Zweimal lag Cameron-Brooklyn Spies (vorne, Archivbild) mit den B-Junioren des SC Borgfeld gegen den JFV Nordwest in Rückstand. Am Ende holte der Regionalligist ein 2:2 heraus. (Guido Specht)

Borgfeld. Yimin Ehlers trat bereits nach 180 Sekunden wütend gegen die Bank. So hatte sich der Trainer des SC Borgfeld den Auftakt der Partie gegen den JFV Nordwest in der Fußball-Regionalliga Nord der B-Junioren nicht vorgestellt. Karim Bockau nutzte einen Patzer von SC-Verteidiger Erik Lindloff zum 1:0 für den Viertletzten. Doch am Ende wahrten die Gastgeber mit einem 2:2-Remis wenigstens den Abstand zum direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gäste waren in den ersten 20 Minuten klar die bessere Mannschaft. „Da waren wir überhaupt nicht im Spiel. Wir sind unter anderem auch mit dem Gegenwind nicht klargekommen“, kritisierte Ehlers. Tom Gaida verpasste nach einem Zuspiel von Karim Bockau freistehend das 2:0 (6.). In der zehnten Minute probierte es JFV-Spielmacher Jannis Vehrenkamp frech mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze aus spitzem Winkel direkt. Doch ein Borgfelder klärte zur Ecke. Nach einer halben Stunde tauchte Karim Bockau nach einem Zuspiel von Tom Gaida ganz frei vor Borgfelds Keeper Elias Ammon auf, zog die Kugel aber ebenso wie bereits Gaida zuvor selbst am linken Pfosten vorbei. Bockau fasste sich mit beiden Händen ins Gesicht, weil er genau wusste, welch große Chance er gerade zur Vorentscheidung vergeben hatte.

Dann setzte SC-Innenverteidiger Luca Wolff mit einem starken Solo ein erstes Ausrufezeichen für das bis dato zu lethargische Heimteam. Wolffs Schuss geriet aber zu mittig und somit zu einer sicheren Beute für JFV-Torsteher Jaylen Hofmann (33.). „Weiter so“, nahm Yimin Ehlers den Weckruf wohlwollend zur Kenntnis und trieb seine Mannen nach vorne. Der Gast verlor nun auch zunehmend die Kontrolle über das Spiel, warf sich aber lange Zeit aufopferungsvoll in jeden Schuss der Platzherren. Sekunden vor dem Pausentee setzte der bis dahin sehr blasse Bowen Wang zu einem Flügellauf auf der rechten Seite an und holte damit einen Eckball heraus. Diesen brachte Ibrahim Altunok in den Fünf-Meter-Raum, wo gleich mehrere Oldenburger nicht zu verhindern vermochten, dass Marin Vukoja das Spielgerät aus Nahdistanz zum mittlerweile verdienten 1:1 über die Linie jagte.

Gleich nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Borgfelder klar das Kommando und drängten vor den Augen der Torwartlegende von Werder Bremen, Dieter Burdenski, mit Macht auf das 2:1. Doch mit einem dicken Bock ermöglichte Kevin Klee Karim Bockau das 2:1 für Nordwest. Anstatt das Leder einfach nach vorne zu schlagen, wählte der Defensivspezialist die spielerische Variante und legte dem Torschützen den Ball mit einem Fehlpass maßgerecht auf (46.). Yimin Ehlers war aber weit davon entfernt, seinem Verteidiger dafür einen Vorwurf zu machen: „Kevin hat uns schon oft genug den Hintern gerettet.“ Die Heimformation packte aber gleich noch ein paar Prozente drauf, um den Einstand zu erzwingen. Marin Vukoja fand jedoch nach einer Vorleistung von Felix Bauhus seinen Meister in Jaylen Hofmann (49.). Eine Standardsituation musste dann wieder für den erneuten Ausgleich herhalten. Dabei verlängerte Kevin Klee einen Eckball von Ibrahim Altunok am zweiten Pfosten mit dem Kopf an den Innenpfosten. In der Mitte staubte der Jugend-Nationalspieler Shanghais, Bowen Wang, zum 2:2 ab (52.).

In der Schlussphase wollten beide Mannschaften noch den Dreier in diesem so wichtigen Spiel im Abstiegskampf einfahren. JFV-Kicker Theo Janotta scheiterte nach einer Stunde an Elias Ammon. Amman lenkte im weiteren Verlauf auch einen Kopfball von Joker Felix Karius auf Flanke von Christian Kohlhaupt bravourös über die Querlatte (77.).

„Nach dem Spielverlauf hätten wir den Platz als Sieger verlassen müssen. Wir hatten schließlich klar die besseren Chancen“, bilanzierte JFV-Übungsleiter Tim Körner. Sein Gegenüber Yimin Ehlers sah dies etwas anders: „Am Ende weiß der JFV Nordwest nicht, wie er einen Punkt bei uns geholt hat.“ Borgfelds Kevin Klee forderte noch vergeblich einen Elfmeter, nachdem ihn Marcel Rassmann zu Boden gerissen hatte (79.). Auf der anderen Seite klärte Klee noch einen von ihm selbst an Theo Janotta verursachten Freistoß (80.).

SC Borgfeld – JFV Nordwest 2:2 (1:1)

SC Borgfeld: Ammon; Klee, Wolff, Lindloff, Owusu, Spies, Bauhus (58. Akpinar), Altunok, Wang, Altenburg (41. Hellmers), Vukoja (67. Ciftci)

JFV Nordwest: Hofmann; Kohlhaupt, Hemken, Pepshi, Müller (75. Kanafani), Dere (58. Rassmann), Friesen, Janotta, Gaida (64. Karius), Vehrenkamp, Bockau

Tore: 0:1 Karim Bockau (3.), 1:1 Marin Vukoja (40.), 1:2 Karim Bockau (46.), 2:2 Bowen Wang (52.)

Schiedsrichter: Marvin Schories (TuS Nenndorf)

Zuschauer: 85 KH