Osterholz-Scharmbeck. Stefan Rothermund sucht beim Fußball-Kreisligisten 1. FC Osterholz-Scharmbeck eine neue Herausforderung. Der 29 Jahre alte Angreifer spielte in der Herbstserie noch beim Bremer Bezirksligisten TSV Lesum-Burgdamm. Zuvor lief er für die Nordbremer Vereine Neurönnebecker TV und SV Eintracht Aumund auf. Rick Trimborn knüpfte die Verbindung zum Vollblutstürmer. Unter dem aktuellen FCO-Coach feierte Rothermund in der Vergangenheit in Neurönnebeck viele Erfolge. „Stefan ist definitiv eine Verstärkung“, sagt Trimborn. Der TSV Lesum-Burgdamm verliert mit der Offensivkraft zugleich seinen besten Torschützen. Drei der elf Punktspieltreffer der Herbstserie 2020 steuerte der FCO-Neuzugang bei.