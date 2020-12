Freute sich über eine Schleife beim M-Punktespringen des RV Holle-Wüsting: Vanessa Laas mit Bigi-G, hier auf dem Reitturnier des RV Tarmstedt. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz/Borgfeld. Auf seinem neunjährigen Wallach Quentin Tarantino musste sich der 29-Jährige in der zweiten Abteilung dieser Prüfung ohne Abwurf in einer Zeit von 68,37 Sekunden nur Thorsten Pander von der TG Bad Zwischenahn auf Plot Green (0/66,77) geschlagen geben.

„Wir haben uns konstant während der Turnierserie gesteigert“, frohlockte Renzel. Er ist im Borgfelder Verein RC Wümme als Springreiter unter lauter Dressurreitern ein Exot. „Fynn legt aber sehr viel Wert auf Dressurarbeit“, ließ Dressurreiterin Birgit Wellhausen-Henschke wissen, auf deren Hof der RC Wümme beheimatet ist. Sie lobt den Neuzugang vom RC General Rosenberg in den höchsten Tönen. „Fynn ist ein sehr geduldiger Reiter mit System und einem Plan", sagt sie.

Dessen Ehefrau Svenja Renzel ist als Bereiterin bei Birgit Wellhausen-Henschke angestellt. Das Ehepaar Renzel hat aber auch eine eigene Anlage in Borgfeld. Im M**-Springen legte Fynn Renzel auf Quentin Tarantino den viertschnellsten Ritt aller Teilnehmer hin und wurde deshalb in der Prüfung, in der im Anschluss nach Leistung geteilt wurde, als Zweiter der zweiten Abteilung geführt. Thorsten Pander gewann auf Baron WZ (0/65,91) als insgesamt schnellster Reiter auch die erste Abteilung des Wettbewerbs.

„Ich bin die beiden ersten Hindernisse vielleicht ein bisschen zu vorsichtig und auf Sicherheit angegangen“, zeigte sich Fynn Renzel hinterher selbstkritisch. Dabei habe er wohl die zwei Sekunden verloren, die am Ende sogar zum Sieg gereicht hätten. „Nach den ersten beiden Sprüngen lief es flüssiger“, berichtete Renzel, der von den Verhältnissen in Holle-Wüsting geradezu schwärmte: „Die Bedingungen sind einfach top. Deshalb macht es auch so viel Spaß, dort zu reiten.“ Der Borgfelder nahm auch an einem S-Springen teil. Dabei leistete er sich aber auf Quentin Tarantino beim Triumph von Karl-Heinz Markus vom RC Werlte (0/65,57) zu viele Strafpunkte, um an einer Platzierung zu schnuppern. In einem zusätzlichen M**-Springen verfehlte Renzel auf seinem Parade-Pferd ohne Fehler in 68,80 Sekunden als Zwölfter nur um knapp eine Sekunde eine Schleife. Dennoch war der 29-Jährige stolz auf sich und seinen Vierbeiner beim Triumph von Clara Blau vom RFV Rulle auf Casanova N.W. (0/54,66): „Ich und meine Frau haben Quentin Tarantino dreijährig bekommen. Es handelt sich um das erste Pferd, das wir selbst ausgebildet haben. Und jetzt geht es schon ins S-Springen.“ Bei der Fortsetzung der Serie des RFV Holle-Wüsting im Januar wird Renzel aber mit jüngeren Pferden in nicht so hohen Wettbewerben starten. „Ich stelle Quentin Tarantino dann einer Reiterin zur Verfügung, die gerade ein paar Probleme hat und daher ein zuverlässiges Pferd benötigt“, informierte der Ingenieur in der Automobilbranche.

Pia Gerding vom RFV Pennigbüttel verfehlte auf ihrer siebenjährigen Holsteiner Stute Care for Life in einem M-Springen des ersten Turniertages mit einem Fehler in einer Zeit von 74,88 Sekunden nur knapp eine Platzierung. Hier siegte Tobias Kuhlage vom RFV Havixbeck-Hohenholte auf Pilotara G (0/64,23) vor der Mannschafts-Olympiasiegerin der Vielseitigkeitsreiter Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee auf Steve (0/65,38). Auch auf ihrer fünfjährigen Holsteiner Stute Cascardora verpasste Pia Gerding mit 6,7 Punkten in der Springpferdeprüfung der Klasse L eine Schleife. Hier behauptete sich Tobias Meyer von der RFG Falkenberg auf Barr Bassid H mit einer Wertnote von 8,7 Zählern. In der A**-Springpferdeprüfung belegte Gerding beim Sieg von Falkenbergs Tobias Meyer auf Constantin (8,6) auf Quandary Girl Platz 22 (7,7) und auf Cascardora Rang 24 (7,5).

Im M-Punktespringen des abschließenden Turniertages freute sich Vanessa Laas vom RV Sankt Jürgen auf Bigi-G mit 52 Punkten in 66,03 Sekunden als Neunte über eine Schleife. Sogar Rang sechs heimste hier Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel auf ihrer zehnjährigen Hannoveraner Stute Catonera B (65/63,18) ein. Leonie Pander von der TG Bad Zwischenahn feierte auf Zeelena (65/51,61) sowie auf Baron WZ (65/53,26) einen Doppelsieg in diesem Wettbewerb. Auch in der zweiten Abteilung des L-Punktespringens fand sich Zoe Lübsen auf ihrer achtjährigen Hannoveraner Stute Unikum take it mit 65 Zählern in 65,60 Sekunden auf Position sechs wieder. Auf Catonera B schrammte Lübsen zudem als Vierte mit 65 Punkten in einer Zeit von 59,32 Sekunden nur um Haaresbreite am Sprung auf das Siegertreppchen in der ersten Abteilung vorbei. Delia Wohlgemuth vom RFV Edewecht-Portsloge triumphierte hier auf Casiraghi (65/56,07).

Melina Mager vom RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen war auf Chakk als Dreizehnte im A**-Springen platziert. Mager blieb zwar ohne Abwurf, leistete sich auf ihrem siebenjährigen Hannoveraner Wallach in 66,72 Sekunden aber einen Strafpunkt für eine minimale Zeitüberschreitung. Marie-Luise Schipporeit vom RFV Isernhagen trug auf Liz ohne Fehler in 51,03 Sekunden den Sieg davon. In der zweiten Abteilung des A-Stilspringens ergatterte Lena Mager auf ihrem jungen Pferd D`Arvicii mit 8,2 Punkten sogar Rang zwei. Nur Nora-Isabel Ludwig vom RC Hude war auf Colour my Heart Chronos (8,5) in dieser Abteilung noch besser.