Bremen. Für Lutz Repschläger war das Ergebnis erst einmal nicht so wichtig. „Mir hat heute viel mehr daran gelegen, dass wir uns vernünftig präsentieren und an die Leistung gegen Hagen anknüpfen“, erklärte der Trainer von Bremen-Ligist SC Borgfeld nach dem deutlichen 5:2 (4:0)-Erfolg im Testspiel beim Bezirksliga-Aufsteiger TV Eiche Horn.

Allerdings räumte der Trainer ein, dass „wir in den zweiten 45 Minuten eine Gurken-Halbzeit gespielt haben“. Im letzten Test vor dem ersten Pflichtspielauftritt im Bremer Lotto-Pokal bei Stadtligist Geestemünder TV (Dienstag, 19 Uhr) ließen es die Wümme-Kicker an der nötigen Einsatzbereitschaft fehlen, kaum einer vermochte zu überzeugen. „Das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen“, monierte Repschläger, „mir fehlten da schon die Disziplin und die Dynamik. So dürfen wir uns in der Bremen-Liga nicht präsentieren.“

Mehr zum Thema FC Hagen/Uthlede - SC Borgfeld 0:2 Seltene Testspiel-Tristesse bei Oberligist Hagen/Uthlede Nach dem mit 0:2 (0:0) verloren gegangenen Testspiel gegen Bremen-Ligist SC Borgfeld rückte Carsten ... mehr »

Enttäuscht zeigte sich Repschläger unter anderem davon, dass seine Vorgaben nicht umgesetzt wurden. Aus einer stabilen Defensive heraus wollte der Bremen-Ligist mit viel Ballbesitz und schnellem Umschaltspiel nach vorne agieren, doch das war lediglich in den ersten 45 Minuten zu erkennen gewesen. „Im Pokal müssen wir bis zum Schlusspfiff Vollgas geben und konzentriert zur Sache gehen“, forderte er. „Dort spielt schließlich jeder um einen Platz in der Startelf zum Liga-Auftakt gegen den OSC Bremerhaven.“ Nach den guten Eindrücken aus dem Test beim niedersächsischen Oberligisten FC Hagen/Uthlede (2:0) zeigte sich Repschläger nun etwas enttäuscht – hob allerdings auch den schmalen Kader hervor, mit dem der SC Borgfeld beim zwei Klassen tiefer angesiedelten Gastgeber antreten musste.

„Mir standen aus diversen Gründen gerade einmal die Hälfte meiner Spieler zur Verfügung“, erläuterte der Trainer, „ich hoffe, dass sich diese Situation schon bis zum Pokalspiel entspannt.“ Das sei wichtig, „um den Konkurrenzkampf anzuheizen“, verdeutlichte Repschläger, „damit jeder weiß, dass er im Training und im Spiel immer Vollgas geben muss und sich keiner auf seiner Position ausruhen darf“. Im Testspiel fehlte Repschläger auch die Kommunikation seiner Kicker untereinander: „Wenn ich merke, dass mein Mitspieler nicht voll konzentriert bei der Sache ist“, führte er aus, „muss ich ihm einen Hinweis geben und darf das nicht nur dem Kapitän überlassen.“ In einem Mannschaftssport sei jeder aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. „Das hat mir gefehlt“, resümierte Repschläger.

TV Eiche Horn – SC Borgfeld 2:5 (0:4)

SC Borgfeld: Kaessler; Klüver, Kubin, Hatke, Jordan, Lange, König, Kevin Eichler, Philip Eichler, Gehle, Meyer (eingewechselt: Ehlers, Lohs, Uslu)

Tore: 0:1, 0:5 Kenstar Gehle (3., 47), 0:2 Florian Meyer (12.), 0:3 Philip Eichler (39.), 0:4 Kevin Eichler (43.), 1:5 Tim Evers (65.), 2:5 Felix Schröter (81.)