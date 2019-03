Rang mit der zweiten Ritterhuder Mannschaft den Titelaspiranten aus Lüneburg nieder: Maxime Meger. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Beim Tabellenzweiten ESV Lüneburg gelang den Gastgebern ein ebenso unerwarteter wie deutlicher 9:5-Sieg. Der FC Hambergen gewann sein Heimspiel mit 9:4 ebenfalls klar.

TuSG Ritterhude II – ESV Lüneburg 9:5: Ohne Mannschaftskapitän Axel Stelljes holten die abstiegsbedrohten Gastgeber den so wichtigen vierten Saisonerfolg. Das Duo Kauert/Wrieden brachte den Tabellenvorletzten mit einem 3:0-Satzsieg gegen Hinrichs/Meyer in Führung. Stork/Elvers und Bomblat/Könnecke sicherten dem ESV die beiden verbliebenen Doppelpunkte. In den Einzelpartien holten Sebastian Heimbrock (3:1 gegen Lars Elvers) und Maxime Meger (3:1 gegen Achim Storck) weitere Punkte für Ritterhude.

Holger Krückemeier siegte dann souverän gegen Lasse Hinrichs, Daniel Wrieden (3:2 gegen Bernd Könnecke), Mark Uhlenhoff (3:2 gegen Matthias Meyer) sowie Heimbrock mit einem 3:1 über Achim Storck sorgten für die Vorentscheidung. Die Niederlagen von Meger (1:3 gegen Elvers) und Krückemeier (1:3 gegen Bomblat) hatten keine Auswirkungen mehr auf das Endergebnis. Zwar bleiben die Hausherren vorerst auf dem zehnten und damit vorletzten Tabellenrang, sie verkürzten aber den Rückstand auf die Relegationsplätze auf vier Zähler bei einer Begegnung weniger. Die Gäste gewannen wenig später beim SV Werder Bremen II mit 9:4 und übernahmen vorerst die Tabellenspitze.

FC Hambergen – TuS Lachendorf 9:4: Bereits frühzeitig legten die Hausherren den Grundstein für den Erfolg. Alle drei Doppelpartien gingen jeweils nach dramatischen fünf Sätzen an den FCH. „Da hatten wir echt viel Glück, schließlich haben wir schon da sechs Matchbälle abgewehrt“, war FC-Kapitän Torben Tietjen froh, dass sein Team die knappen Punkte für die Gesamtwertung holte. Timo Spiewack machte im ersten Einzelspiel das zwischenzeitliche 4:0 perfekt. Die Gastgeber zeigten sich dann auch unbeeindruckt vom Aufbäumen der Lachendorfer.

Stefan Kunz verkürzte zwar mit einem 3:1 über Ricardo Burmester, aber Hambergens Pascal Mogalle und Christian Schlede hatten die passende Antwort parat. In den verbliebenen Einzeln brachte der Tabellendritte den Vorsprung über die Zeit. Weil Lüneburg überraschend gegen Ritterhude II verlor, stiegen die Chancen auf einen erneuten Aufstieg des FC. „Mit dem Sieg haben wir sicher die Klasse gehalten. Wenn wir jetzt die Relegation erreichen würden, wären wir sehr glücklich“, gab Tietjen zu Protokoll.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude – ESV Lüneburg 9:5: Kauert/Wrieden – Hinrichs/Meyer 3:0 (11:6, 11:7, 11:6), Heimbrock/Meger – Storck/Elvers 1:3 (11:9, 7:11, 6:11, 5:11), Krückemeier/Uhlenhoff – Bomblat/Könnecke 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 6:11), Heimbrock – Elvers 3:11 (11:5, 4:11, 11:6, 11:5), Meger – Storck (11:7, 12:10, 6:10, 13:11), Kauert – Bomblat 0:3 (3:11, 11:13, 4:11), Krückemeier – Hinrichs 3:1 (14:12, 8:11, 11:1, 11:6), Wrieden – Könnecke 3:2 (11:7, 10:12, 11:8, 8:11, 11:6), Uhlenhoff – Meyer 3:2 (5:11, 11:8, 9:11, 11:7, 11:8), Heimbrock – Storck 3:1 (11:6, 12:14, 15:13, 11:5), Meger – Elvers 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 13:15), Kauert – Hinrichs 3:1 (7:11, 12:10, 13:11, 11:5), Krückemeier – Bomblat 1:3 (2:11, 11:9, 9:11, 8:11), Wrieden – Meyer 3:1 (11:5, 11:4, 6:11, 11:5)

FC Hambergen – TuS Lachendorf 9:4: Mogalle/Siemer – Appel/Thieliant 3:2 (14:12, 6:11, 7:11, 12:10, 12:10), Spiewack/Schlede 3:2 (7:11, 8:11, 11:6, 12:10, 11:5), Burmester/Tietjen – Nähle/Stieler 3:2 (11:13, 8:11, 11:6, 11:8, 11:5), Spiewack – Neubert 3:0 (12:10, 11:9, 11:8), Burmester – Kunz 1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 2:11), Mogalle – Thieliant 3:2 (8:11, 8.11, 11:8, 11:7, 13:11), Schlede – Appel 3:0 (11:6, 12:10, 11:5), Siemer – Stieler 0:3 (5:11, 3:11, 8:11), Tietjen – Nähle 3:2 (7:11, 11:6, 7:11, 11:3, 15:13), Spiewack – Kunz 1:3 (9:11, 11:5, 7:11, 8:11), Burmester – Neubert 3:2 (6:11, 14:12, 11:8, 4:11, 11:8), Mogalle – Appel 2:3 (11:8, 8:11, 5:11, 11:7, 6:11), Schlede – Thieliant 3:0 (11:8, 11:1, 11:9) ONA