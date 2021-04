Mit dem SV Blau-Weiß Bornreihe holte er einst die Landesliga-Meisterschaft – jetzt will er auch beim FC Worpswede für viel Freude sorgen. (Hans-Henning Hasselberg)

Der FC Worpswede setzt den eingeschlagenen Kurs offenbar mit aller Konsequenz fort und sorgt so in der Fußballszene für einen weiteren Paukenschlag. Wie am Mittwochabend kurz vor Redaktionsschluss bekannt wurde, wird offenbar auch Michael Rickers zum Klub an den Weyerberg wechseln. Er soll das bereits bestehende Trainerduo um Gerd Buttgereit und Oliver Schilling komplettieren.

Mitte Januar hatte der Verein zunächst die Verpflichtung von Gerd Buttgereit bekanntgegeben, der zur neuen Saison Patrick Wellbrock als Trainer beerben soll. Bereits das, spätestens aber der Name Oliver Schilling, der knapp vier Wochen später hinzukam, hatten in der Szene für tagelange Diskussionen gesorgt. Insofern dürfte die Gespräche nun nicht gerade weniger werden. Buttgereit und Schilling selbst sind sich dessen bewusst, sehen in der in dieser Form sicherlich einzigartigen Dreier-Konstellation allerdings nur Vorteile: „Michael Rickers ist ein absoluter Kenner der Osterholzer Fußballszene und verfügt über ein tolles Netzwerk“, stellt beispielsweise Gerd Buttgereit heraus. „Und über die fachliche Kompetenz von Michael braucht man wirklich nicht mehr viele Worte verlieren“, fügt Oliver Schilling hinzu.

Rickers selbst freut sich auf die neue Herausforderung und betont, er habe angesichts des ungeheuren Potenzials dieses Dreiergespanns nicht einmal lange überlegen müssen: „Der FC Worpswede hat eine wunderschöne Anlage und bringt eigentlich alles mit, um höherklassig zu spielen. Gemeinsam mit Gerd und Oliver glaube ich ganz fest, dass hier in der nächsten Zeit einiges möglich ist.“ Auf ein konkretes Saisonziel wollte sich Rickers naturgemäß noch nicht festlegen, betonte zum jetzigen Zeitpunkt jedoch: „Es ist einfach auch sehr wichtig, dass man gemeinsam Spaß hat - dann geht vieles viel leichter von der Hand.“ Ein ausführlicherer Bericht zu dieser Thematik folgt in der Sonnabend-Ausgabe.