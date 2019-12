Obwohl die BSG Wallhöfen/Ihlpohl, hier mit Robert Windt (links) und Florian Zappe, stark angeschlagen ins Spiel gegen den TSV Wietze ging, mussten sie sich nur knapp geschlagen geben. (Guido Specht)

Wallhöfen/Ihlpohl. Nach einem souveränen 7:1 Auftakterfolg gegen Bröckel/Wathlingen gab es gegen den Dauerrivalen TSV Wietze eine schmerzliche 3:5 Niederlage. Da Wallhöfen/Ihlpohl aber mit dem letzten Aufgebot angereist war, schien diese Niederlage vorprogrammiert gewesen zu sein.

SG Bröckel/Wathlingen – BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1:7: Gegen die sieg- und punktlosen Akteure der SG Bröckel/Wathlingen reichte zu Beginn des Spieltages sogar die Notbesetzung der BSG Wallhöfen/Ihlpohl. Neben den angeschlagenen und eigentlich nicht spielfähigen Robert Windt und Finn Lucyga fehlte kurzfristig auch noch der gerade zurückgekehrte Spitzenspieler Mathias Bergolte. „Robert und Finn haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, obwohl sie eigentlich zu verletzt zum Spielen waren“, lobte Mannschaftsführer Florian Zappe und schob nach: „Ansonsten hätten wir gar nicht antreten können.“ So verloren Windt/Lucyga dann folgerichtig auch ihr gemeinsames Doppel zu Beginn. Danach folgten aber drei deutliche Erfolge durch die Doppel Petersen/Lütjen, Tietjen/Wendelken sowie durch Joana Tietjen im Einzel und die BSG Wallhöfen/Ihlpohl übernahm die Kontrolle über die Partie. Erst Florian Zappe machte es etwas spannender: „Ich habe mein schlechtestes Badminton seit 25 Jahren gespielt“, sagte er selbstkritisch. Dennoch reichte es zu Siegen im Einzel und Mixed zusammen mit Lara Wendelken. Da auch Arndt Petersen und Edelreservist Niko Lütjen sicher siegten, war der Erfolg in trockenen Tüchern.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – TSV Wietze 3:5: Gegen Wietze hätte zumindest ein Unentschieden im Kampf um Platz zwei herausspringen müssen, und das letzte Aufgebot der BSG Wallhöfen/Ihlpohl hatte sogar die Chance dazu. Zwar gingen beide Herrendoppel verloren, die Damen Joana Tietjen und Lara Wendelken sicherten sich aber Satz Nummer eins und nährten die Hoffnung auf Punkte. Dann riss der Faden und die beiden verloren die Sätze zwei deutlich. Finn Lucyga stellte sich in seinem Einzel dann nur kurz ins Feld und gab aufgrund seiner Verletzung auf. Somit führte Wietze schon mit 4:0, ehe Wallhöfen/Ihlpohl zu Punkten kam. Mit großem Einsatz und klugem Spiel sicherte Joana Tietjen dann ihrem Team den ersten Punkt in ihrem Einzel. Auch Arndt Petersen ließ im Vergleich der Spitzenspieler seinem Gegner beim 21:15 und 21:16 keine Chance. Als dann auch noch Lara Wendelken und Florian Zappe im Mixed siegten, kam wieder Hoffnung bei der BSG auf. Zeitgleich musste Niko Lütjen sich aber in seinem Einzel geschlagen geben. Ärgerlich für den Altmeister, aber durchaus verständlich nach dem vierten Spiel an diesem Tag. „Mit kompletter, gesunder Mannschaft wäre das hier heute anders ausgegangen“, war sich Florian Zappe nach der Niederlage sicher.

SG Bröckel/Wathlingen – BSG Wallhöfen/Ihlpohl 1:7 Henze/Sumpf – Windt/Lucyga 21:7, 21:13; Wrede/Diederichs – Petersen/Lütjen 13:21, 7:21; Mertin/Oehlmann – Tietjen/Wendelken 15:21, 10:21; Oehlmann/Sumpf – Wendelken/Zappe 21:18, 13:21, 12:21; Mertin – Tietjen 16:21, 18:21; Wrede – Lütjen 15:21, 9:21; Diederichs – Zappe 21:18, 14:21, 13:21; Henze – Petersen 8:21, 21:23.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – TSV Wietze 3:5

Zappe/Windt – Karsten Henze/Barg 18:21, 10:21; Petersen/Lütjen – Graß/Mross 14:21, 19:21; Tietjen/Wendelken – Jasmin Henze/Dorin 21:17, 10:21, 9:21; Wendelken/Zappe – Dorin/Graß 21:18, 21:17; Tietjen – Jasmin Henze 21:17, 21:18; Lütjen – Mross 20:24, 14:21; Lucyga – Barg 0:21, 0:21 (Aufgabe Lucyga); Petersen – Karsten Henze 21:15, 21:16 MD