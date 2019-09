Til Sander (am Ball, hier im Spiel gegen die Oldenburg Knights) musste sich in der letzten Saisonpartie geschlagen geben. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Am Ende einer langen und schwierigen Saison in der Regionalliga Nord wollten sich die American Footballer der Ritterhude Badgers eigentlich mit einem Sieg über die Braunschweig Lions II in die Sommerpause verabschieden. Aus diesem Plan wurde allerdings nichts, trotz langer Führung mussten sich die „Dachse“ am Ende mit 30:34 (20:14) geschlagen geben. Dabei wäre gegen die GFL-Reserve aus Braunschweig deutlich mehr möglich gewesen, am Ende ging den einmal mehr arg gebeutelten Hausherren aber merklich die Luft aus.

„Wir sind noch einmal mit dem letzten Aufgebot angetreten. Einige wichtige Spieler sind ausgefallen, andere Akteure mussten so auf beiden Seiten des Balles ran. Irgendwann hast du dann keinen Sprit mehr im Tank“, zeigte Badgers-Headcoach Benjamin Crljenkovic Verständnis für seine erneut couragiert kämpfende Mannschaft. Trotz der Personalsorgen, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Spielzeit zogen, zeigten die Gastgeber aber auch beim letzten Auftritt am Moormannskamp noch mal ihr Potenzial. Bereits im ersten Viertel bewegten sie den Ball so gut über das Feld, letztlich war es der kurz danach verletzt vom Feld humpelnde Tammo Vroom, der einen Pass von Chasen Gempeler in der Endzone fing. Darrian Naujoks verwandelte den PAT sicher und stellte auf 7:0.

Zwar konnten die Gäste zu Beginn des zweiten Abschnitts ausgleichen, dann drehten die Hammestädter aber richtig auf. Zunächst war Wide Receiver Til Sander nach Zuspiel seines US-Spielmachers zur Stelle, kurz darauf erhöhte Florian Bock mit einem weiteren gefangenen Touchdown sogar auf 20:7 – der anschließende Kick wurde allerdings geblockt. Vor der Pause konnten die „Löwen“ dann durch einen guten Lauf verkürzen, den besseren Start in die zweite Hälfte hatten aber wieder die Gastgeber. Running Back Christian Heinke bestätigte seine starke Form und vollendete einen starken Drive energisch. Die 27:14-Führung sollte jedoch nicht lange Bestand haben, denn in der Folgezeit kamen die Braunschweiger immer besser in die Partie. Die Ritterhuder Defensive hatte vor allem auf das Laufspiel der Gäste keine Antwort parat – die Ausfälle von Kai Binnemann und Sebastian Lücker machten sich deutlich bemerkbar. Durch zwei starke Einzelaktionen ihres überragenden Running Backs, der schon den Meister aus Oldenburg vor einigen Wochen zur Verzweiflung trieb, gelang Braunschweig so tatsächlich der Ausgleich.

Dies war der Auftakt für eine hochdramatische Schlussphase, in denen den lautstarken Ritterhuder Fans noch mal einiges geboten wurde. Für einen Höhepunkt dabei sorgte erneut Christian Heinke, der den Ball knapp 70 Yards bis vor die gegnerische Endzone trug. Hier wurden die Angriffsbemühungen allerdings gestoppt, auch weil einige durchaus fangbare Pässe von den Receivern fallengelassen wurden. Statt eines weiteren Touchdowns reichte es so nur zu einem Field Goal durch Naujoks, sechs Minuten vor Ultimo führten die Badgers mit drei Punkten. Dieser Vorsprung sollte aber nicht reichen, da die Gäste den Ball gut bewegten und die Zeit clever runterlaufen ließen.

Mit einigen Läufen und kurzen Pässen arbeiteten sie sich beständig voran, 120 Sekunden vor Schluss gelang der spielentscheidende Touchdown. „Vielleicht hätten wir sie nach unserem Field Goal beim anschließenden Return einfach durchlaufen lassen sollen, damit wir den Ball mit genug Zeit bekommen. Die Idee kam uns aber zu spät“, erklärte Crljenkovic nach Spielschluss. Somit verpassten die Ritterhuder einen versöhnlichen Saisonabschluss und außerdem die Möglichkeit auf dem dritten Rang abzuschließen. Trotzdem waren alle Beteiligten im Anschluss froh, dass die Runde nun vorbei ist. Der Blick ging allerdings schon kurz nach dem letzten Spielzug bereits wieder in die Zukunft: „Es war ein schweres Jahr und es ist gut, dass jetzt eine Pause kommt. Für uns Coaches geht die Arbeit aber jetzt richtig los, wir werden uns schon morgen zusammensetzen und die neue Saison planen“, zeigte sich der Badgers-Headcoach voller Tatendrang.