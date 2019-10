Der SC Borgfeld am Boden: Hier wurde Kasim Uslu vom Ex-Hagener Meiko Gagelmann zu Fall gebracht. (Christian Markwort)

Borgfeld. In der 86. Minute zeugte diese Szene geradezu perfekt davon, warum der SC Borgfeld das Heimspiel in der Bremen-Liga gegen die SFL Bremerhaven vollkommen verdient mit 1:3 (1:1) verloren geben musste: Nachdem der kurz zuvor eingewechselte Neuzugang Kadir Karabas von SC-Kapitän David Lange im Strafraum der Gäste mustergültig in Szene gesetzt worden war, gelang es dem Offensiv-Akteur, die Kugel aus rund fünf Metern Entfernung weit über das Gehäuse von SFL-Keeper Marco Theulieres zu dreschen.

Es wäre ohnehin lediglich Ergebniskosmetik gewesen, zu überlegen spielten die Gäste von SFL-Trainer Marcus Klame auf – und zu einfach ergaben sich die in sämtlichen Belangen viel zu harmlosen „Wümme-Kicker“ in ihr Schicksal. „Wir haben uns in der Offensive einfach nicht clever genug verhalten“, bilanzierte SC-Trainer Ugur Biricik nach den 90 überaus einseitigen Minuten zutiefst enttäuscht. „Wir haben heute verdient gegen einen klar besseren Gegner verloren.“

Dabei hatte das Spiel aus Sicht der Hausherren gut begonnen: Mit viel Mut im Spielaufbau und einigen gelungenen Kombinationen setzten die Gastgeber die Seestädter vom Anpfiff weg zunächst schwer unter Druck, nach einer feinen Kombination über Jarno Böntgen und Kevin Brandes stand Borgfelds Torjäger Christopher Taylor plötzlich mutterseelenallein im Strafraum der Gäste und drückte die Kugel ohne Mühe über die Linie (3.). Mit zunehmender Spieldauer allerdings gaben die Borgfelder das Spiel mehr und mehr aus der Hand, ideenlos im Angriff und mit viel zu großen Lücken im Defensivverbund gestatteten sie den anfangs ungewohnt hektisch agierenden Gästen immer mehr Spielanteile. „Wir haben uns zu passiv in den Zweikämpfen verhalten“ haderte Biricik, „und wir hätten unsere wenigen Torchancen deutlich effektiver nutzen müssen.“

Das taten auf der Gegenseite dafür die Gäste, mehrfach kamen sie zu aussichtsreichen Gelegenheiten, scheiterten allerdings zunächst entweder am eigenen Nervenkostüm oder dem überragend aufgelegten SC-Schlussmann Tom Petter Rode. Doch mit einer von zahlreichen gelungenen Kombination erzielte Dominique-Francesco Schmiedel noch vor dem Halbzeitpfiff des unauffälligen Referees Finn Wührmann (FC Union 60) den hoch verdienten Ausgleich (37.).

Direkt nach Wiederbeginn nutzte Bremerhavens Marco Tatje eine neuerliche Unachtsamkeit der Gastgeber, mit einer feinen Einzelleistung düpierte er gleich vier Gegenspieler und schob unter dem herausstürzenden SCB-Torhüter zum 2:1 ein (52.). „Danach hätten wir den Sack wesentlich früher zu machen müssen“, befand Macus Klame, der nur wenige Minuten später tatenlos mitansehen musste, wie Christopher Taylor die größte Möglichkeit der Borgfelder zum Ausgleich vergab (60.). „Wenn er den reinmacht, kann sich das Blatt noch einmal ganz schnell wenden“, so Klame. Doch Taylor verpasste den feinen Querpass von Kevin Brandes um Haaresbreite, während es die SFL auf der anderen Seite deutlich besser machte: Gerade erst eingewechselt, kam Sandro Felipa im Borgfelder Strafraum ungedeckt an den Ball und vollendete mit einer feinen Körpertäuschung zum Endstand (72.). In der hektischen Schlussviertelstunde wehrten sich die Borgfelder, allerdings ging der Faden verloren und so feierten die Gäste nach dem Schlusspfiff. „Das war eine gelungene Reaktion auf dass dumme Aus im Pokal“, freute sich SFL-Coach Klame.

Klames Gegenüber fand nach der enttäuschenden Vorstellung seiner Mannschaft keine Erklärung: „Das war gar nichts heute“, resümierte Biricik, „wir haben sehr gut angefangen und uns danach sehr viele dumme Fehler geleistet und am Ende auch verdient verloren.“ Für beide Trainer war der Knackpunkt des Spiels am Ende derselbe: Die vergebene Großchance von Christopher Taylor.