Borgfeld. Beim Tabellensechsten Eimsbütteler TV unterlagen die „Wümme-Kicker“ in einem Nachholspiel unnötig mit 1:2 (1:0).

Auf das hohe Pressing der Hamburger fanden die Rot-Weißen nach etwa zehn Minuten eine Antwort und bekamen fortan ein leichtes Übergewicht. Nicht unverdient gingen die Gäste Mitte der ersten Hälfte in Führung. Leandro Almeida dribbelte sich von links ins Zentrum, der Ball gelangte auf die rechte Seite zu Noel Dähne, der hart in den Strafraum passte. Die ETV-Defensive konnte nicht entscheidend klären, und so traf Kevin Klee von der Sechzehnerkante ins untere linke Eck. Kurz darauf bekam Stürmer Yannik Altenburg eine Hereingabe von Felix Bauhus nicht sauber unter Kontrolle. Die Hausherren blieben vor der Pause ohne echte Möglichkeit und liefen häufig ins Abseits.

Unverändertes Bild nach dem Seitenwechsel, als der SCB bei einer Dreifachchance das 2:0 hätte erzielen müssen. Am Ende schoss Philemon Owusu neben das Tor. Die kalte Dusche dann nach einer eigenen Ecke, als sich die Gäste einen Konter fingen und Keeper Elias Ammon per Pike bezwungen wurde. Zehn Minuten später fiel ein langer Einwurf vor die Füße eines ETV-Stürmers, der im Strafraum unhaltbar das 2:1 erzielte. Die Gäste verloren nun ein wenig den Kopf, hatten das 2:2 aber dennoch auf dem Fuß. Der eingewechselte Bowen Wang eroberte den Ball und sah vor dem Kasten Felix Bauhus, der aus kurzer Distanz verzog. „Gegen starke Gegner sind wir tonangebend und haben die besseren Chancen. Es ist einfach frustrierend“, resümierte Borgfelds Trainer Yimin Ehlers.