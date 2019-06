Und schon wieder ein Gegentor. Am Ende kassierten Marcel Meyer (vorne) und die TuSG Ritterhude gleich 110 Treffer. (fotos: Sandra Brockmann)

Ritterhude. Jahrelang ging es für die TuSG Ritterhude eigentlich nur in eine Richtung: Binnen fünf Spielzeiten eilten die Hammestädter von der Kreis- bis in die Landesliga – und konnten diese in der vorvergangenen Saison nicht nur entgegen aller Prognosen halten, sondern landeten sogar auf einem sensationellen achten Tabellenplatz. Dass dieser Höhenflug nicht ewig weitergehen konnte, wussten sie natürlich auch am Jahnstadion. Mit einem so heftigen Absturz wie man ihn in den vergangenen zwölf Monaten erleben musste, hatte allerdings kaum jemand gerechnet.

Allein die Zahlen sprechen für sich: Nur ein Sieg aus 30 Spielen, magere acht Pünktchen und satte 110 Gegentore führten dazu, dass die TuSG als abgeschlagener Tabellenletzter den Weg in die Bezirksliga Lüneburg 3 antreten muss. „Das war ein richtiges Seuchenjahr. Es ging hier lange Zeit nur bergauf und wir haben am oder sogar über dem Optimum gespielt. Irgendwann kannst du es nicht mehr steigern. Aber diese Saison war schon sehr enttäuschend“, bilanziert TuSG-Kapitän Niklas Kutz.

Aber woran lag es, dass die Ritterhuder letztlich derart untergingen? Fehlende Qualität? Mangelnde Mentalität? Oder hatten sie einfach Pech? Wahrscheinlich war es eine verheerende Mischung aus mehreren Faktoren. Schon der Saisonstart verlief nicht optimal, unter anderem konnte aber immerhin gegen Rotenburg ein 3:3 erkämpft werden. Doch in der Mannschaft schien es früh zu rumoren, der langjährige Erfolgscoach Julian Geils stellte bereits nach der schallenden 2:7-Ohrfeige in Gellersen die Mentalitätsfrage.

Zwar machte Geils danach noch einige Wochen weiter, nach einer 1:3-Heimpleite gegen Ahlerstedt/Ottendorf gab der völlig entkräftete Übungsleiter aber auf. Ein Tiefpunkt in einer ohnehin schon tristen Spielzeit. „Es ist natürlich schade, dass die Sache mit Julian so zu Ende gegangen ist und wir keinen vernünftigen Abschied hinbekommen haben“, weiß auch Niklas Kutz. Neben Dario Cordes, der schon früh suspendiert wurde, trennte sich der Verein in der Folge auch von Toptalenten wie Pascal Kranz und Phil Knauth. So musste Torsten Just, der zu Winterpause von Interimscoach Bastian Haskamp übernahm, aus sportlicher Sicht auf reichlich Qualität verzichten.

„Da sind vor meiner Zeit einige Dinge gelaufen, die zu den Trennungen geführt haben. Aber natürlich haben diese Abgänge die Mannschaft weiter geschwächt“, weiß der ehemalige VSK-Coach. Und dennoch wollte Just das Wunder schaffen und in der Rückserie noch den Klassenerhalt möglich machen. Allerdings musste er schnell feststellen, dass die Monate zuvor ihre Spuren hinterlassen hatten. „Die Mannschaft war nicht auf der Höhe. Viele Spieler waren unzufrieden und ziemlich verunsichert“, erinnert sich der erfahrene Coach. Trotzdem verordnete er dem Team eine offensivere Ausrichtung, versuchte taktische Flexibilität zu schulen. Der Trainingseifer und die Moral der verbliebenen Akteure waren laut Just nahezu vorbildlich, dennoch blieb die Mannschaft in der Negativspirale. Und kassierte Woche für Woche deftige Klatschen.

Dabei spielte die TuSG oftmals lange Zeit gut mit und konnte unter anderem bei den starken Lüneburger Teams zumindest eine Halbzeit überzeugen. Allerdings brachte sich das Schlusslicht Woche für Woche mit katastrophalen Fehlern auf die Verliererstraße. „Wir haben oft gut gespielt und uns dann durch unerklärliche Patzer selber in die Bredouille gebracht. Dann haben wir uns in 15 Minuten drei, vier Dinger einschenken lassen“, erklärt Torsten Just. Eine ähnliche Sichtweise hat auch TuSG-Kapitän Niklas Kutz: „Wenn du unten drinstehst, fehlen dir das Glück und das Selbstbewusstsein. Dann gehen schnell mal die Schultern runter.“

Dabei war es quasi jede Woche ein anderer Spieler, der mit einem groben Schnitzer seinen Anteil an der Gegentorflut hatte. „Es war bestimmt nicht nur die Abwehr Schuld“, sagt Kutz, der sich von dieser Kritik nicht ausnimmt. So wich die Hoffnung auf ein Fußballwunder schnell der Ernüchterung, bereits Mitte April war der Abstieg auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern. Immerhin gelang der leidgeplagten Truppe noch mal eine Überraschung, als gegen den Meister aus Celle ein 3:3 erkämpft wurde. „Wenn man in diesem Jahr überhaupt von einem Highlight sprechen möchte, dann war das wohl diese Partie. Das war unsere beste Leistung“, meint Kutz.

Ansonsten bleibt von dieser bitteren Spielzeit aber nicht viel Positives hängen, der Blick geht daher bereits Richtung Zukunft. „Du kannst nach einem solchen Abschneiden nichts schönreden und musst die Saison einfach schnell abhaken. Dann wollen wir uns endlich den Spaß am Fußball zurückholen und Erfolge feiern“, verspricht Just, der nach einigem Zögern seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben hat. Wie auch übrigens fast der gesamte Kader. Diese Kontinuität könnte ein großer Vorteil sein, bei der Prognose für die kommende Bezirksliga-Saison bleibt man bei der TuSG aber demütig.

„Nach diesem Jahr wäre es vermessen, den direkten Wiederaufstieg als Ziel auszugeben. Wir müssen uns wieder etablieren und zeigen, dass wir es besser können. Zumindest werden wir wohl öfter als in diesem Jahr gewinnen“, schmunzelt Niklas Kutz. Das sollte nach einem solchen Seuchenjahr aber auch keine allzu schwierige Aufgabe sein.

Weitere Informationen

Die Kaderübersicht: Tobias Böttcher (29 Einsätze/6 Tore), Patrick Brouwer (28/5), Calvin Vrampe (26/1), Merten Hellmann (26/2), Niklas Kutz (25/1), Marcel Meyer (24/5), Jan Luca Grove (22/4), Marco von Bistram (19/0), Tobias Jahn (18/1), Hendrik Schulz (15/0), Jan-Luca Gehrmann (15/0), Pascal Kranz (14/4), Julian Deppe (13/0), Fabian Middelsdorf (12/0), Niklas Lehmkuhl (12/0), Paul Ihongbe (11/0), Niklas Tröger (11/0), Phil Knauth (11/2), Denis Mukolla (10/0), Nikolai Lehbrink (9/0), Fynn Kathage (8/0), Maik Tiganj (8/1), Nick Rode (7/0), Meik Jeschin (6/0), Dario Cordes (6/0), Mirko Gatz (6/0), Benjamin Samorski (5/0), Luca Apmann (5/0), Timm Korge (3/0), Can Hüseyin Kur (2/0), Jassin Abou Dib (2/0), Tim Napiwotzki (1/0), Marius Marowski (1/0) JHG