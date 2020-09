Testspiel: Kurzfristig empfängt Fußball-Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe den Regionalligisten FC Oberneuland am Dienstagabend zum Testspiel am Platz am Bornreiher Vereinsheim. Da das Heimspiel der „Moorteufel“ am vergangenen Wochenende gegen Güldenstern Stade kurzfristig ausgefallen war (wir berichteten) und der Bremer Viertligist am kommenden Wochenende spielfrei ist, passte der kurzfristige Termin beiden Teams gut in den Kalender. „So können beide Mannschaften optimal im Rhythmus bleiben“, begründete Bornreihes Teammanager Alexander Küstner.

Dienstag, 19.30 Uhr, Platz am Vereinsheim