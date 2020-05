Hagen. Den Fußball-U19-Junioren des JFV Staleke Hagen entgeht die Möglichkeit, die Früchte einer bisher starken Saison zu ernten. Die Corona-Pandemie hat der Elf von Trainer Andreas Schwertfeger einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich sollte an diesem Himmelfahrtstag in Rotenburg/Wümme das Bezirkspokalfinale über die Bühne gehen. Die U19-Junioren des JFV Staleke stehen seit etlichen Wochen als Endspielteilnehmer fest. Zum Finale dürfte es allem Anschein aber auch in der Folgezeit gar nicht mehr kommen. „Die Spieler sind natürlich traurig“, bedauert Coach Andreas Schwertfeger. Der JFV Staleke führt auch die Tabelle der U19 Landesliga Lüneburg souverän an. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs 19/20 erscheint mehr als fraglich.

Mit dem Gewinn der Cuxhavener Hallenkreismeisterschaft hat der Staleke-Nachwuchs zumindest einen Titel sicher in der Tasche. Die Spieler wechseln altersbedingt zum 1. Juli in den Herrenbereich über. Neben dem FC Hagen/Uthlede erhält dann auch die SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt Spielerzuwachs aus der U19-Landesliga Lüneburg. Für Trainer Andreas Schwertfeger endet zudem eine achtjährige Aufbauarbeit im Nachwuchsbereich durch das Coronavirus ohne Happy End auf dem Platz.