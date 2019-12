Die Kegler der "Heißen Kugel" Lilienthal mit ihrem Gründungsmitglied Harald Plato (sitzend mit Kugel). (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Es sieht nicht danach aus, dass es den Kegelsport noch lange geben wird“, sagt Bernd Steinborn, der Kapitän der KSG Bremen-Nord. Diese ist abgeschlagenes Schlusslicht in der Landesliga.

„Die jungen Leute sind nicht mehr fürs Kegeln zu haben. Die bowlen lieber ab und zu mal ohne Vereinsbindung“, erklärt das Gründungsmitglied der „Heißen Kugel“ Lilienthal, Harald Plato. Auch wenn sein Klub nur Gesellschaftskegeln betreibt, hatte auch dieser zuletzt immer wieder damit zu kämpfen, sich nicht auflösen zu müssen. „Wir hatten deshalb auch schon überlegt, unsere Frauen mit in den Klub aufzunehmen. Das wäre aber vermutlich unser Ende gewesen“, urteilt mit Wilhelm Krämer das zweite Gründungsmitglied der „Heißen Kugel“. Die Erfahrung anderer Vereine habe Krämer gelehrt, dass diese Vereine in diesem Falle meist ein solches Schicksal ereilt habe.

Früher 30, heute vier Vereine

Dank einiger Annoncen in der Zeitung hat die „Heiße Kugel“ aber mittlerweile mit zwölf Mann wieder zur alten Stärke zurückgefunden und bleibt somit eine reine Männersache. Neuestes Mitglied ist Karl-Heinz Stübe, der im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung seinen 69. Geburtstag feiert. „Wenn ich heute meinen Geburtstag woanders gefeiert hätte, hätte ich viele Absagen bekommen“, gibt Stübe zu bedenken. Nach einem dreifachen „Gut Holz“ des Vereinsvorsitzenden Abbo Struck begrüßt auch die Wirtin in Beckers Gasthof in Frankenburg, Ilona Becker, ihre Gäste. Zu Hochzeiten in den 1980er und 1990er Jahren hätten sich auf Beckers Anlage noch 30 aktive Vereine getummelt. Inzwischen sind es nur noch vier.

Mit der „Rollenden Kugel“ und dem reinen Frauenverein „Flotter Pudel“ nehmen auch zwei dieser noch aktiven Vereine am Jubiläum der „Heißen Kugel“ teil. „Das Kegeln stirbt langsam aus“, lässt Ilona Becker wissen. Sie kennt mehrere Gaststätten, bei denen die Kegelanlage bereits abgerissen worden sei. Dies sei bei Becker zwar nicht geplant. „Doch wenn größere Reparaturen auf der Anlage anfallen, werden wir die Bahnen stilllegen“, kündigt die Ehefrau von Ingo Becker, dem Sohn von Gasthaus-Gründer Heinz Becker, an.

Das „Küken“ bei der „Heißen Kugel“ ist Friedrich Engelmann mit 54 Jahren. Als jüngstes Mitglied im Keglerverein (KV) Bremen-Nord, dem Zusammenschluss aller Vereine aus dem Bremer Norden und dem Landkreis Osterholz, ist es Sebastian Schrade vom AuV Scharmbeckstotel mit 31 Jahren. Eine Jugendabteilung im KV gibt es bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Auch Schrades Klubkamerad Olaf Peter (49) und Robert Nowakowski von der TM Vollersode (46) sind noch jünger als 50 Jahre alt. Der Großteil der KV-Mitglieder ist aber bereits jenseits der 60. „Ich gebe dem KV Bremen-Nord noch ein bis zwei Jahre. Dann ist auch die letzte Reserve verbraucht“, malt Bernd Steinborn ein düsteres Bild an die Wand.

