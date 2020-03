Wie geht es weiter? Diese Frage beschäftigt auch Benjamin Crljenkovic, den Headcoach der Ritterhude Badgers (links). (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die aktuelle Corona-Pandemie geht an keinem vorbei, auch nicht an den allerhärtesten Sportlern: So hat das aggressive Virus auch bei den American Footballer der Ritterhude Badgers für eine Zwangspause gesorgt. „Wir haben hin und her überlegt, ob es eine Alternative gibt. In der aktuellen Situation ist der Sport aber einfach zweitrangig. Die Gesundheit steht an erster Stelle, deshalb haben alle Mannschaften das Training komplett eingestellt“, erklärt Headcoach Benjamin Crljenkovic.

Für die „Dachse“, die sich mitten in der Vorbereitung auf den Regionalliga-Start befanden, ist das eine schwierige Situation. „Normalerweise müssten die Jungs sich in dieser Phase einspielen und in den jeweiligen Units arbeiten. Einen guten Zeitpunkt für eine solche Ausnahmesituation gibt es aber ohnehin nicht und es zählt jetzt erst mal, dass alle gesund bleiben“, hofft „Benno“. Auch das anstehende Trainingslager in Rotenburg fällt ins Wasser. Mehr als individuelle Laufeinheiten sind somit aktuell nicht von den Spielern zu erwarten.

Wann und ob es überhaupt weitergehen kann, steht derzeit ohnehin in den Sternen. Frühestens im April soll über einen möglichen Saisonstart diskutiert werden. Crljenkovic hat trotz aller Ungewissheit die Hoffnung, dass der Spielbetrieb nicht komplett ausfällt. „Es ist momentan natürlich ganz schwer einzuschätzen, und man muss die Entwicklung genau beobachten. Von vielen Leuten wurde aber enorm viel Arbeit investiert. Daher hoffe ich, dass man versucht, die Saison in irgendeiner Form durchzuziehen“, so Crljenkovic, der sich durchaus eine Verkürzung der Runde vorstellen könnte.

Andernfalls könnten die fehlenden Zuschauereinnahmen bei einigen Vereinen für existenzielle Probleme sorgen: „Da die laufenden Kosten weitergehen, könnte das für die Klubs sehr hart werden. Das ist schon dünnes Eis“, weiß der erfahrene Übungsleiter um das Risiko. Gerade US-Importspieler können dabei eine große finanzielle Belastung darstellen – dennoch begrüßten die Hammestädter am Dienstag mit Quarterback Shon Belton eben einen solchen Importspieler.

Es war keine einfache Entscheidung.„Die aktuelle Situation ist für alle Beteiligten schwierig, aber wir haben letztlich entschieden, dass wir ihn wie geplant holen. Damit wir im Falle eines Saisonstarts vorbereitet sind“, erklärt Benjamin Crljenkovic den mutigen Schritt. Erst mal bleibt den Ritterhude Badgers aber nichts anderes übrig, als auf ein baldiges Ende der Corona-Krise zu hoffen – da geht es den harten Jungs vom Moormannskamp nicht anders als den restlichen Sportlern im Landkreis Osterholz.