Das große Geld für den kleinen Fußball fließt nicht mehr so wie bisher. Der DFB hat nun die Zuschüsse zur Förderung des Jugendfußballs gestrichen. (imago stock&people)

Borgfeld. Die Nachricht kam überraschend. Kürzlich hatte der Deutsche-Fußballbund (DFB) über seine Regional- und Landesverbände erklärt, dass die Zuschüsse zur Förderung des Jugendfußballs bereits mit Beginn der kommenden Saison gestrichen werden. Es war eine Nachricht, die sich insbesondere an die aktuellen und potenziellen U19- und U17-Regionalligisten richtet. Ihnen dreht der DFB den Geldhahn zu, unter anderem auch den B-Junioren des SC Borgfeld.

Als „nicht schön“ umschreibt Borgfelds Jugendleiter Andreas Grisar, als essentiell bedrohlich betrachtet er die Folgen der Einsparungen durch den DFB für den Verein jedoch nicht. Während etwa Matthias Limbach, Bereichsleiter Nachwuchsförderung beim TSV Havelse, meint, es sei „ein völlig falsches Signal, ein absoluter Schlag ins Gesicht für die Basis im Fußball, die wichtige Arbeit leistet“, bleibt Andreas Grisar recht gelassen. „Wir als kleiner Verein werden nicht drum herum kommen, es zu akzeptieren“, sagt er. Grisar stellt aber auch klar, dass die künftig ausbleibenden Aufwendungen durch den DFB auch in Borgfeld spürbar werden. Immerhin stellt die Förderung einen Betrag von ungefähr 7000 Euro dar, der vor allem für Reise- und Schiedsrichterkosten genutzt werde. Aber das fehlende Geld wird den Verein nicht vor unlösbare Probleme stellen. Grisar sieht den SC Borgfeld durchaus in der Lage, den überregionalen Spielbetrieb – und damit das Angebot von leistungsbezogenem Jugendfußball – weiterhin anbieten zu können. Es sei schließlich stets das Ansinnen des SC Borgfeld, seinen Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten. „Wir wollen die Jugend weiterhin fördern, ganz klar. Sonst können wir sie ja gleich zu Werder oder irgendwelchen Leistungszentren schicken“, so Grisar und stellt klar: „Sollte die U19 nächste Saison in die Regionalliga aufsteigen, werden wir die Mannschaft melden.“ Vielleicht hätten die Borgfelder neben den B-Junioren dann wieder zwei Nachwuchsteams auf überregionaler Bühne.

Borgfelds Jugendleiter weiß aber auch, dass es einigen Vereinen schwerfallen wird, nach wie vor leistungsbezogenen Jugendfußball anzubieten. Das ist die Befürchtung, die teils deutlich zum Ausdruck gebracht wird. „Es ist damit zu rechnen, dass einige Vereine die für den Spielbetrieb benötigten Gelder nicht aufbringen können und aus diesem Grund nicht für die A- und B-Junioren-Regionalliga 2020/21 melden werden“, meint Walter Fricke, Vorsitzender des NFV-Jugendausschusses. Er hat im Vorfeld der Präsidiumssitzung an diesem Sonnabend in Barsinghausen 14 betroffene Vereine informiert und wartet auf die Rückmeldungen, ob sie unter den neuen Bedingungen weiterhin in der Regionalliga antreten würden. Welche Folgen die Einsparungen haben werden, wird die Zukunft zeigen. Doch schon jetzt geht man davon aus, dass sich das Bild ab den Regionalligen aufwärts verändern wird. Und zwar in der Form, als dass nur die Bundesligavereine mit ihren Nachwuchsleistungszentren in den Spielklassen anzutreffen sein werden.

In den Junioren-Bundesligen, für die der DFB im Gegensatz zu den Regionalligen verantwortlich ist, haben sie bereits jetzt eine Vormachtstellung, so dass es für weniger bekannte und gut aufgestellte Klubs schwierig ist, im Konzert der Großen mitzuspielen. Der „kleine“ SC Borgfeld schaffte mit seiner B-Jugend vor zwei Jahren sensationellerweise den Sprung in die Bundesliga, musste dort nach nur einer Saison aber wieder absteigen. Und wie schwer es ist, sich selbst in der Regionalliga zu halten, zeigte sich schon in der vergangenen Spielzeit bei den A-Junioren, die den Abstieg nicht verhindern konnten.

Das ändert indes nichts an den Borgfelder Rahmenbedingungen, Regionalliga-Fußball anbieten zu können, sofern die sportliche Qualifikation gegeben ist. Der Verein profitiert dabei in nicht unerheblichen Maße davon, mit Dominic Volkmer und Julian Brandt zwei ehemalige Spieler in ihren Reihen gehabt zu haben, die nun in den Bundesligen spielen – und kürzlich wechselten. Volkmer zum Drittligisten FC Carl-Zeiss Jena und Brandt bekanntlich zu Borussia Dortmund. Bei jedem Wechsel kassiert der Heimatverein eine Ausbildungsentschädigung, die vor allem Fall von Julian Brandt angesichts der Ablösesumme von 25 Millionen Euro eine Menge Geld in die Borgfelder Kasse gespült haben dürfte.

Zur Sache

Zeit für die Revanche

Gegen den JFV Nordwest machte der SC Borgfeld im Sommer sein bislang unumstritten schlechtestes Saisonspiel. Bei der 0:3-Niederlage fehlte dem B-Junioren-Regionalligist jegliche Einstellung. Dies sollte sich in der letzten Partie des Jahres beim Blick auf die Tabelle dringend ändern. Das Team aus Oldenburg rangiert momentan auf dem ersten Abstiegsplatz, exakt drei Punkte hinter dem SCB. „Wir haben gegenüber der Hinserie zweifellos etwas gutzumachen und können mit einem Sieg einen größeren Abstand schaffen“, blickt Borgfelds Trainer Yimin Ehlers optimistisch voraus. Auch weil ihm alle Akteure zur Verfügung stehen.



Sonntag, 13 Uhr, Borgfeld