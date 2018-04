Übersah den Weg zum Sieg an Brett eins: Lilienthals Tobias Jugelt. (Werner Maass)

Lilienthal. Der abstiegsgefährdete SC Turm Lüneburg ist erstmalig in der Saison beim Zweiten der Landesliga Nord, Schachfreunde (SF) Lilienthal, mit seinem besten Spieler, Fide-Meister Till Schreiner, angetreten. Aber auch dieser vermochte den 5:3-Sieg der Gastgeber nicht zu verhindern. „Dass beim Gegner auch die an zwei bis sechs gesetzten Spieler dabei waren, ließ vermuten, dass Lüneburg alles Erdenkliche unternehmen wollte, dem drohenden Abstieg zu entkommen“, teilte Lilienthals Vorsitzender Detlef Pott mit.

Beim Heimteam wurden Jasper Geurink und Thomas Müller durch Claus Meyerdierks und Jürgen Tönjes ersetzt. Letzterer kam damit zu seinem Seriendebüt. Tönjes fand gegen Dr. Guido Nolte nicht richtig in seine Partie, spielte eine ungenaue Eröffnung und wurde dafür direkt bestraft. Der Gastgeber geriet zunehmend unter Druck und ermöglichte Lüneburg die Führung. Gut eine Stunde später einigten sich Claus Meyerdierks und sein Gegner Stefan Blancke auf ein Remis. „Das Ergebnis wurde dem Spielverlauf auch gerecht. Meyerdierks spielte taktisch klug gegen seinen nach der DWZ-Liste um 180 Punkte besseren Gegner“, sagte Pott. Fast zeitgleich fielen auch die Entscheidungen an Brett vier und acht. Peter Jürgens besaß gegen Lüneburgs Jürgen Krumböhmer bereits nach wenigen Zügen die ersten positionellen Vorteile. Mit zunehmender Spieldauer baute er diesen Vorteil aus und holte den vollen Punkt.

In derselben Sekunde gab auch der Gegner von Lilienthals Petar Genov, Ewald Oster, seine Partie auf. Oster hatte gegen den hohen Favoriten nicht den Hauch einer Chance. „Nach 36 Zügen bedankte er sich für die Lehrstunde“, erklärte Detlef Pott. Kurze Zeit später zogen an Brett zwei Erik Hoeksema und Uwe Rick nach ihrem Remis an der Friedenspfeife.

„Ich bin aber auch eine Knalltüte“, kommentierte Lilienthals Tobias Jugelt an Brett eins sein Unentschieden gegen Till Schreiner. Dieser übersah den möglichen Weg zum Gewinn der Partie. Es liefen noch die Partien von Gert Jan Timmerman an Brett fünf gegen Lüneburgs Michael Bohnstorff und zwischen Lilienthals Vera Jürgens und Stefan Becker. Sieggarant Timmerman versuchte alles, um auch diese Partie zu gewinnen. „Nach gut fünf Stunden Spielzeit sah unser Mister 100 Prozent aber die Zwecklosigkeit seiner Bemühungen ein und einigte sich mit seinem Gegner auf Remis“, ließ Pott wissen. Vera Jürgens habe im Endspiel zwar besser gestanden. „Aber wir alle sahen den Weg zum Gewinn nicht und verbuchten ihre Partie bereits als Remis“, informierte Detlef Pott. Eine winzige Ungenauigkeit ihres Gegners habe noch zur Entscheidung zu ihren Gunsten geführt.