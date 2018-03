Immer für eine geniale Aktion gut: Ritterhudes Sarah Schütte (hier im Spiel gegen Habenhausen II). Schütte übernahm viel Verantwortung und steuerte sieben Tore zum Sieg bei. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die Handball-Damen der TuSG Ritterhude sind momentan in der Landesklasse nicht zu stoppen. Selbst stark ersatzgeschwächt, rang der Aufsteiger dank eines Endspurts die SG Arbergen/Mahndorf in fremder Halle mit 25:21 nieder. Mit einem äußerst dünnen Kader angereist, hatte die TuSG in der ausgeglichenen Anfangsviertelstunde (7:7) Probleme mit der aggressiven Gangart der Gastgeberinnen.

Ritterhudes Trainer stellte das Abwehrsystem fortan erfolgreich von 5:1 auf 6:0 um. Durch die bessere Defensive kamen die Hammestädterinnen zwangsläufig zu einfachen Toren und führten zur Pause mit 14:11. Den Beginn der zweiten Hälfte verschlief der Tabellenfünfte jedoch komplett. „Gefühlt ging bei uns plötzlich gar nichts mehr“, rätselte Malte Rogoll. Seine Mannschaft brachte es beispielsweise zustande, bei drei Tempogegenstößen nicht einmal zum Abschluss zu kommen, weil der Ball bereits im Vorfeld leichtfertig vertändelt wurde.

Nach 38 Minuten lagen die Gäste dadurch verdient mit 16:18 zurück, stemmten sich nun aber als Team gegen die drohende Niederlage. Wie schon in so manch voriger Saisonpartie ließen die Ritterhuderinnen am Ende kaum noch etwas zu. Gerade mal drei Treffer erzielten die Gastgeberinnen in den verbleibenden gut 20 Minuten. Im Angriff hielt die junge Sarah Schütte dem Druck, der auf ihren Schultern bei nahezu jedem Spielzug lag, stand. Mit sieben Toren avancierte sie nicht nur zur Matchwinnerin, sondern hatte ab und zu auch einen Geniestreich parat. Exemplarisch setzte sie beim wichtigen 22:19 in letzter Sekunde Annika Haase ein, als bereits Zeitspiel angezeigt worden war. „Letztlich war es ein Arbeitssieg“, bilanzierte Malte Rogoll, der die anstehende fünfwöchige Spielpause als Regeneration trotz des aktuellen Siegeszuges willkommen heißt.

TuSG Ritterhude: Willig, Remme; Schumacher, Röver, Kriete (6), Olsowski (2/1), Schütte (7), Korge (2/1), Haase (3/2), Dierks (4), Middelsdorf (1).