Die Wetterkapriolen sorgen für Frust pur: Pennigbüttels Trainer Marco Meyer. (Werner Maass)

Pennigbüttel. Wenn man auf die Saison in der Fußball-Bezirksliga 3 zurückschaut, dann kommt man an einem Thema nicht vorbei: den witterungsbedingten Spielausfällen. Auch oder gerade beim SV Komet Pennigbüttel nimmt diese Problematik einen großen Teil bei der Saisonanalyse ein. „Regen, Matsch und Pfützen“ – so würde Marco Meyer seine erste Spielzeit als "Kometen"-Coach zusammenfassen.

Die endete letztlich zwar auf einem grundsoliden sechsten Platz; und auch der Titel der besten Abwehr wurde mit nur 26 Gegentreffern eingefahren – wirklich zufrieden ist man beim letztjährigen Landesligaabsteiger aber trotzdem nicht. „Das war eine schwierige Saison und am Ende überwiegt die schlechte Rückrunde. Zwar hatten da fast alle Teams mit den vielen Nachholspielen zu kämpfen, wir konnten damit aber am schlechtesten umgehen“, bilanziert Kapitän Rafael Monsees. Dabei hatte die Saison so gut begonnen: Die „Kometen“ starteten bärenstark in die Spielzeit, blieben in den ersten sieben Spielen ungeschlagen und grüßten am neunten Spieltag sogar noch von der Tabellenspitze. Mit einem bärenstarken Ersatzkeeper Alexander Krenz übrigens.

Gut gearbeitet

„Wir haben da wirklich gut gearbeitet und das, was wir uns in der Vorbereitung überlegt haben, gut umgesetzt. Dann kamen aber auch schon die ersten Verletzungen und der relativ kleine Kader machte sich bemerkbar“, erklärt Marco Meyer. Vor allem die Verletzung des laufstarken Spielmachers Jan Kleen, der nach nur sieben Spielen für den Rest der Saison ausfiel, sollte dem Team im weiteren Verlauf noch sehr wehtun. Speziell nach der ungewollt langen Winterpause und den heftigen Wetterkapriolen, die zu einer dauerhaften Doppelbelastung und etlichen englischen Wochen führten. „Wir hatten da einige Ausfälle und viele angeschlagene Spieler. Das konnten wir nicht wirklich kompensieren, haben in der Defensive nicht so sicher wie gewohnt gestanden und waren in der Offensive teilweise kaum noch wettbewerbsfähig“, erinnert sich Monsees ungern an die anstrengendste Phase dieser Spielzeit.

In zehn Spielen gelang den dezimierten Pennigbüttelern dabei nur ein Sieg. Vor allem die Derbyniederlagen gegen das Schlusslicht aus Wallhöfen und Scharmbeckstotel taten extrem weh. „So ein Spiel wie gegen Scharmbeckstotel gibt es eigentlich gar nicht. Wir müssen haushoch gewinnen und verlieren trotzdem“, ist Marco Meyer auch Wochen später noch fassungslos. Dass seine Truppe in dieser Phase auch gleich drei von vier Strafstößen vergab, setzte dem Ganzen die Krone auf: „Da kam wirklich alles zusammen. Es hängt aber einfach mit der viel zu hohen Belastung zusammen. So etwas habe ich weder als Spieler noch als Trainer erlebt. Das kann man Amateurfußballern eigentlich nicht zumuten. Daher ist es aus meiner Sicht auch kaum möglich, die Rückrunde seriös zu bewerten“, so Meyer, der aufgrund der Personalsorgen sogar Spieler aus den Senioren einsetzen musste.

Meyer ist sich sicher, dass bei einer weniger skurril verlaufenden Saison deutlich mehr möglich gewesen wäre: „Wir hatten das Ziel, unter die ersten Fünf zu kommen. Das hätten wir bei einem normalen Rhythmus auch erreicht. Man hat aber einfach gesehen, dass wir auf dem Zahnfleisch gegangen sind.“ Daher hätte das Team auch gerade zuhause Probleme gehabt, Komet fand gegen oftmals tief stehende Gegner kaum spielerische Mittel. Angesichts des Verlaufes dieser Spielzeit ist es also kein Wunder, dass sich die „Kometen“ in der Breite besser aufstellen wollen und bereits fünf namhafte Neuverpflichtungen für die kommende Runde an Land gezogen haben.

Wenn diese integriert werden können, dann dürfte mit den Lila-Weißen in der nächsten Saison noch stärker zu rechnen sein. Denn eines hat auch diese schwierige Saison eindrucksvoll gezeigt: die Charakterstärke der Truppe. „Das ist wirklich das Faustpfand hier in Pennigbüttel. Die Jungs machen es uns als Trainerteam wirklich einfach“, lobt Meyer, der daher trotz eines komplizierten ersten Jahres auf der Kommandobrücke bereits voller Freude auf die kommenden Aufgaben blickt.