Christian Heinke zeigte bei den Braunschweig Lions einmal mehr ein starkes Spiel. Mit dem dritten Erfolg in Serie sind die Ritterhude Badgers auf den zweiten Platz geklettert. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Aller guten Dinge bei den Ritterhude Badgers sind gerade drei. Die Gäste behaupteten sich in der Regionalliga Nord wie erhofft mit 35:21 (20:6) bei den Braunschweig Lions II und dürfen den Blick nach dem dritten Sieg in Folge nach oben richten. Ritterhudes Headcoach Benjamin Crlenkovic bremst aber die Euphorie: „Wir schauen nicht auf die Tabelle und gucken von Woche zu Woche.“

Beiden Mannschaften machte die große Hitze in Braunschweig zu schaffen. „Das Spiel hat viel Kraft und Wasser gekostet“, berichtete Crlenkovic. Der Gast ging mit 6:0 dank eines Defensivtouchdowns in Führung. Christopher Antonowitsch nahm Braunschweigs Quarterback den Ball ab und bediente im Anschluss Sebastian Lücker. Dieser trug die Pille dann erfolgreich in die gegnerische Endzone. Darrian Naujoks wurde beim Zusatzversuch abgeblockt, sodass es beim 6:0 blieb. Die Hausherren glichen aber noch im ersten Viertel zum 6:6 aus. Doch auch die „Dachse“ verhinderten mit einem Block den möglichen Zusatzpunkt. Wolf-Ruben Ketteritzsch gelang dann ein Touchdown zum 12:6. Darrian Naujoks zielte allerdings bei der Gelegenheit zum Zusatzpunkt vorbei. Christian Heinke erhöhte mit einem weiteren Touchdown auf 18:6. Nun probierten es die Ritterhuder mit einer Two-Point-Conversion und wurden auch für ihren Mut belohnt. Tammo Vroom fing den Ball von seinem Quarterback Chasen Gempeler und schraubte das Ergebnis somit zur Halbzeitpause auf 20:6 in die Höhe. Bei diesem Resultat handelte es sich aber nur scheinbar um eine beruhigende Führung.

Die Platzherren holten im dritten und Anfang des vierten Quarters Punkt für Punkt auf. Mit einem Touchdown mit Zusatzpunkt und zusätzlichen Touchdown mit anschließender Two-Point-Conversion drehte das noch sieglose Heimteam den Spieß zum 21:20 um. „In dieser Phase haben sich unsere Probleme in der Tiefenzonen- sowie in der Passverteidigung besonders deutlich offenbart“, teilte „Benno“ Crlenkovic mit. Seine Formation sei aber ruhig geblieben und habe den Schalter im letzten Spielabschnitt wieder umlegen können. „Wir haben in dieser Phase vermehrt auf kurze Pässe gesetzt“, ließ Crlenkovic wissen. Chasen Gempeler sorgte mit seinem Touchdown auch dafür, dass sich die Hammestädter die Führung zurückholten. „Chasen kann es aber noch besser“, urteilte Benjamin Crlenkovic. Nach dem 26:21 versuchte es noch einmal Darrian Naujoks mit dem Zusatzpunkt. Diesmal klappte es auch erstmals. Er bugsierte das Spielgerät also zwischen die Pfosten. Naujoks blieb aber bis zum Ende bei diesem einen Punkt. Beim Heimsieg über die Hamburg Blue Devils hatte Darrian Naujoks noch sämtliche Zusatzversuche in Zähler umgemünzt. Mit seinem Touchdown zum 33:21 führte Christian Heinke eine Vorentscheidung herbei. „Christian hat damit seine grandiose Leistung gekrönt“, lobte „Benno“ Crlenkovic seinen Receiver und Running Back in einer Person. „Christian war damit fast ständig auf dem Feld, nur eben nicht in der Defensive“, erklärte Crlenkovic. Um auf Nummer sicher zu gehen, gingen die Ritterhuder nach ihrem abschließenden Touchdown auf zwei Punkte. Christian Heinke machte diese auch perfekt. Somit hätten der Bundesliga-Reserve der Braunschweig Lions selbst zwei Touchdowns mit anschließendem Zusatzpunkt höchstens noch zum Ausgleich gereicht.

Die Gastformation spielte die restlichen zwei Minuten aber noch ganz cool herunter. Um doch noch eine Wende schaffen zu können, packten die Braunschweiger ihr Laufspiel aus. Die Mannen um Chasen Gempeler ließen jedoch hinten rein gar nichts mehr anbrennen. Braunschweigs niederländischer Quarterback war aber trotz des Sieges die erwartet harte Nuss. „Er hat die Räume gut ausgenutzt und uns das Leben damit schwer gemacht“, betonte Benjamin Crlenkovic. Er freue sich nun über die freie Woche. „Danach müssen wir dann jedoch wieder intensiv an unseren Defiziten arbeiten. Aber jetzt ist erst einmal nur der Sieg in Braunschweig wichtig. Das war ein hartes Stück Arbeit“, so Crlenkovic.