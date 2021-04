Demnächst bei der TuSG Ritterhude II im Einsatz: Rolf Bauer. (Tobias Dohr)

Die TuSG Ritterhude II ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer aufhörenden Maik Machnacz fündig geworden. Mit Rolf Bauer hat der Verein dabei einen durchaus bekannten Namen für seine Kreisliga-Mannschaft gewinnen können. „Wir freuen uns natürlich sehr, einen solchen Fachmann für unsere zweite Mannschaft gewonnen zu haben“, gab Chadi Abdul-Wahed zu Protokoll.

Der 2. Vorsitzende der Fußballsparte hatte gemeinsam mit Spartenvorstand Mirko Gatz die abschließenden Gespräche geführt. Die erste Kontaktaufnahme war jedoch über TuSG-Betreuer Horst Schütte gelaufen, der Rolf Bauer aus gemeinsamen Zeiten bei der A-Jugend der JSG Ritterhude/Scharmbeckstotel kennt. „Rolf war wegen der gesamten Corona-Situation zunächst etwas unsicher, aber am Ende hatte er einfach Bock auf die Aufgabe“, berichtet Abdul-Wahed. Der Kreisliga-Kader bleibt weitestgehend zusammen, Rolf Bauer kennt zudem das Umfeld und zahlreiche Spieler - so setzten sich die Ritterhuder am Ende gegen andere Klubs, die ebenfalls um Bauer gebuhlt hatten, durch.

„Wir wissen, dass es gerade für zweite Mannschaften oftmals schwierig ist, einen entsprechenden Trainer zu finden. Umso glücklicher sind wir, dass wir nun Rolf Bauer überzeugen konnten, der mit seinen guten Kontakten nun vielleicht noch den einen oder anderen Spieler zu uns lotsen kann“, sagt Chadi Abdul-Wahed. Vor allem ein Torwart steht ganz oben auf der Liste: „Da haben wir großen Bedarf“, so Abdul-Wahed.