Komplette Fassungslosigkeit beim SC Borgfeld und dessen Spieler, hier Kasim Uslu (am Boden) und Christopher Taylor. (Tobias Dohr)

Borgfeld. Dieser Disput beschrieb die Stimmung beim SC Borgfeld während der bitteren 0:8 (0:3)-Heimniederlage in der Fußball-Bremen-Liga gegen den Bremer SV wohl am deutlichsten: SC-Kapitän David Lange pflaumte Torjäger Christopher Taylor kurz nach Beginn der zweiten Hälfte an: „Du willst Führungsspieler sein, meckerst aber immer nur rum, anstatt richtig anzulaufen.“ Taylor konterte die Kritik mit den Worten „Willkommen im Klub“, und gab damit sowohl seinem Mannschaftskameraden, aber besonders den Außenstehenden zu verstehen, dass es innerhalb der Mannschaft derzeit nicht zu funktionieren scheint.

„Immer mit der Ruhe“, beschwichtigte SC-Trainer Ugur Biricik auf diese Szene angesprochen, „bei so einem Spiel ist natürlich niemand zufrieden, dieser Dialog zeigt aber letztlich nur, dass alle mehr erwartet haben und nicht, dass der Teamgeist bei uns insgesamt nicht intakt ist.“ Vollkommen intakt präsentierten sich dagegen die Gäste, die von Beginn an das Kommando übernahmen und Borgfeld mit hohem Tempo, großer Spielfreude und enormer Effektivität im Abschluss sofort den Schneid abkauften. Die Hausherren wurden von den vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Gästen mit hohem Pressing bereits am eigenen Sechszehner unter Druck gesetzt.

„Sobald wir den Ball hatten“, verdeutlichte Ugur Biricik, „wurden wir sofort quer über den Platz gejagt und fanden zu keinem Zeitpunkt ein Mittel dagegen.“ Die logische Konsequenz daraus war, dass die Wümme-Kicker nach gerade einmal 23 Spielminuten bereits mit 0:3 in Rückstand lagen – und bei noch mehr Kaltschnäuzigkeit der Gäste schon zur Pause deutlich höher hätten hinten liegen können. Im eher defensiv ausgerichteten 2-2-3-1-System angetreten, fehlten den Hausherren der nötige Mut und die erforderliche Laufbereitschaft, um den Gästen auch nur im Ansatz Paroli bieten zu können. BSV-Kapitän Alexander Arnhold leitete das Borgfelder Debakel mit einem filigranen Zuspiel auf Ali Ibrahimi ein, der zur Führung traf (12.) und mit seinem zweiten Treffer nur wenige Minuten später bereits für die Vorentscheidung sorgte (17.).

Nach einem Weltklasse-Freistoß in den Winkel zum 3:0 durch Lukas Muszong (23.) kamen die Gastgeber vor dem Seitenwechsel zwar zu drei großen Möglichkeiten, doch scheiterten Kevin Brandes (28.), Christopher Taylor (35.) und Jarno Böntgen (38.) entweder am guten BSV-Keeper Jasin Jashari oder am eigenen Unvermögen. „Wenn uns da der Anschluss gelingt“, haderte Biricik, „kommen wir mit mehr Selbstvertrauen aus der Kabine und haben dann vielleicht noch eine Chance.“

Dem war allerdings nicht so, stattdessen knüpfte der noch amtierende Meister mit Beginn der zweiten Hälfte nahtlos an die engagierte Leistung der ersten 45 Minuten an und zerlegte den SCB sprichwörtlich in dessen Einzelteile. Mücahit Özkul stellte schnell auf 4:0 (52.), und als sei dieser Tag nicht schon bitter genug, unterlief Borgfelds Innenverteidiger Eric-Ove Hennigsson auch noch ein Eigentor zum 0:5 (59.). „An solchen Tagen kommt eben alles zusammen“, resümierte Biricik, der kurz vor dem Anpfiff auch noch auf Stammverteidiger Mika Lasse Kroschel verzichten und die komplette Abwehr daraufhin umbauen musste. „Mika hat sich beim Aufwärmen vermutlich eine Zerrung geholt“, erläuterte der Coach, der von der Seitenlinie hilflos mit ansehen musste, wie die Gäste schließlich durch Tore von Sebastian Kmiec (66.), den eingewechselten Kristian Franklin Lee Him (75.) sowie Mathias Comes (83.) den zweiten 8:0-Erfolg des BSV in Folge schließlich in trockene Tücher brachten.

„Bei uns ist die Gier endlich wieder da“, begründete BSV-Spielführer Arnhold den zweiten begeisternden Auftritt seiner Mannschaft nacheinander, „wir haben uns zusammengesetzt und uns als Einheit gefunden.“ Für Ugur Biricik komme die Winterpause „genau zum richtigen Zeitpunkt“, nahm er Arnholds Vorlage geschickt auf, „weil wir uns in den kommenden Wochen ausruhen und uns als Mannschaft wiederfinden können“.

Er sei weiter zuversichtlich, „dass wir am Ende der Saison unter den ersten acht Plätzen landen werden, weil wir die nötige Qualität auf jeden Fall im Kader haben“, erklärte der SCB-Coach weiter. Allerdings sollte Borgfeld zusehen, diese auch möglichst zeitnah wieder auf den Platz zu bringen.