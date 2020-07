Herr Hochfeld, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen sehen Sie noch die größten Schwierigkeiten?

Rico Hochfeld: Wir litten natürlich darunter, dass die Kneipen ungefähr die Letzten waren, die wieder öffnen durften. Unter den Auflagen ist unser Sport seit etwa drei Wochen wieder möglich, wir hatten sogar bereits zwei Meisterschaftsspiele. Seine eigenen Pfeile besitzt ohnehin jeder, der Automat wird halt nach jeder Partie desinfiziert. Es war nicht so schwer, nach der langen Pause direkt wieder mit Punktspielen zu beginnen, da wir auch zu Hause regelmäßig am Automaten oder Dartboard trainiert haben. Allerdings fehlte das intensive, mehrstündige Wettkampftraining mit den Kollegen, was sich trotz unserer 3:1-Punkteausbeute aus den ersten zwei Begegnungen negativ auf den persönlichen Drei-Dart-Average, also das Niveau, auswirkte. Ansonsten besteht in den Gaststätten oftmals ein Platzproblem. Mit zwei Mannschaften ist die maximale Anzahl an Personen vielerorts schnell erreicht, aber parallel möchten dort schließlich auch noch andere Gäste beispielsweise gerne ein Bierchen trinken. Generell sind wir Dartsspieler froh, dass es endlich wieder losgeht, aber der Spaßfaktor ist ehrlich gesagt schon niedriger, wenn man nicht mal mit dem gegnerischen Team zusammensitzen darf.

Ich denke, sie sind zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Rahmen absolut angebracht. Es wurde Zeit, dass man nicht nur am Arbeitsplatz oder zu Hause hockt, sondern wieder etwas unternehmen kann und unter Menschen kommt. Vielleicht sollte man aber jetzt das Tempo der Lockerungen verlangsamen und erst mal abwarten, wie sich die Infektionszahlen in der Reisezeit entwickeln.

Meine Frau und ich verreisen normalerweise gern spontan übers Wochenende, zum Beispiel in den Harz oder an die Nordsee. Das entfiel natürlich genauso wie das gemeinsame Grillen mit Freunden im Garten. Mir fehlte es auch, nicht italienisch essen gehen zu können oder an der Schlachte zu sitzen. Ich arbeite im Lebensmitteleinzelhandel und werde auch nach Corona darauf achten, Abstand zu Kollegen und Kunden zu halten. Eigentlich bin ich jemand, der offen auf die Leute zugeht, aber es ist vermutlich ratsam, sich auf diese Art und Weise generell besser vor Krankheiten zu schützen.

Nicht unbeschwert Reisen zu können, empfinde ich aktuell noch als die größte Einschränkung. Mein Plan war es eigentlich, in diesem Jahr erstmals in die Heimat meines Vaters, nach Puerto Rico, zu fliegen. Aber gerade außerhalb der EU gibt es derzeit viel zu viele Unsicherheiten. Wie lange muss ich zum Beispiel nach meiner Rückkehr noch in Quarantäne? Darüber hinaus vermisse ich gerade noch gewisse Veranstaltungen. Auf eine 90er-Jahre-Party hätte ich mal wieder Lust oder auf einen Comedy-Abend mit Luke Mockridge. Lachen ist doch vor allem in diesen Zeiten enorm wichtig.

Rico Hochfeld, 39 Jahre alt, Dartsspieler und Kapitän des Bezirksligisten DC Ritterhude