Der Niedergang im Kegelsport sei aber auch in Bremen und Bremerhaven zu beklagen. „Es gibt auch in den anderen Verbänden so gut wie keinen Nachwuchs mehr“, stellt Steinborn fest. Seit dieser Saison finden wegen des Rückgangs der Mitgliederzahlen im KV Bremen-Nord auch erstmals keine Einzelmeisterschaften mehr statt. „Die Teilnehmer, die sich für die Bremer Meisterschaften qualifizieren, kristallisieren sich bei den Punktspielen heraus“, sagt Steinborn. Der geplante erste Durchgang bei den Seniorenspielen musste bereits abgesagt werden. Wenngleich sich ohnehin nur noch drei Teams dazu angemeldet hatten, sollte der Wettbewerb eigentlich über die Bühne gehen. Doch dann bekam der KSK Neuenkirchen/Schwanewede keine vollständige Mannschaft zusammen. „Mit zwei Teams brauchen wir auch nicht anzutreten“, gibt Bernd Steinborn zu bedenken. Der 77-Jährige selbst muss jetzt auch in der Landesliga auflaufen, weil langjährige Stammspieler der KSG Bremen-Nord wie Harald und Jens Müller, Ralf Cording und Roy Töbe ihren Rücktritt erklärt haben.

Nur noch alle vier Wochen

Kürzer treten auch die Mitglieder der „Heißen Kugel“ Lilienthal seit 29 Jahren. Nachdem Harald Plato und Co. sich 21 Jahre lang alle 14 Tage in Frankenburg zum Kegeln getroffen hatten, erweiterte sich der Abstand zwischen den einzelnen Abenden auf vier Wochen. Plato ist das einzige Klubmitglied, das im Rahmen des Sportabzeichens die bronzene und silberne Nadel erworben hat. Am häufigsten in die Liste der Vereinsmeister trug sich aber Wilhelm Krämer ein, mit dem Harald Plato auch Tennis in Seebergen spielt. „Im Tennis bin ich dafür einen Tick besser als Wilhelm“, verrät Plato, der immer noch als Handelsvertreter für Bestecke für die Gastronomie berufstätig ist. Beckers Gasthof habe er allerdings nicht ausgestattet. Der Ü50-Fußballtrainer und Freundeskreis-Vorsitzender des SC Borgfeld stellt bei aller Geselligkeit bei den Keglern auch das Sportliche nicht hinten an: „Der Ehrgeiz ist bei uns allen da.“ Wilhelm Krämer hält mit 770 Holz bei 100 Wurf den vereinsinternen Rekord.

Lange wird es aber wohl auch die „Heiße Kugel“ zumindest als aktiven Verein nicht mehr geben. „Wir werden aber weiter um den Nachwuchs kämpfen“, betont Rüdiger Kirchhoff, der auch bereits seit 42 Jahren dabei ist. Harald Plato wird es nie vergessen, wie er im Jahre 1969 an der im Bau befindlichen Kegelanlage in Frankenburg vorbeigefahren ist. „Ich hatte mir sofort gedacht, dass das nur eine Kegelanlage werden kann“, so der Borgfelder. Am 7. November 1969 sei dann der Verein gegründet worden. Und Plato weiß ganz genau, was die Uhr exakt 50 Jahre später geschlagen hat: „Mittlerweile sind wir aber Relikte einer aussterbenden Art."

Zur Sache

Nur noch weniger als 50 aktive Kegler

Der Rückgang der Mitgliederzahlen im Kegelsport ist dramatisch. Noch in den 1990er Jahren zählte alleine der Keglerverein (KV) Bremen-Nord mehr als 500 Mitglieder. Mittlerweile befinden sich nicht einmal mehr 100 Kegler aus dem Bremer Norden und dem Landkreis Osterholz darin. Aktive Kegler hat der Klub inzwischen sogar weniger als 50.

Mit dem AuV Scharmbeckstotel, 1.KSC Leuchtenburg, KSK Neuenkirchen/Schwanewede, KSK Farger Jungs und der TM Vollersode existieren auch nur noch fünf Vereine innerhalb des KV Bremen-Nord. Der KV kann nur noch eine Mannschaft für die Landesliga stellen, weil er sich mittlerweile aus allen Vereinen des Verbandes bedient. Die als KSG Bremen-Nord antretende Formation ist dort aber als Schlusslicht nicht wirklich konkurrenzfähig. Vor zwei Jahren wurde wegen des Vereinssterbens auch die Nordliga als unterste Liga ersatzlos gestrichen. Die Nordoberliga wird genau wie die direkt darüber befindliche Landesliga mittlerweile an sechs gemeinsamen Spieltagen auf der Anlage „Zur Börde“ in Osterholz-Scharmbeck durchgeführt. Für die Landesliga ist auf diesen Bahnen hingegen Schluss, weil der Verband nicht die Kosten von etwa 800 Euro für die Neu-Abnahme aufbringen kann.