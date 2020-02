Müssen sich weiterhin gedulden: Die Footballer der Ritterhude Badgers. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Wer es mit den American Footballern der Ritterhude Badgers hält, der benötigt momentan starke Nerven. Die Frage, wie und in welcher Liga es für die „Dachse“ in der kommenden Spielzeit weitergeht, bleibt auch nach einer mündlichen Gerichtsverhandlung am vergangenen Freitag offen. Vor dem Hamburger Landgericht klagten die Ritterhuder wie berichtet gegen den Spielverbund Nord und wollten per einstweiliger Verfügung eine Spielberechtigung für die Regionalliga Nord erwirken.

Zu einer Entscheidung kam es allerdings nicht, da die Tragweite des Prozesses die Zuständigkeit des Gerichtes übersteigt. Das machte der Richter gleich zu Beginn der Verhandlung deutlich, der Fall wird somit ein Thema für das Oberlandesgericht. Nichtsdestotrotz brachte der Freitag spannende Erkenntnisse, denn während der knapp zweistündigen Auseinandersetzung wurden weitere Fragen aufgeworfen: Unter anderem die unklare Rechtsform des Verbandes, aber auch das undurchsichtige Lizenzierungsverfahren müssen so noch intensiv aufgeklärt werden.

Vor dem Landgericht konnten von Verbandsseite für keinerlei Aufklärung gesorgt werden: Zur Überraschung der Badgers – und aller anderen Anwesenden – war nicht mal ein Vertreter des Verbandes erschienen. Angeblich waren sie nicht über den Termin informiert worden. „Das ist schon sehr traurig. Eigentlich sollte der Spielverbund ja für uns als Verein da sein, daher ist es schon enttäuschend, dass keiner gekommen ist“, bedauerte auch Ritterhudes Vorsitzender Holger Bürger das Fernbleiben der Funktionäre.

Auf der Facebook-Seite des Vereins war nach der ersten Verhandlung ein entsprechender Eintrag zu lesen, in dem es heißt: „Wir sind weiterhin optimistisch, in der kommenden Woche einer gerichtlichen Entscheidung in unserem Sinne entgegenzusehen, die die Teilnahme der ersten Herren-Mannschaft der Ritterhude Badgers in der Regionalliga Nord in der Saison 2020 regelt.“ Und weiter: „Unser Anliegen war stets und ist fortan unser Verbleib in der Regionalliga Nord. Die Verwirklichung unseres Anliegens bedingt nicht zwingend den Abstieg eines Ligakonkurrenten. Denkbar und aus unserer Sicht auch wünschenswert, weil den sportlichen Wettkampf fördernd, wäre eine Erweiterung der Liga.“ Nicht nur für den Verein heißt es aber nun erst einmal weiter Hoffen und Bangen – die gesamte „Badgers-Nation“ muss weiter auf ein positives Ende warten.