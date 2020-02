Katja Schneider (Bild) harmonierte gemeinsam mit Silke Kästingschäfer prächtig und sorgte so immerhin für den Ehrenpunkt der Ritterhuder Tischtennis-Damen. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Wenn die Tischtennis-Damen der TuSG Ritterhude der Auswärtsfahrt zum TSV Heiligenrode etwas Positives abgewinnen konnten, dann war es die Tatsache, dass diese die mit Abstand kürzeste im Rahmen der Oberliga-Saison darstellte. Aus sportlicher Sicht bestätigten sich allerdings die bösen Vorahnungen. Beim Angstgegner bezogen die Hammestädterinnen mit 1:8 sozusagen ihr Standardergebnis im direkten Vergleich.

2:8, 1:8, 0:8 – die TuSG konnte in der Vergangenheit gegen den aktuellen Tabellendritten nie für Aufsehen sorgen. Diese Horrorbilanz ist wohl auch eng mit der Spielweise der Gastgeberinnen verknüpft. Alle vier TSV-Akteurinnen agieren mit einer Noppe – was in dieser Häufigkeit eher ungewöhnlich ist.

Von einem Sieg träumte der designierte Absteiger auch realistischerweise gar nicht. „Ein respektables Resultat, wie zum Beispiel 3:8, hatten wir uns im Vorfeld vorgenommen“, verriet Svenja Schmitt. Die Begegnung begann aus Sicht des Außenseiters auch vielversprechend. Katja Schneider und Silke Kästingschäfer harmonierten in ihrem Doppel prächtig und ließen sich auch nach einer vergebenen 8:3-Führung im ersten Durchgang nicht vom Kurs abbringen. Ein 11:7 im fünften Satz brachte die TuSG auf die Anzeigetafel, womit eine Verbesserung des Hinspielergebnisses bereits erreicht war. Parallel arbeiteten Elisa Oerding und Svenja Schmitt an einem Traumstart. Nachdem dem Duo vor allem dank starker Angriffsschläge von Oerding eine Aufholjagd gelungen war, schien beim Stand von 3:0 im Finaldurchgang sogar die Überraschung zum Greifen nah. Doch zum Leidwesen des Ritterhuder Doppels wurden die Gegnerinnen noch einmal mutiger und konnten sich entsprechend steigern.

Rückblickend war es die letzte echte Chance der Gäste, die auch mit den rutschigen Bedingungen und der Sonneneinstrahlung vor Ort zu kämpfen hatten, auf eine Ergebniskorrektur. Zu dominant erwiesen sich die Materialspielerinnen in den folgenden Einzeln. Im Duell mit der Ex-Marßerlerin Nele Puls hätte Svenja Schmitt im zweiten Durchgang schon ihren Satzball nutzen müssen, gab diesen dann aber noch ausgerechnet mit einem Fehlaufschlag ab. Am Nachbartisch konnte Elisa Oerding nicht an ihre starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Gegen die flinke Nathalie Jokisch fand sie erst zu spät ihren Rhythmus.

Bei Katja Schneider funktionierte teilweise ihre krachende Rückhand, die 17-Jährige scheiterte aber wie schon so häufig in dieser Spielzeit an ihrer Konstanz. Überhaupt konnte die TuSG im Laufe der Rückrunde noch kein einziges Einzel im unteren Paarkreuz für sich entscheiden. Schwer nachzuvollziehen, wenn man gerade die Leistungen von Silke Kästingschäfer regelmäßig verfolgt. Auch gegen die extrem defensiv ausgerichtete Ricarda Hubert besaß die starke Aufschlägerin aufgrund ihrer Variabilität zahlreiche Möglichkeiten, wirkte letztlich aber in den entscheidenden Momenten zu hektisch. Mit dem 5:1-Vorsprung im Rücken spielte Heiligenrode die Partie souverän zu Ende. Elisa Oerding schaffte es nicht, Nele Puls’ hervorragende Rückhand aus dem Spiel zu nehmen. In der Folge produzierten Svenja Schmitt und Silke Kästingschäfer in ihren Matches zu viele einfache Fehler, um wirklich mithalten zu können. „Ehrlich gesagt ist dieser Gegner auch nicht unser Maßstab. In den verbleibenden sechs Begegnungen kommen in die Riesturnhalle noch Teams wie Weddel und Hattorf, gegen die wir uns noch eher etwas ausrechnen“, blickte Svenja Schmitt abschließend voraus.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode – TuSG Ritterhude 8:1: Jokisch/Hubert – Kästingschäfer/Katja Schneider 2:3 (13:11, 8:11, 11:5, 9:11, 7:11); Puls/Melanie Schneider – Oerding/Schmitt 3:2 (11:7, 11:2, 9:11, 7:11, 11:7); Puls – Schmitt 3:0 (11:6, 12:10, 11:6); Jokisch – Oerding 3:0 (11:5, 11:7, 11:9); Melanie Schneider – Katja Schneider 3:1 (11:6, 11:9, 9:11, 11:3); Hubert – Kästingschäfer 3:1 (11:9, 5:11, 11:7, 11:4); Puls – Oerding 3:0 (11:4, 11:4, 11:8); Jokisch – Schmitt 3:0 (11:4, 11:5, 11:7); Melanie Schneider – Kästingschäfer 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) FM