Axstedt. Bei den Kreis- und den Bezirksmeisterschaften taucht immer wieder der Name Lüllmann ganz vorne in den Ergebnislisten der Luftgewehr (LG)- und Kleinkaliber (KK)- beziehungsweise Luftpistolen (LP)-Auflage-Disziplinen auf. Dabei handelte es sich bei den Seniorinnen 0 um Frauke Lüllmann und bei den Senioren I um deren Schwager Thomas Lüllmann vom SV Axstedt. Vor allem Frauke Lüllmann eilt im Schießsport von Erfolg zu Erfolg.

„Ich kann die Titel, die ich bereits gewonnen habe, nicht mehr zählen und habe in dieser Hinsicht den Überblick verloren“, räumt Frauke Lüllmann ein. Sie freue sich zwar über jeden Titel, habe es dann aber auch schnell wieder vergessen. Die 50-Jährige, die künftig bei den Seniorinnen I antreten wird, begann ihre Karriere einst im LG-Freihand-Bereich. „Ich habe auch schnell Blut geleckt“, versichert die gelernte Kauffrau im Einzelhandel. Sie trat dem SV Axstedt bereits im Alter von zwölf Jahren bei und bestritt nur ein Jahr später bereits die ersten Wettkämpfe. „Ich war zusammen mit Frank Sawatzki, Michael Fuhrmann und Udo Brünjes in einer Jugend-Mannschaft, mit der wir auch schon mal zu Vergleichswettkämpfen nach Holland gefahren sind“, berichtet Lüllmann.

Erst mit Mitte 20 beteiligte sie sich dann so ganz am Rande auch am Auflageschießen. Der Schwerpunkt blieb aber beim Freihandschießen. Bis vor Kurzem bildete sie auch noch mit Gerhard Fuhrken und Thomas Schramm sowie mit den Kollegen vom SV Steden, Tobias von Tils und Henning Otten, ein erfolgreiches LG-Freihand-Team auf Bezirksebene. „Dann habe ich das Freihandschießen aber sein lassen. Meine Knie machen auch keine 40 Schuss mehr mit“, erklärt Frauke Lüllmann. Ihr wurde es aber auch zusammen mit den Rundenwettkämpfen und den Meisterschaften im KK-50- und 100-Meter-Bereich letztendlich alles zu viel.

Gleich bei ihren ersten LG-Auflage-Landesverbandsmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes in Bassum vor fünf Jahren holte sie die Bronzemedaille. Seitdem sprang immer mindestens Rang fünf im Land heraus. Vor neun Jahren erwarb Frauke Lüllmann ein neues Sportgerät und stellte somit auf Pressluft um. „Ich bin damit auch gleich sehr gut klargekommen. Meine alte Flinte war schon über 20 Jahre alt“, teilt die Mutter von Pascal und Jannis Lüllmann mit. Während Pascal Lüllmann gerade mit dem TSV Wallhöfen um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga kämpft, so hatte Jannis Lüllmann in der Jugend ebenfalls für Wallhöfen, aber auch für den SV Blau-Weiß Bornreihe gekickt. Ebenso wie Frauke Lüllmanns Ehemann Rainer Lüllmann, ebenfalls ein Ex-Kicker, sind auch die beiden Söhne Mitglieder beim SV Axstedt. Das Trio nimmt aber nur am Königsschießen und an gesellschaftlichen Anlässen des Vereins teil und ist nicht am Sportschießen interessiert.

Genauso hatte es auch Thomas Lüllmann jahrelang gehalten. Der Schwager von Frauke Lüllmann spielte von seinem neunten bis zum 50. Lebensjahr Fußball beim TV Axstedt. „Dann hat der Rücken gestreikt. Damit war Feierabend“, lässt der 57-Jährige wissen. Folglich suchte er nach einer sportlichen Alternative, die er beim Schießen fand. Hier wurde der zweimalige Schützenkönig aus den Jahren 1989 und 2015 in Windeseile sehr erfolgreich. „Ich habe einfach Lust dazu und bin auch ehrgeizig“, sagt der große Fan von Werder Bremen. „Ich bin hochzufrieden mit dem bisherigen Abschneiden von Werder. Aber ich brauche nicht unbedingt Leute wie Davie Selke in der Mannschaft“, betont Thomas Lüllmann. Bei den Landesverbandsmeisterschaften im Jahre 2019 feierte Lüllmann überraschend Platz drei im LP-Auflage-Wettbewerb.

Auch im LG-Auflage-Wettbewerb ist Thomas Lüllmann ein echter Könner. Bei den Bezirksmeisterschaften Anfang März musste er sich bei den Senioren I mit 312,8 Ringen nur Thomas Horstmann vom SV Huxfeld knapp geschlagen geben. Nur in den KK-Auflage-Wettkämpfen klappt es noch nicht immer wie gewünscht. „Es ist aber ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen“, gibt der Spätberufene zu bedenken. Gerne würde der als Möllervorbereiter bei der Firma ArcelorMittal tätige Sportschütze auch mal wieder bei den Fußballern des TV Axstedt in der 2. Kreisklasse Osterholz vorbeischauen. „Jetzt kann ich dort mal meine klugen Sprüche loswerden. Zu meiner aktiven Zeit gab es schließlich auch immer Leute, die genau wussten, wie der Fußball geht“, so Lüllmann. Zu seiner Fußballerzeit hätte er nicht auch noch dem Schießsport nachgehen können: „Ich hätte das rein zeitlich nicht unter einen Hut bekommen. Außerdem war ich nach einer Sieben-Tage-Schicht auch froh, einfach mal die Füße hochlegen zu können.“ Auf Freihandschießen müsse er verzichten. „Dafür tun mir meine Arme und meine Schulter viel zu sehr weh“, informiert der 57-Jährige.

Thomas Lüllmann bewundert die Fähigkeiten seiner Schwägerin, also der Ehefrau seines Bruders Rainer Lüllmann, Frauke Lüllmann: „Frauke ist richtig gut. Um ihre Leistungen zu erreichen, muss ich mich mächtig strecken.“ Viel dafür trainieren, um im Auflageschießen gut zu werden, musste die 50-Jährige nie. „Ich habe ja auch jahrelang nur so nebenbei geschossen. Wer gut im Freihandschießen ist, kann auch in der Auflage erfolgreich sein“, urteilt Frauke Lüllmann. Diese kam vor fast vier Jahrzehnten durch ihren Großvater Martin Hüncken-Ficken zum Schießen. Im Jahre 2007 wurde Frauke Lüllmann Schützenkönigin. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Laufbahn war zudem vor vier Jahren der dritte Rang beim Landeskönigsschießen.

In ihrer künftigen Wettkampfklasse trifft Lüllmann unter anderem auch auf ihre Klubkollegin Tanja Sperl, die auch schon mal den Titel der Landeskönigin eingefahren hat. „Ich kann von den älteren Jahrgängen etwas lernen“, sagt Frauke Lüllmann. Die für den RAISA- Genossenschaftshandel arbeitende Schützin hat auch das Fahrradfahren als großes Hobby für sich entdeckt. „Mit meinem neuen Rad, mache ich demnächst die 5000 Kilometer voll“, berichtet die Axstedterin voller Stolz. Im Schießsport empfindet sie ihren Schwager Thomas Lüllmann nicht als Konkurrent, zumal die Damen und Herren im Einzel ohnehin meist in verschiedenen Klassen starten. Frauke und Thomas Lüllmann können aber fortan auch gemeinsam als Team bei den Senioren und Seniorinnen I bei Meisterschaften an den Start gehen und dann gemeinsam nach Gold greifen.

