zu Ländern wie England oder Frankreich – nicht in den nationalen Fußballverband integriert. Nicht zuletzt deshalb hinken die deutschen Sportler europaweit auch ein wenig hinterher, was jüngst bei der Europameisterschaft in Rom wieder gut zu beobachten war.

Am Ende wurden die deutschen Kicker Siebter, zeigten dabei aber durchgängig gute Leistungen. Jonas Bargmann war ebenfalls dabei. Die Reise nach Rom hat er komplett aus eigener Tasche finanziert, ein entsprechender Förderantrag wurde abgelehnt. Da Bargmann aber mittlerweile fast ein vollwertiges Teammitglied ist, wollte sich der Student dieses Highlight nicht entgehen lassen. „Man spricht mit den Spielern und dem Trainer, ist bei verschiedenen Analysen und Besprechungen dabei. Eigentlich fühlt man sich als Teil der Deutschen Nationalmannschaft“, erklärt Bargmann.

Vielleicht erklärt diese Nähe zur Mannschaft auch die Reaktion nach dem 1:1-Ausgleich des deutschen Teamkapitäns Alexander Fangmann im Spiel gegen den Titelfavoriten Frankreich. Gemeinsam mit seinem Kommentatorenkollegen Maurizio Valgolio rastete Bargmann bei der Schilderung dieses Treffers komplett aus. Der Videoclip mit der entsprechenden Audiospur fand unter anderem den Weg auf Arnd Zeiglers Facebook-Seite und wurde bereits mehr als 100 000 Mal angesehen. „Eigentlich sind wir schon neutral bei unseren Moderationen, aber da konnten wir uns beide nicht zurückhalten“, erinnert sich Jonas Bargmann schmunzelnd, der sich aber über die durchweg positiven Kommentare und Rückmeldungen trotzdem freute.

Mittlerweile kennt sich Bargmann bestens aus im Blindenfußball, kennt die Vereine und deren Spieler, verfolgt die europaweite Entwicklung der Szene. Vor zwei Jahren, kurz nach seinem ersten Kontakt zum Blindenfußball, hat er sogar einmal selbst ausprobiert, wie es sich anfühlt, in völliger Dunkelheit dem Ball hinterherzujagen. Damals hatte sich Bargmann im Rahmen eines Praktikums selbst die sogenannte Dunkelbrille aufgesetzt. Diese gewährleistet, dass wirklich alle Spieler dieselben Voraussetzungen haben, denn natürlich gibt es unter den Aktiven unterschiedlich stark ausgeprägte Sehbehinderungen. Nur im Tor steht ein Sehender. Im Prinzip dürfte dort auch Manuel Neuer auflaufen, doch ob der wirklich besser halten würde, als die Torhüter in der Blindenfußball-Bundesliga ist fraglich. Schließlich gehört eine ganz besondere Geschicklichkeit zu dieser Sportart.

Aus diesem Grund werden zu den Spieltagen auch immer wieder ehemalige Bundesliga-Profis eingeladen, die dann vor Ort einmal ihr Geschick im Blindenfußball testen dürfen. „Die sind in der Regel alle total k.o. hinterher“, sagt Bargmann. Vor allem die mentale Belastung sei enorm für jemanden, der es nicht gewohnt ist, nichts zu sehen. Keine Frage: Jonas Bargmann ist mittlerweile ein echter Profi in Sachen Blindenfußball – und hat dieser Sportart schon so manch unvergesslichen Moment zu verdanken.

Zur Person

Jonas Bargmann (24)

kommt aus Neumünster in Schleswig-Holstein und studiert in Hamburg im sechsten Semester Sportjournalismus. Bargmann wohnt in Bremen-Huchting und hat bereits früh angefangen, für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag zu schreiben. Er hat unter anderem Praktika bei der Bild Hamburg und der Deutschen Presse-Agentur absolviert und moderiert seit 2017 Spiele der Blindenfußball-Bundesliga. Zuletzt war Bargmann ein halbes Jahr beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt. Für die Sportredaktion vom Osterholzer Kreisblatt und der Wümme-Zeitung schreibt Jonas Bargmann seit März diesen Jahres.

Weitere Informationen

Die Grundregeln des Blindenfußballs

Das Spielfeld im Blindenfußball misst 20 mal 40 Meter und ist an den Längsseiten durch Banden begrenzt. Gespielt wird auf Hockeytore in den Abmessungen 3,66 Meter (Breite) und 2,14 Meter (Höhe). Es spielen vier blinde Feldspieler, ein sehender Torwart und ein sogenannter Guide pro Team. Der Torwart darf seinen 5,82 mal 2 Meter großen Torwartraum nicht verlassen und nur innerhalb dieses Bereichs ins Spiel eingreifen. Der Guide steht hinter dem gegnerischen Tor und kann seinen blinden Mitspielern im Angriffsdrittel Anweisungen geben. Damit sorgt er dafür, dass die Torposition immer klar lokalisiert werden kann.

Der Ball ist im Blindenfußball mit mehreren Metallplättchen versehen, in denen kleine Kügelchen für den rasselähnlichen Sound sorgen. Diese Plättchen sind direkt unters Leder des Balles genäht, der wie beim Futsal schwerer und in seiner Sprungfähigkeit reduzierter ist. Die wichtigste Regel, die die Spieler berücksichtigen müssen, ist die sogenannte Voy-Regel. „Voy“ (spanisch = ich komme/gehe) ist das Wort, das im Abstand von 3 Metern zum ballführenden Spieler, der durch den Ball akustisch wahrgenommen werden kann, vom Gegenspieler klar vernehmlich gesagt werden muss. Wird das Voy vergessen oder zu spät gesagt, zählt dies als Foul. Ein Blindenfußballspiel dauert zweimal 20 Minuten. Die Zeit läuft rückwärts und wird immer gestoppt, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Durch diese effektive Zeitmessung kann ein Match auch im Blindenfußball schon mal 90 Minuten dauern.