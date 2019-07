Blickt durchaus zuversichtlich auf die neue Saison: SFR-Coach Mirko Sass. (Tobias Dohr)

Heilshorn. So rücken Kevin und Thomas Papyrin, Jannik Schrage, Michael Boner und Marvin Schefner in das erste Team in der 1. Kreisklasse Osterholz hoch. Wer dafür ins zweite Glied rückt, ist allerdings noch nicht klar. „Ich bin aber sehr froh über den Austausch. Dadurch erhöht sich die Qualität der ersten Mannschaft gegenüber der Vorsaison“, versichert SFR-Coach Mirko Sass.

Dieser erhofft sich auch eine bessere Trainingsbeteiligung als in der vergangenen Serie. Der bisherige Trainer der zweiten Formation, Robert Drazewski, unterstützt Mirko Sass zudem künftig als Co-Trainer. Dafür übernimmt der langjährige Spieler der zweiten Mannschaft, Alexander Kersten, nun das Coaching in der Reserve. Insgesamt verfügen beide Teams über 40 Spieler. Ein paar Akteure waren dem Vernehmen nach aber nicht so begeistert über die Veränderungen und kehrten dem Klub wohl auch deshalb den Rücken. So schlossen sich Maik von Oesen und Daniel Lenk dem TSV Wallhöfen an.

Auch Nico Flathmann (FC Hambergen III), Ahmet Omar (VSK Osterholz-Scharmbeck II) sowie Torhüter Lukas Grohe (SC Borgfeld) suchten sich einen anderen Verein. „Ich bin aber trotz dieser Abgänge dennoch zuversichtlich, dass wir nach zwei Jahren Abstiegskampf nun wieder ein bisschen weiter nach oben schauen können“, sagt Sass.