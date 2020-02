Hagen. Bereits am Samstagabend hatten die Bersenbrücker nach entsprechenden Beratungen mit der Stadt Carsten Werde informiert, und der FC-Trainer zeigte sich durchaus erleichtert über die Absage: „Ein reguläres Fußballspiel wäre bei solchen Bedingungen wohl kaum möglich gewesen.“ Und die eineinhalbstündige Busfahrt in den Landkreis Osnabrück wäre für den FC-Tross bei so einem Wetter wohl auch nicht gerade zum Vergnügen geworden.