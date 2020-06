Hat es nach Hamburg gezogen: Schiedsrichter Bastian Mertel (links, hier im Gespräch mit dem früheren Pennigbütteler Rene Hinrichs). (Wiebke Denker)

Wittstedt/Bokel. Für den Fußball-Schiedsrichter Bastian Mertel schließt sich mit Ablauf der Spielzeit 2019/20 ein Kreis. Das 34-jährige Vereinsmitglied des SV Wittstedt 66 (Kreis Cuxhaven) hört dann als Unparteiischer auf Bezirksebene auf. Bastian Mertel leitete im Herrenbereich Punktspiele bis zur Landesliga Lüneburg. Immerhin 15 Jahre lang tauchte der Mann an der Pfeife auf der Bezirksliste auf. Acht Jahre lang kam Bastian Mertel darüber hinaus sogar als Assistent in der Regionalliga Nord zum Einsatz.

Private Gründe haben den Schiedsrichter aus Leidenschaft dazu bewogen, kürzer zu treten. Bastian Mertel, der früher in Hagen im Bremischen lebte, wohnt inzwischen mit Frau und Tochter in Hamburg. Während der Laufbahn auf Bezirksebene fanden viele hochinteressante Begegnungen unter der Regie von Bastian Mertel statt. Darunter das Bezirkspokalfinale zwischen dem SV Blau-Weiß Bornreihe und dem SV Teutonia Uelzen (1:3, 28. Mai 2014).

„Das war ein Highlight“, denkt der routinierte Unparteiische gerne an das Endspiel im Moordorf zurück. Ein großes Event war für den Landesliga-Referee auch der Einsatz beim Freundschaftskick zwischen dem FC Eintracht Cuxhaven und dem SV Werder Bremen (1:7, 16. Mai 2012). Das Testspiel lockte 4078 Zuschauer an. Mit dem zweifachen Torschützen Claudio Pizarro und Referee Bastian Mertel als Protagonisten. Der jetzige Wahl-Hamburger durfte in all seinen Jahren auf Bezirksebene häufig auf ein eingespieltes Schiedsrichtergespann zählen. Mit Stephan Niemeyer (MTV Bokel) stand Bastian Mertel regelmäßig ein Linienrichter vom MTV Bokel zur Verfügung.

„Ich sage immer, dass ich die Feste feiere, wie sie fallen. Damit meine ich die kleinen wie die großen Spiele. Die vor 80 Zuschauern und die vor 8000. Die bei 2 Grad Celsius und Nieselregen sowie die bei 22 Grad Celsius und Abendsonne. Diese Feste werden mir fehlen. Dafür wird es zukünftig, gerade im privaten Bereich, andere Feste geben“, bilanziert Bastian Mertel nach einer bewegten Laufbahn. Kreuz und quer machte der Lebensmitteltechnologe im norddeutschen Raum Station, um seinem Hobby als Fußball-Schiedsrichter nachzugehen. „Es gibt von Flensburg bis Göttingen und von Meppen bis Lüchow wohl keinen überregionalen Sportplatz, auf dem ich nicht sein durfte“, fühlte sich Bastian Mertel in den eineinhalb Jahrzehnten auch ein wenig wie ein Groundhopper von Stadion zu Stadion.

Ganz verloren geht der Schiedsrichter dem NFV-Bezirk Lüneburg nach seinem freiwilligen Rückzug jedoch nicht. „Ich habe viel von den Beobachtern mitgenommen. Diese Erfahrungen möchte ich weitergeben“, betont Mertel. So ist damit zu rechnen, dass Bastian Mertel im Spieljahr 20/21 als Beobachter auf Bezirksebene unterwegs ist und den jüngere Unparteiischen einen Einblick in seinen großen Erfahrungsschatz vermittelt.