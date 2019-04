Tischtennis, Verbandsliga Nord Damen, TuSG Ritterhude, Silke Kästingschäfer (Sandra Brockmann)

Die TuSG Ritterhude ist nachträglich in die Tischtennis-Oberliga der Damen aufgestiegen. Nur drei Tage nach der Enttäuschung, die Meisterschaft und damit den Direktaufstieg hauchdünn verpasst zu haben, erreichte die Hammestädterinnen nun die erfreuliche Nachricht. Die Relegation, die für Anfang Mai geplant war, entfällt somit. Ritterhudes eigentliche Konkurrenten, TSV Lunestedt und TTC Lechstedt, verzichteten offiziell auf die Teilnahme an den Entscheidungsspielen. „Was für ein Wechselbad der Gefühle und welch merkwürdige Situation, so einen tollen Moment nun getrennt voneinander irgendwo am Schreibtisch und nicht gemeinsam in der Halle erleben zu dürfen“, berichtet Katharina Wrieden. „Natürlich freuen wir uns aber unheimlich, ab September wieder in der Oberliga starten zu dürfen. Der Umweg über die Relegation wäre auch nicht ganz einfach geworden“, erklärt die überglückliche Mannschaftsführerin.