Sorgte beim 1:9 für den Ehrenzähler der TuSG Ritterhude: Youngster Laurin Struß (beim Aufschlag). (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Die Tischtennis-Verbandsligapartie zwischen der TuSG Ritterhude und dem TV Hude hat den erwarteten Verlauf genommen. Die Gastgeber unterlagen in der Riesturnhalle dem großen Meisterschaftsfavoriten erwartet deutlich mit 1:9. Wo die TuSG-Herren 48 Stunden zuvor noch ein fünfstündiges Match gegen Dissen mit einem 8:8 abgeschlossen hatten, war die Partie zwei Tage später schon nach knapp zwei Stunden beendet.

„Wir haben richtig spekuliert. Selbst in bester Formation wäre lediglich Ergebniskosmetik, vielleicht ein 3:9 oder 4:9 möglich gewesen“, analysierte TuSG-Kapitän Frank Mühlmann, der seiner Rückenverletzung erstmals in dieser Saison Spielpraxis sammelte. Das konnte er auch komplett ohne Druck tun, denn ein wenig hatten die Ritterhuder schon vor dem ersten Aufschlag einen Haken an diese Partie gemacht. So bekamen die beiden Familienväter Sebastian Heimbrock und Lars Hausmann die versprochene Pause und im unteren Paarkreuz lief mit Laurin Struß und Altmeister Matthias Haumersen ein Mehrgenerationen-Duo auf.

Hude war hingegen in Bestbesetzung in die Riesturnhalle gekommen. Zwar fehlte der Ägypter Aly Waala El-Din. „Laut Aussage der Huder ist dieser aber lediglich auf dem Papier eine Option“, so Mühlmann. Der Titelfavorit wirkte zudem von Beginn an äußerst fokussiert und wollte sich in Ritterhude auf gar keinen Fall eine Blöße geben. So verliefen bereits die Doppel ziemlich frustrierend für die Gastgeber. Ausgerechnet das Notduo Haumersen/Mühlmann besaß überraschenderweise noch die größten Chancen und ging mit einem 1:3 von der Platte. Für die anderen beiden TuSG-Doppel Binder/Pankow und Meger/Struß setzte es hingegen jeweils ein deutliches 0:3.

Für ein besseres Ergebnis hätten die Hausherren wohl in der Anfangsphase die Punkte von André Binder benötigt. An der Seite von Stefan Pankow verschlief der Linkshänder allerdings zunächst sein Doppel und vergab dann auch im Einzel gegen Florian Henke ein 10:6 im dritten Durchgang und somit eine vorentscheidende 2:1-Satzführung. Am Nachbartisch wehrte sich der diesmal an Position zwei spielende Maxime Meger nach Kräften, sein irischer Gegner Ryan Farrell spielte aber nahezu fehlerlos auf die Rückhandnoppe des 20-Jährigen und konnte diesen so klar mit 3:0 in die Schranken weisen.

Im mittleren Paarkreuz stand Stefan Pankow nach knapp verlorenem ersten Satz gegen Marc Engels auf verlorenem Posten, und bei Frank Mühlmann stimmte gegen Felix Lingenau zwar die Einstellung, aber längst noch nicht wieder sämtliche Bewegungsabläufe. So stand es bereits 0:7, als das untere Paarkreuz an die Platte traten. Und dort sorgte dann ausgerechnet Youngster Laurin Struß für den Ehrenpunkt. Struß spielte gegen Uwe Schmitt mit viel Selbstvertrauen und durfte so am Ende verdientermaßen einen 3:1-Sieg bejubeln. Die drohende Schlappe konnte dies indes nicht mehr aufhalten.

Nach zwei weiteren 0:3-Pleiten von Matthias Haumersen und André Binder stand die Heimniederlage endgültig fest. Die Punkte für den Klassenerhalt müssen die Ritterhuder aber ohnehin woanders einfahren, gleichwohl merkte Frank Mühlmann an: „Es ist natürlich nie schön, in eigener Halle so demontiert zu werden.“

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude – TV Hude 1:9: Binder/Pankow – Farrell/Engels 0:3 (6:11, 7:11, 9:11); Meger/Struß – Henke/Meyer 0:3 (9:11, 6:11, 7:11); Mühlmann/Haumersen – Lingenau/Schmitt 1:3 (5:11, 6:11, 11:8, 9:11); Binder – Henke 1:3 (11:5, 8:11, 10:12, 6:11); Meger – Farrell 0:3 (7:11, 6:11, 7:11); Pankow – Engels 0:3 (11:13, 7:11, 7:11); Mühlmann – Lingenau 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 6:11); Struß – Schmitt 3:1 (11:6, 11:9, 6:11, 11:7); Haumersen – Meyer 0:3 (5:11, 6:11, 4:11); Binder – Farrell 0:3 (9:11, 8:11, 5:11) FM