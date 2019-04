Ritterhude. Die TuSG Ritterhude III hat mit einem 4:3-Erfolg über den VfR Seebergen/Rautendorf einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz getan. In Überzahl brachten Daniel Pupat und Jens Schreyvogel die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Erst als Michael Lohmann den Platz zur zweiten Halbzeit betrat, waren die Gäste vollzählig. Beim 3:1 schloss Rene Prock ein Solo von der Mittellinie ab. Robin Trubitz verwandelte einen an ihm selbst verursachten Elfmeter zum 4:2. „Es wurde aber immer wieder knapp. Mit der Leistung bin ich jedoch zufrieden“, sagte TuSG-III-Coach Dennis Preuß.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude III: Bartschat; Pupat, Machnacz, Abdul-Wahed, Pupat, Hanke, Prock, Becker, Trubitz, Kandziora, Schreyvogel (eingewechselt: Russ, Röhring)

VfR Seebergen/Rautendorf: Kunert; Seelow, Paul, Luter, Nowak, Oldenburger, Michael Lohmann, Ercan Ertem, Gleich, Apitius, Tjark Lohmann

Tore: 1:0 Daniel Pupat (5.), 2:0 Jens Schreyvogel (30.), 2:1 Tilman Paul (35./Foulelfmeter), 3:1 Rene Prock (45.), 3:2 Tjark Lohmann (46.), 4:2 Jan-Robin Trubitz (48./Foulelfmeter), 4:3 Frederik-Vincent Gleich (48.) KH