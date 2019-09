Gnarrenburg. Mit einem souveränen Derbysieg sind die Volleyballerinnen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg in die Oberliga-Spielzeit 2019/20 gestartet. Beim TuS Zeven gewann das Team in Abwesenheit des erkrankten Trainer Alexander Maaser zum Saisonstart mit 3:1 (16:25, 25:18, 25:16, 25:17).

Mit der Ambition angereist, einen erfolgreichen Auftakt hinlegen zu wollen, schien das Getriebe der Gäste zu Beginn des Nachbarschaftsduells jedoch noch etwas eingerostet zu sein. Die zurückgekehrte Joanna Kullik startete von Beginn an. Doch in den ersten Minuten lief bei der Mannschaft, die im Vorjahr noch einen guten vierten Platz in der Abschlusstabelle belegt hatte, nicht viel zusammen. Der Aufsteiger aus Zeven hingegen zeigte sich spielfreudig und zog Punkt für Punkt davon. Auch die Auszeiten beim 10:14 und 13:21 zeigten keinerlei Wirkung.

Vier Veränderungen zu Beginn des zweiten Satzes sollten den Umschwung für die Karlshöfenerinnen bringen. Die Partie war nun deutlich ausgeglichener, kein Team vermochte sich abzusetzen. Erst bei 18:17 zog das Team um Routinier Sylvia Dammann-Kullik dank einer Aufschlagserie von Swetlana Koch davon und glich nach Sätzen aus. Angestachelt von der starken Schlussphase machte die SG nun weiter. Nach 1:5-Rückstand folgte über 10:6 und 18:13 eine Machtdemonstration, die in einem 25:16 gipfelte – ohne dass Zeven noch einmal wirklich gefährlich wurde.

Wie eine Kopie des vorherigen Satzes wirkte die Begegnung in Spielabschnitt vier: Zeven zeigte sich zu Beginn stark, ehe das Spiel Aufschlag für Aufschlag zugunsten der Gäste kippte. Lena Neumann und Sarah Groborz zeigten sich wach in der Feldabwehr. Laura Kosak bekam ihre ersten Minuten im Dress der Spielgemeinschaft und durfte nach dem Punkt zum 25:17 gleichzeitig den ersten Sieg der jungen Meisterschaftsrunde bejubeln. „Trotz des schwachen ersten Satzes haben wir Moral bewiesen“, resümierte Dammann-Kullik nach der Partie.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Dammann-Kullik, Elbrandt, Koch, Grigat, Groborz, Hahs, Kosak, Suske, Vogel, Neumann, Joanna Kullik, Vivien Kullik.