Rolf Bauer (Thomas Müller)

Herr Bauer, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Rolf Bauer: Wir trainieren seit letzter Woche wieder dienstags und donnerstags. Ich versuche, die Jungs nicht zu drillen, sondern ihnen vor allem Spaß zu vermitteln. Deshalb planen wir neben Pass- und Torschussübungen sowie einem Aufwärm- und Fitnessprogramm auch Dinge wie Fußballtennis ein. Persönlich gehe ich mit meinem Schäferhund jeden Tag knapp sieben Kilometer an der Hamme entlang. Außerdem war ich auf meinem großen Grundstück in Scharmbeckstotel viel handwerklich tätig. Das größte Problem sehe ich in der Wechselfrist. Alles liegt momentan auf Eis, man kann in Richtung Neuzugänge einfach nicht großartig planen.

Ehrlich gesagt bin ich gegen Urlaubsreisen ins Ausland. Wir als Familie haben uns in diesem Jahr dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben und haben das Geld lieber ins Haus gesteckt. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass viele Leute nach den Lockerungen nun unvorsichtig werden und nicht mehr so aufpassen, beispielsweise ausreichend Abstand zu halten. Man muss halt davor Angst haben, dass dadurch die Fallzahlen wieder nach oben gehen und bestimmte Lockerungen irgendwann wieder zurückgenommen werden müssen.

Ich habe die Einschränkungen auf der Arbeit nicht großartig gemerkt und auch darüber hinaus gar nichts vermisst. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu Hause so viel gemacht habe. Ich kann nicht einmal sagen, dass mir der Fußball so sehr gefehlt hätte. Schließlich habe ich bei meinem neuen Verein unglaublich viel Zeit und Kraft investiert, auch wenn die Ergebnisse in der ersten Halbserie ausblieben. Da war ich schon recht ausgebrannt und musste erst mal wieder etwas durchatmen. Eigentlich komme ich aus dem Handwerk, sitze aber als Vertriebsleiter bei einer Zeitarbeitsfirma hauptsächlich im Büro. Als ich nun meinen Carport abgerissen, eine Terrasse gebaut und eine Wand neu verkleidet habe, spürte ich richtig, was mir zuvor gefehlt hatte und dass man generell umsetzen sollte, was man richtig gut kann.

Ich finde, man kann mit der Situation leben. So schlecht ging es uns hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schließlich von Beginn an nicht. Einzig in der Maskenpflicht sehe ich persönlich Nachteile. In einem Bewerbungsgespräch würde ich lieber den ganzen Menschen sehen, und dazu gehört nun mal auch das Gesicht. Als Allergiker bekomme ich zudem unter der Maske schlecht Luft.

Rolf Bauer, 54 Jahre alt, Fußball-Trainer des Kreisligisten 1. FC Osterholz-Scharmbeck

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.