Felix Gartelmann (links, hier im Spiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes II) brachte die Ritterhude Badgers gegen die Blue Devils Hamburg mit einem Touchdown in Führung, doch hielt der Vorsprung nicht sehr lange. (Dohr)

Ritterhude. Als alle Spieler sich auf Tobias Kruschinski stürzten, um ihm für die „todesmutige“ Abwehr eines Schussversuchs der Hamburg Blue Devils im dritten Viertel zu gratulieren, hätte so mancher Zuschauer denken können, dass er den Ritterhude Badgers damit gerade den Sieg beschert hätte. Die Gastgeber lagen zu diesem Zeitpunkt aber bereits vor 800 Zuschauern mit dem Endstand von 7:24 (7:14) im Match der Football-Regionalliga Nord zurück.

Nach knapp einer Viertelstunde ging das erste Mal ein Raunen durch das Publikum. Roberto Krahl hatte nur knapp eine Interception verpasst, indem er den Ball in letzter Sekunde doch noch aus den Händen fallen ließ.

Gartelmann mit dem Touchdown

Kurz darauf wechselte dennoch das Angriffsrecht. Nachdem Christian Heinke einen Pass von Ritterhudes Quarterback Maximin Lange gefangen hatte, sorgte er damit für ein neues First Down der Hausherren, das mit großem Applaus bedacht wurde. Dann fing Heinke kurz vor der Endzone des Gegners einen Lange-Ball. Felix Gartelmann machte den Touchdown schließlich perfekt. Jonas Müller erhöhte mit dem anschließenden Field Goal sogar auf 7:0 für die „Dachse“.

Am Anfang des zweiten Viertels waren die Ritterhuder in der Defensive zu weit aufgerückt, sodass Maurice Stubbe völlig frei auf der rechten Seite den Pass seines Quarterbacks aufzunehmen vermochte und keine Probleme mehr hatte, mit seinem Touchdown auf 6:7 zu verkürzen.

Maurice Stubbe war es auch, der per Field Goal zum 7:7 egalisierte. Kurz vor dem Pausentee brachte erneut Maurice Stubbe seine Farben auch mit einem weiteren Touchdown und dem Field Goal im Anschluss mit 14:7 in Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Felix Gartelmann den Großteil des Publikums mit einem großen Raumgewinn jubeln. Die Badgers schienen sich noch einmal etwas vorgenommen zu haben. Doch in der Folgezeit schlichen sich viele kleine Fehler in das Spiel des Außenseiters ein. „Man hat gemerkt, dass bei uns viele Spieler in der Sommerpause nicht trainiert haben“, gab Ritterhudes Headcoach Robert Schulz zu bedenken. Paul Petersen leitete seinen eigenen Touchdown zum 20:7 für den Gast selbst mit einem Lauf bis zehn Yards vor der Endzone ein. Wiederum Maurice Stubbe sicherte den Gästen den Zusatzpunkt zum 21:7.

Die Badgers wurden im Laufe der Partie immer unkonzentrierter. Darüber ärgerte sich auch Daniel Antonowitsch mit einer verzweifelten Geste, der kurz vor dem Ende des dritten Viertels in letzter Sekunde einen weiteren Touchdown der Hanseaten verhinderte. Mit einem Field Goal aus 35 Yards zum 24:7 zogen die „Blauen Teufel“ ihrem Widersacher endgültig den Zahn. Julian Altmann glänzte aber noch mit einem spektakulären Tackle gegen Maurice Stubbe. Darrian Naujoks versuchte es dann bei einem vierten Angriffsversuch erneut mit einem Field Goal für die Platzherren. Doch das Spielgerät ging knapp an der rechten Torstange vorbei.

Nachdem Tobias Kruschinski einen Ball von Maximin Lange gefangen hatte und der starke Running Back Felix Gartelmann erst kurz vor der Endzone gestoppt worden war, ergab sich zwei Minuten vor dem Ende noch die Möglichkeit, mit einem Touchdown zu verkürzen. Doch die Würfe von Maximin Lange auf die Außenpositionen waren nicht präzise genug.

„Ich finde nicht, dass das Ergebnis den Spielverlauf widerspiegelt. Wenn wir uns die kleinen Fehler in der Offensive und in der Defensive nicht geleistet hätten, wäre das Spiel wesentlich knapper ausgefallen“, war sich Robert Schulz hinterher sicher. Er lobte die Leistung seiner fünf direkt vor dem Quarterback postierten kräftigen Akteure aus der Offensive Line.