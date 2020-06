Rolf Grotheer,1. Vorsitzender des TV Falkenberg und Tischtennis-Kreisverbands Osterholz (FR)

Herr Grotheer, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen organisatorischen Bereichen gibt es momentan noch die größten Schwierigkeiten?

Rolf Grotheer: Ich freue mich sehr, wenn wir ab dem 15. Juni wieder Tischtennis spielen können, auch wenn das Training mit Tischreservierungen sicherlich erst mal ungewöhnlich werden dürfte. Bislang konnte ich mich in unserem großen Garten austoben. Wir haben ein Beachvolleyballfeld errichtet, eine Tischtennisplatte aufgebaut, und auch ein Basketballkorb hängt hier. Es ist immer schön, wenn die Kinder dann zu Besuch kommen und mit uns Sport treiben. Als Funktionär habe ich zurzeit mehr Arbeit, als wenn der normale Betrieb läuft. Schließlich muss ich ständig auf dem Laufenden bleiben und die Leute entsprechend informieren. Die größten Baustellen gibt es im Gesamtverein. Logisch, dass jetzt alle Sportarten wieder in die Hallen drängen und sich teilweise ungerecht behandelt fühlen. Zwangsläufig gibt es dann Diskussionen. Beim Kampfsport geht zum Beispiel noch nichts, beim Badminton sind zwei Spieler auf einer Seite in Ordnung, sechs beim Volleyball gilt dann wiederum als Kontaktsport. Selbst beim Tanzen tanzt man ja eigentlich nur mit dem eigenen Partner, aber beim Walzer kommt man automatisch auch einem anderen Pärchen nahe. Es ist nicht einfach, es allen recht zu machen.

Ich bin immer dafür, lieber vorsichtiger zu agieren, auch mal eine oder gar zwei Wochen länger abzuwarten, bevor solche eine Katastrophe wie in Göttingen wieder passiert, und man alles zurückdrehen muss und gar Schulen wieder geschlossen werden.

Meine Freunde beim Tischtennis habe ich wochenlang nicht gesehen, das tat schon weh. Ganze vier Urlaube wurden zuletzt abgesagt. Wir hatten schon vorher Pech. An dem Tag, als „Thomas Cook“ pleiteging, wollten wir eigentlich in den Flieger steigen. Durch Corona sind jetzt ein paar Tage an der Ostsee und auch unsere Norwegen-Kreuzfahrt ausgefallen. So oft haben wir uns nun schon auf eine Reise gefreut, und letztlich wurde es doch wieder nichts. Und wer weiß, wie es im Herbst aussieht, wenn das Virus möglicherweise in die nächste Phase geht. Als Dauerkarteninhaber bin ich außerdem enttäuscht, Werder gerade im Abstiegskampf nicht helfen zu können. Ich möchte auch zukünftig ein bisschen mehr Zeit für die Familie einplanen. Das Thema „Desinfizieren“ wird uns übrigens bestimmt weiterhin begleiten.

Dadurch, dass ich nicht in die Halle konnte, bin ich etwas träger geworden und habe, wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch, etwas zugenommen. Vielleicht ist es daher ganz gut, dass es aktuell noch keinen Spaß macht, italienisch essen zu gehen. Wenn nur jeder zweite Tisch besetzt ist, man seine Adresse hinterlegen und auch beim Betreten des Lokals einen Mundschutz tragen muss, kommt für mich keine Atmosphäre auf.

