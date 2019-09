Worphausen. Ungerecht behandelt fühlte sich Fußball-Schiedsrichter Marco Miesner (TSV Worphausen) nach seinem Kreisliga-Einsatz SV Löhnhorst gegen Barisspor (3:1) in der vergangenen Woche. „Der pfeift schon seit Jahren gegen uns“, beschwerte sich Gäste-Trainer Halil Ölge. Der erfahrene Referee konterte nun die Aussage. „Ich habe Barisspor jahrelang gar nicht gepfiffen“, merkte Miesner an. Der letzte Barisspor-Einsatz vor dem Duell SV Löhnhorst gegen Barisspor datiert für den Unparteiischen des TSV Worphausen vom 16. Oktober 2016. Damals stand Marco Miesner in der Kreisliga Osterholz seinen Mann beim Kräftemessen SV Garlstedt gegen Barisspor (1:4). Beim jüngsten Barisspor-Einsatz zückte der Kreisliga-Schiedsrichter nach wiederholten Verbalattacken die Gelbe Karte gegen Gästetrainer Halil Ölge. „Man muss die Kirche im Dorf lassen“, forderte Marco Miesner den Barisspor-Coach auf, Kritik sachlich auszuüben. Ölge wird ebenso wie Miesner auf der Schiedsrichterliste des Kreisfußballverbandes Osterholz geführt.