Sarah Groborz (Frei)

Frau Groborz, wie geht es Ihnen, und wie halten Sie sich derzeit fit?

Sarah Groborz: Soweit kann ich mich nicht beklagen. Ich bin gesund und habe auch finanziell keine Sorgen, da sind andere Menschen deutlich schlimmer betroffen. Dreimal pro Woche laufe ich eine längere Strecke in Sandhausen, das habe ich vor der Krise ehrlich gesagt nicht wirklich getan. Ansonsten mache ich Home-Work-out mit Hanteln oder anhand von Videos. Insgesamt stelle ich fest, dass es mir schwerer fällt, mich selbst zu motivieren als sonst ins Fitnessstudio oder zum Volleyball zu gehen.

Viel mehr Zeit bleibt mir vergleichsweise kaum. Auf meine Arbeit bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck gibt es nur wenige Auswirkungen. Daher verläuft der sonstige Tag eher eintönig. Manchmal sortiere ich meinen Kleiderschrank aus, befreie mich im Arbeitszimmer von der Zettelwirtschaft oder schaue bei Netflix Serien wie „Haus des Geldes“.

Schon den regelmäßigen Kontakt zu meiner Familie. Meine Eltern zählen zu den Risikopatienten, und da ich bei der Polizei auf viele Menschen treffe, schränke ich den Besuch bei ihnen sehr ein. Meine Sportart an sich fehlt mir, aber auch das Miteinander innerhalb der Mannschaft. Wir haben einen guten Draht zueinander und treffen uns häufiger zu Grillabenden oder genießen das ein oder andere Kaltgetränk zusammen. Am 15. Juni soll eigentlich mein Flieger in die Türkei starten, aber obwohl die Reisewarnung aktuell nur bis zum 14. terminiert ist, befürchte ich eher, dass sich der Urlaub leider erledigt hat.

Die Erkenntnis, dass eigentlich alles okay ist, kommt immer erst später. Es ist fast schon unvorstellbar, wie viele Leute gerade in ihrer Existenz bedroht sind. Im Vergleich dazu habe ich früher sowohl beruflich als auch privat sicherlich immer auf hohem Niveau geklagt. Beim Sport ist es eigentlich ähnlich. Erst mit einem Handicap oder bei einer Verletzung wird einem klar, dass man im fitten Zustand alles mehr hätte schätzen müssen.

Zur Person

Heute von:

Sarah Groborz, 26 Jahre alt, Volleyballerin der SG Karlshöfen/Gnarrenburg