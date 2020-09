Borgfeld. Nach dem Schlusspfiff zeigte Lutz Repschläger sich zwar zunächst enttäuscht, wechselte aber unmittelbar nach der überraschend deutlichen 0:3 (0:0)-Heimniederlage seines SC Borgfeld gegen Aufsteiger KSV Vatan Sport in den Kampfmodus: „Dir Jungs müssen begreifen, dass es eben auch Spiele gibt, in denen sie den Kampf annehmen müssen und sich nicht nur auf ihr spielerisches Potenzial verlasen dürfen“, erklärte er. Es gebe Tage, „an denen hast Du einfach die Scheiße am Fuß“, führte er weiter aus, „und kannst dich nicht einfach so zum gegnerischen Tor durchspielen, sondern musst einfach Gras fressen und vor allen Dingen aufmerksam verteidigen“.

Denn genau das hätten die Gäste getan, Vatan ging mit großer Leidenschaft und viel Biss in nahezu jeden Zweikampf hinein, während die Gastgeber auf extrem hügeligem Geläuf kaum einen vernünftigen Spielzug zustande bekamen. Da es allerdings auch den Gästen schwerfiel, den Ball kontrolliert zum Nebenmann zu passen oder gar anständige Kombinationen zu kreieren, blieb die erste Hälfte ebenso chancen- wie torlos. Ein Schussversuch von Vatan-Kapitän Isaac Kofi-Donyina ging etwa sieben Meter am Gehäuse von SC-Keeper Thorben Kässler vorbei – bedeutete allerdings die größte „Möglichkeit“ der gesamten ersten Hälfte (27.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen weiterhin beinahe ausschließlich zwischen beiden Strafräumen ab, richtige Torchancen blieben nach wie vor Mangelware. So führte denn auch eine Standardsituation zum Führungstreffer der Gäste, einen Freistoß von der rechten Strafraumkante schlenzte Vatans Andrei Muresan perfekt gezirkelt an die Unterkante des Borgfelder Tores (50.). Kurze Zeit später versuchte Lutz Repschläger mit der Einwechslung von Fabian Becker für den indisponierten Kevin Brandes, neue Impulse in seiner 4-2-3-1-Aufstellung zu setzen. „Ich hätte auch einige andere Spieler vom Feld nehmen können“, erläuterte der Borgfelder Coach, „Kevin hat es heute eben als ersten getroffen.“ Der Erfolg blieb allerdings aus, im Gegenteil: Nach einem der wenigen gelungenen Spielzüge der Gäste trudelte das Spielgerät mehr oder minder ohne gegnerische Gegenwehr durch den Borgfelder Strafraum, der zur Pause eingewechselte Yasin Chaaban musste lediglich noch seinen Fuß hinhalten und erhöhte auf 2:0 für Vatan (62.). „Da hat die gesamte Hintermannschaft geschlafen“, haderte Lutz Repschläger, „diesen Ball müssen wir schon auf dem Flügel, aber ganz bestimmt in der Mitte viel besser verteidigen.“

Mit dem Doppelwechsel von Gerrit Kubin und Kadir Karabas (68.) zeigte der Borgfelder Trainer noch einmal die Richtung an, mit dem Mute der Verzweiflung warfen die „Wümme-Kicker“ in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn. „Allerdings hätten wir heute auch 180 Minuten oder noch länger spielen können“, resümierte Repschläger ordentlich angesäuert, „ein Tor wäre trotzdem nicht dabei heraus gekommen.“ Stattdessen durften sich die Gastgeber nun bei ihrem besten Mann bedanken, Torhüter Thorben Kässler vereitelte in den Schlussminuten noch einige gute Möglichkeiten der Gäste, musste sich kurz vor Spielende aber dennoch ein letztes Mal geschlagen geben: Von der linken Angriffsseite der Gäste landete ein präzise gespielter Pass genau in den Füßen des wuseligen Arlin Saja, der sich in aller Seelenruhe um seine eigene Achse drehen und mit seinem Treffer zum 3:0 schließlich den Schlusspunkt setzen konnte (85.).

„Ärgerlich, weil unnötig“, kommentierte Repschläger diesen Treffer, „aber es gibt eben solche Tage, da gelingt dir einfach nichts.“ Neben der fehlenden Spielkultur seines Teams vermisste der Coach auch die Leidenschaft. „Wir haben die Zweikämpfe überhaupt nicht angenommen, da war Vatan uns ein ganz schönes Stück voraus“, bilanzierte Repschläger – blickte dem nun anstehenden Auswärtsspiel beim Blumenthaler SV dennoch mit Zuversicht entgegen: „Wir werden das Spiel unter der Woche anständig aufarbeiten“, sagte er, „und gegen den BSV ein ganz anderes Gesicht zeigen.“ Hoffnung mache ihm dabei in erster Linie die zu erwartende Rückkehr einiger verletzter oder angeschlagener Spieler und die Tatsache, „dass die Jungs aus diesem Spiel jede Menge lernen konnten.“ Schließlich gebe es auch gute Tage, übte er sich in Optimismus, „an denen läuft es einfach wie von selbst“. Das Team befinde sich in einem Prozess, so Repschläger, „und dabei gehören auch Rückschläge wie heute einfach dazu“.

Weitere Informationen

Bremen-Liga

SC Borgfeld - KSV Vatan Sport 0:3 (0:0)

SC Borgfeld: Kaessler; Klüver, Ehlers, Jordan, Wenzelis, Lange, P. Eichler, Lohs (68. Kubin), Brandes (58. Becker), Uslu (68. Karabas), Gehle

KSV Vatan Sport: Kara; Donyina, Lundraxhiu, Avci, A. Saja, Muresan, Rodrigues Pires Papa (80. Er), Ahizi (46. Chaaban), G. Saja, Kök, Bullari (86. Brich)

Tore: 0:1 Andrei Muresan (50.), 0:2 Yasin Chaaban (62.), 0:3 Arlin Saja (85.)

Schiedsrichter: Daniel Grube (TS Woltmershausen) CM