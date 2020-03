Setzte den Schlusspunkt zum 4:2: Borgfelds Gerrit Kubin. (Tobias Dohr)

Borgfeld. So in etwa hatte sich Lutz Repschläger sein Heimdebüt als neuer Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten SC Borgfeld vermutlich vorgestellt: Mit einer über weite Strecken mutigen und engagierten Leistung setzten sich die Wümme-Kicker letztlich verdient mit 4:2 (1:1) gegen die Leher TS durch – und sorgten somit für eine gelungene Premiere des neuen Trainers an der Seitenlinie. „Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff“, resümierte Repschläger nach dem Schlusspfiff zufrieden, „haben aber auch gesehen, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben.“

Nachdem sich die Gäste zunächst ein kleines spielerisches Übergewicht erarbeitet hatten, setzte Borgfelds Kapitän David Lange ein deutliches Zeichen: Nach einer feinen Flanke von Kevin Brandes vom linken Flügel traf der defensive Mittelfeldmotor per Kopf zum 1:0 (18.) – und sorgte damit für ausgesprochene Begeisterung auf der Borgfelder Bank, „weil er mit seiner Größe ja nun nicht wirklich ein Kopfball-Ungheuer ist“, wie Lutz Repschläger scherzte. In der Folge berannten die Gäste das Borgfelder Gehäuse mit großer Vehemenz, allerdings zeigte SC-Keeper Tom Petter Rode mehrfach, dass seine starke Leistung aus der Vorwoche keine Eintagsfliege war.

So lenkte der junge Torhüter den Ball nach einer Ecke der Gäste mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten (27.) und entschärfte auch einen Freistoß von LTS-Angreifer Christopher Döscher (33.). Auf der gegenüberliegenden Seite präsentierte sich allerdings auch Gäste-Keeper Torge Wiedenroth mehrfach stark und rettete erst gegen Christopher Taylor (17.) und bekam bei einem Distanzschuss von David Lange gerade noch seine Hände an den Ball (37.). „Eigentlich hätten wir schon zur Pause deutlich führen müssen“, monierte Lutz Repschläger, „allerdings haben wir unsere Konter in der ersten Halbzeit nicht präzise genug ausgespielt und die LTS dadurch unnötig im Spiel gehalten.“ Vor allen Dingen der Ausgleich durch LTS-Kapitän Jan-Niklas Kersten (43.) ärgerte Repschläger maßlos, „weil wir gegen den Spielaufbau der LTS in diesem Moment nicht aggressiv genug verteidigt haben und in den kommenden Wochen dringend daran arbeiten müssen.“ Mit Beginn der zweiten 45 Minuten schienen die Gastgeber nach Toren von Kevin Eichler (47.) und Torjäger Christopher Taylor (53.) zunächst direkt auf die Siegerstraße eingebogen zu sein – doch dann entdeckte Lutz Repschläger noch weitere „Stellschrauben, an denen wir dringend drehen müssen“.

Mit zunehmender Spieldauer kam im Borgfelder Aufbauspiel nämlich wiederholt Hektik auf, entweder gerieten die Pässe im Spielaufbau zu ungenau oder die defensive Ordnung ging verloren. Das ermöglichte den Gästen, mit dem Anschlusstreffer von Gianluca Tulke (80.) für Unruhe auf der Borgfelder Bank zu sorgen. „Die schießen in der zweiten Halbzeit zweimal auf unser Tor und wir beginnen zu wackeln“, haderte Lutz Repschläger, „das muss in den nächsten Spielen insgesamt deutlich souveräner zu Ende gespielt werden.“ Doch im Gegensatz zur Vorwoche, in der die Borgfelder in letzter Sekunde den Sieg doch noch herschenkten, stabilisierten sie sich diesmal gerade noch rechtzeitig und belohnten sich mit dem entscheidenden Treffer von Routinier Gerrit Kubin (86.) letztlich verdient mit drei wichtigen Punkten im Kampf um den Klassenerhalt.

„Es war bereits eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen, das war wichtig für das Selbstvertrauen“, freute sich der Neu-Trainer, „aber diese kleinen Patzer dürfen wir uns gegen stärkere Mannschaften nicht erlauben.“ Unter der Woche hatte Repschläger bereits Niklas Wenzelis zum Co-Kapitän bestimmt, in den kommenden Trainingseinheiten sollen nun an wichtigen Automatismen gearbeitet werden. „Ich bin sehr zufrieden“, betonte Repschläger, „die Trainingsbeteiligung ist gut und man merkt den Jungs den Willen an, sich auf Neuerungen einzulassen und meine Spielphilosophie anzunehmen.“