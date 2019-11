Mit einem 2:1-Sieg beim OSC Bremerhaven löste der SC Borgfeld, hier mit David Lange, das Ticket für das Halbfinale im Lotto-Pokal. (Dohr)

Borgfeld. Nachdem Julian Marginean den Spitzenreiter der Landesliga früh in Führung gebracht hatte (7.), drehten Mika Lasse Kroschel (42.) und Kadir Karabas (45.) nicht nur den Spielstand zugunsten der Gäste, sondern stellten gleichzeitig auch den 2:1 (2:1)-Endstand her.

Nachdem Bremen-Ligist Brinkumer SV im Achtelfinale bereits mit 2:3 das Nachsehen gehabt hatte, gastierte mit den Wümme-Kickern nun der nächste Gegner aus der höchsten Bremer Spielklasse in der Seestadt. Und ähnlich wie der OSC spielt auch der SCB derzeit eine gute Saison. Im Pokal-Achtelfinale gewann das Team um Trainer Ugur Biricik nach hartem Kampf bei der TuSpo Surheide mit 6:1, tat sich beim ambitionierten Bezirksligisten nach frühem Rückstand aber insbesondere in der ersten Hälfte unnötig schwer.

Dieses Mal gerieten die Gäste erneut früh ins Hintertreffen. Mit ihrem ersten vernünftig vorgetragenen Angriff gelangten die „Olympischen“ vor das Gehäuse von SC-Keeper Tom Petter Rode, der den Treffer von Julian Marginean nicht verhindern konnte (7.). „Da habe ich mir gedacht, gut, dass wir in Rückstand liegen“, offenbarte Ugur Biricik einigermaßen überraschend, „dann sind die Jungs sofort wach und brauchen keine weitere Motivation mehr.“ Zudem sei „auch noch genug Zeit gewesen, um das Spiel zu drehen“, verdeutlichte der Trainer, warum ihn der frühe Rückstand nicht aus der Ruhe brachte.

Die Gäste erhöhten fortan den Druck, die Hausherren fanden dagegen nur selten eine Lücke im kompakten Abwehrverbund der Gäste. „Wir haben richtig stark verteidigt“, lobte Biricik, „und sind dadurch vorne immer besser ins Rollen gekommen.“ Der Lohn für die souverän aufspielenden Gäste stellte sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff des unauffälligen Schiedsrichters Dennis Eva ein: Zunächst verlängerte Borgfelds Kasim Uslu eine Ecke von SC-Kapitän David Lange per technisch anspruchsvollem Hackentrick auf den zweiten Pfosten, wo Mika Lasse Kroschel die Kugel ohne Probleme über die Torlinie drücken konnte (42.). Nur wenige Minuten später gelang Jarno Böntgen ein beeindruckender Chip-Ball auf den durchgestarteten Kadir Karabas, der den Ball geschickt ins OSC-Gehäuse verlängerte (45.).

Während sich Borgfeld mit Beginn der zweiten 45 Minuten ein immer größeres spielerisches Übergewicht verschaffte, agierte der OSC in aller Regel mit langen Bällen, die allerdings erst in der hitzigen Schlussphase noch zweimal für Gefahr sorgten: Zunächst scheiterte OSC-Torjäger Danny Radke am glänzend aufgelegten Tom Petter Rode im Tor der Gäste (80.), kurz vor dem Schlusspfiff drangen die Hausherren in den SC-Strafraum ein, allerdings flog der Ball am Tor vorbei (87.). Die Gäste verlegten sich in Durchgang zwei zunehmend auf Konter, einer davon führte zu einem Handelfmeter, den Kasim Uslu allerdings am OSC-Tor vorbei schoss (70.). SC-Torjäger Christopher Taylor – zur allgemeinen Überraschung zunächst auf der Ersatzbank – bekam kurz nach seiner Einwechslung eine „hundertprozentige“ (Biricik) Torchance, scheiterte allerdings freistehend vor dem gegnerischen Tor (60.). Unmittelbar vor dem Schlusspfiff vertändelte Jarno Böntgen den Ball in aussichtsreicher Position (85.).

Die hitzig geführte Begegnung wurde vom Referee mit kühlem Kopf geleitet, das Gespann harmonierte, wie folgende Szene bewies: Nach einem Zweikampf zwischen Borgfelds Doughan Cigdem und Bremerhavens Danny Radke ließ sich Letzterer theatralisch fallen, woraufhin der Unparteiische zunächst auf Freistoß für den OSC und Gelbe Karte für Cigdem entschied. Nach Hinweis seines Assistenten revidierte Dennis Eva jedoch seine Meinung, was der Borgfelder Trainer lobend kommentierte: „Das passiert nicht oft. Respekt an beide für dieses gute Zusammenspiel.“ Für einen ärgerlichen Schlusspunkt sorgten einige Zuschauer: Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Borgfelds Kevin Brandes und Bremerhavens Danny Radke mischten sich mehrere OSC-Anhänger ein. Augenzeugen berichteten von üblen Beleidigungen und fliegenden Fäusten, doch der Ordnungsdienst sorgte für Ruhe. „Das war völlig unnötig“, zeigte sich Ugur Biricik verärgert.

Zur Sache

Das Ziel sind drei Punkte

Nach dem Triumph im Pokal wollen die Spieler des SC Borgfeld auch in der Liga endlich wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Mit dem Auswärtsspiel beim Brinkumer SV an Sonnabend (14 Uhr) wartet auf das Biricik-Team allerdings eine hohe Hürde: „Sie sind spielstark und schalten nach Ballbesitz blitzschnell um“, warnt der Trainer, der in seinen Reihen weiterhin zahlreiche Verletzte zu beklagen hat. Für Borgfeld komme es darauf an, „den Schwung aus dem Pokalspiel“ mitzunehmen, betont Biricik, „und in der Abwehr hochkonzentriert“ zur Sache zu gehen. „Wir fahren aber trotzdem dorthin, um möglichst drei Punkte mitzunehmen“, versichert der Borgfelder Coach, der seinen dezimierten Kader mit mehreren A-Junioren auffüllen wird.